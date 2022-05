Quebecor est un soumissionnaire crédible pour Freedom Mobile de Shaw, selon une source gouvernementale canadienne

Le Bureau de la concurrence a bloqué l'offre de Rogers pour Shaw, d'une valeur de 20 milliards de dollars canadiens (15,5 milliards de dollars), affirmant qu'elle porterait atteinte à la concurrence dans un pays où les tarifs des services sans fil sont déjà parmi les plus élevés au monde.

Rogers a demandé à Quebecor, une société de télécommunications et de médias basée à Montréal, de faire une offre pour les activités sans fil de Shaw, a rapporté le Globe and Mail vendredi, le même jour où Rogers et Shaw ont déclaré avoir été informés que le chien de garde de la concurrence bloquerait la fusion.

"Si elle (Quebecor) devait acheter Freedom Mobile, le gouvernement considérerait la fusion Rogers-Shaw sur ses mérites, surtout si elle garantissait la concurrence et des forfaits cellulaires plus abordables pour les Canadiens", a déclaré à Reuters une source gouvernementale, qui n'était pas autorisée à parler sous le couvert de l'anonymat.

Quebecor a refusé de commenter.

Le chien de garde de la concurrence a déclaré mardi que les concessions proposées par Rogers pour acquérir Shaw étaient insuffisantes et que la fusion, telle que proposée, porterait atteinte à la concurrence.

(1 $ = 1,2939 dollar canadien)