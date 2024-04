Rogers Communications Inc. est une société de téléphonie mobile, de câblodistribution et de médias. La société fournit de la connectivité et des divertissements aux consommateurs et aux entreprises canadiennes à travers le pays. La société possède également un portefeuille de propriétés médiatiques, qui comprend des médias et des divertissements sportifs, des propriétés de télédiffusion et de radiodiffusion, des achats télévisés et en ligne multiplateformes et des médias numériques. Son secteur sans fil fournit des services de télécommunications sans fil aux consommateurs et aux entreprises du Canada. Son segment câble est engagé dans des opérations de télécommunications par câble, y compris Internet, la télévision et d'autres services vidéo, satellite, téléphonie et surveillance de la maison intelligente pour les consommateurs et les entreprises canadiens, et la connectivité réseau par le biais de son réseau de fibres et de ses actifs de centre de données pour soutenir une gamme de services vocaux, de données, de réseau, d'hébergement et de services basés sur le nuage. Son segment médias offre un portefeuille diversifié de propriétés médiatiques, y compris des chaînes spécialisées, des médias numériques et autres.

Secteur Services de télécommunications sans fil