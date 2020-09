Rogers Communications : Déclaration d'Altice USA, Inc. et de Rogers Communications sur la réponse de Cogeco à l'offre d'acquisition

NEW YORK et TORONTO, le 3 septembre 2020 - Dans la matinée du 2 septembre 2020, la société Altice USA, Inc. (« Altice USA ») (NYSE : ATUS) a annoncé qu'elle avait présenté une offre à Cogeco inc. (« CGO ») et à Cogeco Communications inc. (« CCA », conjointement avec CGO, « Cogeco ») en vue d'acquérir 100 % des actions émises et en circulation de Cogeco. Altice USA a annoncé qu'elle avait également conclu une entente pour vendre tous les actifs canadiens de Cogeco à Rogers Communications Inc. (« Rogers ») (TSX : RCI.A et RCI.B, NYSE : RCI), le plus important actionnaire de longue date de Cogeco, qui a une présence importante au Québec, si la transaction avec Cogeco se réalise. À l'issue de la transaction, Altice USA serait propriétaire de tous les actifs américains de Cogeco, exploités sous le nom Atlantic Broadband.

Le soir du 2 septembre 2020, le conseil d'administration de Cogeco a annoncé son rejet de la proposition.

Altice USA et Rogers formulent le commentaire suivant :

« Nous croyons fermement que nous avons présenté une offre très avantageuse - une offre qui aurait permis à tous les actionnaires de Cogeco de recevoir une prime importante, et nous maintenons cette offre. Nous restons déterminés à poursuivre cette transaction et sommes ouverts à engager un dialogue constructif avec les actionnaires et les conseils d'administration. »

Le communiqué de presse initial d'Altice USA contenant les détails de l'offre se trouve ici.

Le communiqué de presse initial de Rogers se trouve ici.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Les investisseurs ne devraient en aucun cas percevoir la soumission par Altice USA d'une proposition non contraignante à Cogeco, l'entente de Rogers de racheter les actifs canadiens de Cogeco conditionnellement à l'adoption de la proposition non contraignante, et toute action ou déclaration subséquente d'Altice USA ou de Rogers relativement à une possible transaction, comme une indication selon laquelle une transaction donnée sera conclue ou finalisée. Il ne peut y avoir aucune garantie quant à l'action, la transaction ou l'entente découlant de l'offre ou quant à la nature, les conditions ou l'échéancier d'une telle transaction si elle est effectuée.Ni Altice USA ni Rogers ne prévoit communiquer tous les développements en ce qui concerne l'offre, à moins qu'elle juge que la divulgation de l'information soit nécessaire ou appropriée.

Ces énoncés prospectifs comprennent, notamment, tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne reposent pas sur des faits historiques. Les renseignements prospectifs incluent habituellement des termes comme « prévoir », « supposer », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « projeter », « objectifs », « perspectives », « cibles » et d'autres expressions semblables et l'utilisation du futur et du conditionnel, mais tous ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les attentes ou les hypothèses formulées dans les énoncés concernant des résultats ou des événements à venir sont exprimées de bonne foi et jugées raisonnables, mais ces attentes ou ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser. Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne reposent pas sur des faits historiques sont de nature prospective et ces énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes intrinsèques qui font en sorte que les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés, y compris les risques exprimés dans le plus récent rapport annuel (formulaire 10-K) d'Altice USA et le plus récent rapport trimestriel (formulaire 10-Q) d'Altice USA, et aux rubriques « Réglementation de notre secteur » et « Gouvernance et gestion des risques » du rapport de gestion annuel de 2019 de Rogers, ainsi que les divers documents déposés par Altice USA et Rogers, le cas échéant, auprès des autorités de réglementation canadiennes et américaines, disponibles respectivement sur les sites web sedar.com et sec.gov. Le lecteur est prévenu de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont valides uniquement à la date à laquelle ils ont été faits. Altice USA et Rogers ne sont pas tenues d'actualiser ni de réviser publiquement ses énoncés prospectifs à une date postérieure, sauf là où la loi l'exige.

Personnes-ressources :

Personnes-ressources d'Altice USA pour les relations avec les investisseurs

Nick Brown : 917 589‑9983 / nick.brown@alticeusa.com

Cathy Yao : 347 668‑8001 / cathy.yao@alticeusa.com

Personne-ressource d'Altice USA pour les communications

Lisa Anselmo : 516 279‑9461 / lisa.anselmo@alticeusa.com

Personne-ressource de Rogers auprès de la communauté financière

Paul Carpino : 647 435‑6470 / paul.carpino@rci.rogers.com

Personne-ressource de Rogers pour les médias

Sarah Schmidt : 647 643‑6397 / sarah.schmidt@rci.rogers.com

À propos d'Altice USA :

Altice USA (NYSE : ATUS) est l'un des plus grands fournisseurs de services de communications et de vidéo à large bande aux États-Unis, fournissant des services à large bande, vidéo, mobiles et publicitaires ainsi que du contenu exclusif à plus de 4,9 millions de clients résidentiels et commerciaux dans 21 États américains sous ses marques Optimum et Suddenlink. L'entreprise exploite a4, une entreprise proposant des solutions évoluées de publicité et de données multiécrans fondées sur l'audience aux entreprises locales, régionales et nationales et aux annonceurs. Altice USA diffuse également des nouvelles hyper locales, nationales, internationales et commerciales par l'entremise de ses réseaux News 12, Cheddar et i24NEWS.

À propos de Rogers :

Rogers est une société canadienne diversifiée, chef de file dans l'industrie des communications et des médias. Rogers est le plus important fournisseur de services sans-fil pour la transmission de voix et de données au Canada, et l'un des plus importants fournisseurs canadiens de services de télévision par câble, d'Internet haute vitesse et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises. Par l'intermédiaire de Rogers Sports & Média, elle est active dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du téléachat et de l'achat en ligne, ainsi que des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.