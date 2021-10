Renouer avec les gens du pays : Une huitième saison pour la Tournée Hockey d'ici de Rogers

- Les animateurs Ron MacLean et Tara Slone braqueront les projecteurs sur les communautés d'un océan à l'autre tout au long de la saison 2021‑2022 de la LNH qui s'amorce le 18 octobre -

- La Tournée Hockey d'ici de Rogers, favorite des amateurs et amatrices, est de retour pour des célébrations pancanadiennes -

- Les cantons de North Dumfries et d'Oro-Medonte (Ontario) et les villes ontariennes de Lindsay, Belleville et Grand Sudbury accueilleront la Tournée Hockey d'ici de Rogers pendant sa première phase -

- Desjardins signe la Tournée à titre de coprésentateur, aux côtés de Rogers qui revient en qualité de commanditaire et de Hyundai en tant que coprésentateur -

6 octobre 2021 - La Tournée Hockey d'ici de Rogers,présentée par Hyundai et Desjardins, reprend la route! Le plus grand festival de hockey du Canada sillonnera une fois de plus les routes pour saluer des communautés passionnées d'un bout à l'autre du pays ainsi que pour célébrer les précieux souvenirs, les héros et les legs du hockey qui nous unissent.



De retour dans un format réinventé, le festival gratuit favori des amateurs et amatrices proposera un week-end complet d'activités sur le thème du hockey, de produits locaux et de divertissement en direct, le tout dans le respect des règlements sanitaires locaux et provinciaux. Les protocoles améliorés pour l'inscription au festival comprendront une preuve de vaccination complète pour toutes les personnes présentes, le port obligatoire d'un masque, le respect de l'éloignement physique, des activations sans contact, des billets numériques, le suivi des contacts et des questionnaires sur la santé. Les responsables de la tournée continueront de surveiller et de mettre à jour les protocoles des festivals; la réglementation complète sur la santé et la sécurité des festivals est disponible ici.



Pour la première fois, cette saison, la diffusion de l'émission Rogers Hometown Hockey animée par les vedettes de Sportsnet Ron MacLean et Tara Slone aura lieu chaque lundi soir, en direct d'un endroit central de la communauté hôte. Les amateurs et amatrices de hockey de la région pourront assister à une émission nationale dans leur propre cour, dans le respect des directives sanitaires locales.



La huitième saison de la Tournée Hockey dʾici de Rogers s'amorce les 16 et 17 octobre - soit le premier week-end de la saison de la LNH - dans le canton de North Dumfries, en Ontario. Les festivités seront suivies par le premier match préparatoire de la saison le lundi 18 octobre, suivies de la télédiffusion du match mettant aux prises les Rangers de New York contre les Maple Leafs de Toronto sur Sportsnet et en diffusion web sur SN NOW. La première phase de la tournée comprendra également les arrêts suivants :

Du 23 au 25 octobre - Lindsay (Ontario)

Du 30 octobre au 1 er novembre - Belleville (Ontario)

novembre - Belleville (Ontario) Du 6 au 9 novembre - Canton d'Oro-Medonte (Ontario)

Du 13 au 15 novembre - Grand Sudbury (Ontario)

Les arrêts restants à l'échelle du pays seront annoncés progressivement en raison de la nature changeante d'une province à l'autre de la pandémie de COVID‑19 et de la réglementation en matière de santé publique. Les plus récentes annonces seront accessibles sur les réseaux sociaux de la Tournée Hockey dʾici de Rogers et dans la diffusion nationale sur hometownhockey.com. De p lus, tous les détails sur la diffusion seront indiqués sur sportsnet.ca et sur les réseaux sociaux de Sportsnet.



La Tournée Hockey d'ici de Rogers est heureuse d'annoncer que Desjardins est le nouveau coprésentateur du festival. Rogers reste commanditaire principal et Hyundai Canada, coprésentateur. Harvey's, Playmobil et Sobeys se joindront également au festival à titre de partenaires.



À propos de la Tournée Hockey d'ici de Rogers présentée par Hyundai et Desjardins

La TournéeHockey d'ici de Rogers braque les projecteurs sur des communautés de partout au Canada cette saison. Des activités extérieures gratuites sur le thème du hockey y seront tenues pendant le week-end pour les petits et les grands. Le point culminant des célébrations est la diffusion en plein air, le samedi soir, d'un match de la LNH sur Sportsnet et Sportsnet NOW, animée par Ron MacLean et Tara Slone en direct depuis le studio mobile de Sportsnet. Suivez la Tournée Hockey d'ici de Rogers sur Facebook, Twitter et Instagram pour en savoir plus.



À propos de Sportsnet

Sportsnet est le réseau de sport numéro 1 au Canada. Réunissant les Canadiennes et Canadiens grâce au sport, l'offre multimédia de Sportsnet comprend Sportsnet (qui compte quatre chaînes régionales, soit Est, Ontario, Ouest et Pacifique, Sportsnet ONE, Sportsnet 360, Sportsnet World, les stations de radio Sportsnet, Sportsnet.ca, Sportsnet NOW, SN NOW+, l'appli Sportsnet et les balados. Sportsnet est le titulaire canadien officiel des droits multiplateformes nationaux de la LNH et est également le diffuseur régional pour les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Oilers d'Edmonton et les Maple Leafs de Toronto. Sportsnet détient également les droits de couverture des matchs des Toronto Blue Jays et des Raptors de Toronto, ainsi que d'autres matchs de la NBA, de la MLB, du Grand Chelem de curling, de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, de l'IndyCar, de la WWE, de la Super League Rugby, de Premiership Rugby (le championnat d'Angleterre de rugby), de Bundesliga, de la FA Women's League Cup et de la FA Cup. Sportsnet fait partie de Rogers Sports & Média, une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI. Consultez Sportsnet.ca.



À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFIMC, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.