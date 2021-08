Profitez de tout le contenu de Disney+ grâce à une offre exclusive, seulement chez Rogers

Il est maintenant possible d’obtenir Disney+ pendant un maximum de 12 mois avec certains forfaits Élan et Infini de Rogers, ce qui permet aux clients d’avoir accès au meilleur du divertissement, au même endroit



Les clients de Rogers peuvent regarder tout leur contenu préféré de Disney, des classiques bien-aimés aux séries captivantes en passant par les films à succès récents, qu’ils soient à la maison ou en déplacement

TORONTO, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que certains forfaits Infini de Rogers sont maintenant assortis d’une offre exclusive de six mois d’accès à Disney+ et, que certains forfaits Télé Élan et Diffusion futée sont maintenant assortis d’une offre exclusive d’accès à Disney+ jusqu’à 12 mois lorsque les clients souscrivent à un abonnement à Disney+ par l’entremise de Rogers. Comme l’été bat son plein et que les téléspectateurs cherchent du contenu à visionner en rafale entre deux saisons, les clients peuvent regarder leurs films et émissions préférés parmi six marques de contenu haut de gamme offertes sur Disney+.

Rogers est le premier fournisseur de services de télécommunications au Canada à se joindre à Disney pour présenter sur les écrans des clients son riche mélange de contenu original qui comprend des classiques bien-aimés, des séries captivantes et des films à succès récents. Rogers offre une expérience de divertissement supérieure avec l’intégration de Disney+ en facilitant l’accès de ses clients à encore plus de leur contenu favori au moyen d’une simple commande vocale ou d’un glissement de doigt.

« Grâce au lancement de Disney+ auprès de notre clientèle de la Télé Élan, de la Diffusion futée Élan et d’Infini, nous respectons notre engagement d’élargir notre offre de contenu et de fournir une expérience de divertissement inégalée qui offre plus de choix et de commodité que jamais auparavant, a affirmé Eric Bruno, premier vice-président, 5G, Contenu et produits de la Maison connectée. Nous sommes fiers de nous joindre à Disney pour offrir à nos clients un accès à son contenu incroyable et jusqu’à 12 mois de Disney+ afin qu’ils regardent leurs émissions et films préférés. »

« Disney+ est heureux de collaborer avec Rogers afin d’offrir aux clients un accès illimité à des milliers de films et d’émissions que les Canadiens adorent, a déclaré Michael Paull, président, Disney+ et ESPN+. Grâce à cette collaboration, les clients de Rogers pourront faire l’expérience de Disney+ et de l’ensemble des productions originales en exclusivité, des nouveaux longs-métrages, des séries à visionner en rafale, des courts métrages, des documentaires et du contenu incroyable des marques emblématiques de Disney. »

Les clients du service sans-fil de Rogers peuvent profiter de leur expérience de visionnement en déplacement, sans souci, sur le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1. Vous planifiez un voyage en famille? Les enfants assis sur la banquette arrière seront silencieux pendant qu’ils s’évadent dans le monde enchanté de Disney+! Toute la famille peut trouver son compte avec Disney+ sur un maximum de quatre appareils à la fois. Les clients abonnés à certains forfaits Infini de Rogers peuvent obtenir Disney+ sans frais pendant six mois lorsqu’ils s’abonnent à ce service par l’entremise de Rogers.

La Télé Élan et la Diffusion futée Élan de Rogers regroupent le meilleur contenu offert pour permettre aux clients d’accéder à tout leur contenu favori au même endroit, sans avoir à passer d’une application à une autre. Les clients de la Télé Élan et de la Diffusion futée qui s’abonnent à Disney+ peuvent rechercher et parcourir les productions originales de Disney+ comme Loki, la dernière série à succès de Marvel Studios, la série révolutionnaire Love, Victor et les classiques bien-aimés comme Le Roi lion. Il suffit de dire « The Mandalorian » dans la Télécommande vocale Élan pour visionner les derniers épisodes de la série primée. Ou dites le nom d’un acteur ou d’une actrice avec la télécommande vocale et voyez sa filmographie sur Disney+ et d’autres services de lecture en continu offerts aux clients de Rogers. Les clients abonnés à certains forfaits Télé Élan et Diffusion futée peuvent obtenir jusqu’à 12 mois d’accès sans frais à Disney+ lorsqu’ils s’abonnent à ce service par l’entremise de Rogers.

Disney+ présente les meilleures histoires du monde à un seul et même endroit : découvrez-y les films, les émissions, les courts métrages et les productions originales de chacune de ses marques emblématiques, soit Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ainsi que la marque de contenu de divertissement général, Star, qui offre du contenu de 20th Century Studios, de Disney Television Studios, de FX, de Searchlight Pictures et bien d’autres. La plateforme Disney+ offre une expérience conviviale pour les consommateurs : interface facile à parcourir, aucune publicité, recommandations personnalisées, visionnement de haute qualité et, surtout, téléchargements illimités. Des fonctions de contrôle parental y sont également intégrées pour permettre aux parents de créer l’expérience pour toute la famille qu’ils recherchent, ce qui comprend la capacité d’établir des limites à l’accès au contenu pour des profils précis en fonction du classement du contenu et la possibilité d’ajouter un NIP pour empêcher des profils d’accéder à du contenu pour adultes.

Pour en apprendre plus sur ces offres exclusives d’une durée limitée pour certains clients nouveaux et actuels de Rogers, consultez www.rogers.com.

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Tr2 de 2021. Consultez http://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais).

La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.