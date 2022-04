Rogers Communications : LA JAYS CARE FOUNDATION INVESTIT PLUS DE 1,2 MILLION DE DOLLARS DANS DES TERRAINS DE BASEBALL AU CANADA

Comme nous l'avons annoncé ce soir sur Blue Jays Central de Sportsnet, la Jays Care Foundation, organisme caritatif des Toronto Blue Jays, effectuera en 2022 des investissements de plus de 1,2 million de dollars en infrastructures qui profiteront aux enfants et aux jeunes partout au Canada par l'intermédiaire de son programme Field Of Dreams.

Ce sont 16 organismes de 7 provinces et 1 territoire qui recevront des fonds pour construire, améliorer et remettre à neuf des terrains de baseball où des enfants et des jeunes pourront acquérir des habiletés fondamentales et apprendre de modèles positifs. La Jays Care Foundation a investi plus de 15 millions de dollars dans 145 des espaces sûrs dans les 10 provinces et dans 2 territoires du pays ces 10 dernières années.

Les communautés et les organismes suivants ont été sélectionnés comme bénéficiaires d'un don Field Of Dreams 2022 de la Jays Care Foundation :

Calgary (Alberta) - Centennial Little League

Whitecourt (Alberta) - Whitecourt Minor Baseball

Invermere (Colombie-Britannique) - Columbia Valley Little League

Kamloops (Colombie-Britannique) - Kamloops Minor Baseball

Smithers (Colombie-Britannique) - Première Nation de Witset

La Salle (Manitoba) - Caisse Community Centre

Lundar (Manitoba) - Lundar Minor Ball

Amherst (Nouvelle-Écosse) - Amherst Little League

Dominion (Nouvelle-Écosse) - Projet Hawks Dream Field

Arctic Bay (Nunavut) - Hameau d'Arctic Bay

Whale Cove (Nunavut) - Hameau de Whale Cove

Île Christian (Ontario) - Première Nation de Beausoleil

Etobicoke (Ontario) - Martingrove Baseball

Trois-Rivières (Québec) - Baseball Québec

Laird (Saskatchewan) - Laird Minor Softball

Prince Albert (Saskatchewan) - Prince Albert Minor Ball

« La Jays Care Foundation est très heureuse d'investir dans la construction et la remise à neuf de terrains de baseball au sein de 16 communautés du pays. Nous croyons qu'il est plus que jamais essentiel d'offrir aux enfants des espaces où ils peuvent jouer en toute sécurité, tisser des liens et apprendre, a affirmé Robert Witchel, directeur général, Jays Care Foundation. Avec la mise sur pied de projets qui s'étendent de l'Atlantique au Pacifique, en passant par l'océan Arctique, cette année constitue le parfait exemple de l'immense portée géographique de la communauté des Blue Jays. Nous nous réjouissons de maintenir nos investissements dans les infrastructures afin de contribuer au bien-être des enfants et des jeunes partout au Canada, et nous avons hâte de célébrer avec les communautés au cours des prochains mois. »

La Jays Care Foundation est reconnaissante du soutien offert par sa plus importante partenaire de financement, Rogers Communications. Le don annuel offert par la société permet d'assurer la croissance de programmes pour les jeunes, comme Challenger Baseball, Rookie League et Girls At Bat. Un grand nombre d'enfants participant à ces programmes jouent sur les terrains du programme Field Of Dreams.