Rogers Communications : Cable Cable se joint à la famille Rogers Communications

Plus important fournisseur indépendant de service de télécommunications basé à Kawartha Lakes, Cable Cable se joindra à Rogers Communications.

FENELON FALLS (Ontario), le 3 septembre 2020 - Rogers Communications et Cable Cable ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente conjointe qui prévoit l'acquisition par Rogers de Cable Cable, entreprise familiale exploitée localement à Fenelon Falls, en Ontario.

« Cable Cable est la pierre angulaire de nos communautés locales depuis sa création en 1983, a affirmé Michael Fiorini, chef de la direction de l'entreprise. De petite entreprise de câblodistribution en démarrage, desservant une seule communauté, à une société de télécommunications multiservices comptant des milliers d'abonnés, Cable Cable a fait beaucoup de chemin. Nos nombreuses années de croissance et de succès sont attribuables, selon moi, au personnel local dévoué qui a travaillé sans relâche pour offrir les meilleures expériences possibles à nos clients. La décision de léguer cet héritage a été difficile, mais je sais qu'avec Rogers à la barre, des choses encore plus merveilleuses seront possibles. »

Cable Cable offre actuellement des services d'accès Internet, de télévision et de téléphonie résidentielle à plus de 6 000 résidants et entreprises dans la région de Kawartha Lakes. L'entreprise continuera de diriger ses activités jusqu'à ce qu'elle devienne une filiale en propriété exclusive de Rogers Communications. Pendant cette période, les clients n'auront à vivre aucun changement et continueront de profiter des mêmes excellents produits et services qu'aujourd'hui. Rogers s'engage à maintenir la forte présence locale de Cable Cable, et tous les employés seront invités à rester au sein de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux que l'équipe et la clientèle de Cable Cable entrent dans le giron de la famille Rogers, perpétuant le précieux héritage que Michael et son père Tony ont laissé au cours des 38 dernières années, a déclaré Ron McKenzie, premier vice-président, Opérations techniques chez Rogers. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe locale et de miser sur l'excellent service qu'elle offre, tout en investissant dans la communauté afin de permettre à davantage de familles et d'entreprises de Kawartha Lakes de profiter des produits et services les plus récents. »

Rogers et Cable Cable reconnaissent à quel point il est important d'offrir des services à large bande fiables et à haute vitesse en milieu rural ainsi que des produits et services de classe mondiale. Au cours des prochains mois, les entreprises travailleront de concert afin d'offrir à la clientèle locale des services d'accès Internet et de divertissement additionnels, notamment le service de télévision IP de premier plan de Rogers : la Télé ÉlanMC. Rogers s'engage également à poursuivre les plans d'expansion de la zone de desserte actuelle de Cable Cable afin de brancher encore plus de communautés locales.

M. Fiorini croit lui aussi que la présence de Rogers dans la région de Kawartha Lakes contribuera à remédier au manque d'accès à Internet à large bande dans de nombreuses régions rurales de l'Ontario en affirmant ce qui suit : « Je suis impatient de voir Rogers tirer parti de notre zone de couverture actuelle pour offrir ses meilleurs produits et services à un plus grand nombre de communautés à l'échelle de notre région. »

Piercy Consulting Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès de Cable Cable dans le cadre de cette transaction.

À PROPOS DE CABLE CABLE

Située à Fenelon Falls, en Ontario, Cable Cable est une entreprise de télécommunications familiale exploitée localement, qui offre des services d'accès Internet, de télévision et de téléphonie résidentielle. Depuis sa création en 1983, cette entreprise a voué ses efforts à offrir des technologies novatrices, à développer son infrastructure et à proposer un excellent service à la clientèle. Détails

À PROPOS DE ROGERS

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

