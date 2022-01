Rogers Communications : Le réseau 5G de Rogers s'étend à huit nouvelles communautés de l'Est de l'Ontario

Le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable1 au pays dessert maintenant Carleton Place, Cobourg, Kingston, Lindsay, Perth, Peterborough, Picton et Port Hope

Un partenariat public-privé de 300 millions de dollars permet d'offrir une connectivité sans fil plus fiable à la population et aux entreprises

TORONTO, le 19 janvier 2022 - Rogers Communications, de concert avec l'organisme Eastern Ontario Regional Network, a annoncé aujourd'hui qu'elle a étendu son réseau 5G afin de desservir un plus grand nombre de personnes et d'entreprises dans huit villes de l'Est de l'Ontario. Le réseau 5G de Rogers est maintenant offert dans les régions suivantes :

Carleton Place

Cobourg

Kingston

Lindsay

Perth

Peterborough

Picton

Port Hope

« Une connectivité fiable et robuste est essentielle dans la vie quotidienne de la population canadienne. Rogers est fière d'offrir un service sans-fil de nouvelle génération aux communautés de l'Est de l'Ontario, a déclaré Ted Woodhead, président, Est de l'Ontario, Rogers Communications. Nous nous engageons à investir dans nos réseaux et à travailler avec nos partenaires gouvernementaux en vue de continuer d'offrir une technologie de classe mondiale qui favorisera l'innovation et la prospérité partout dans la région. »

L'expansion du réseau annoncée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de 300 millions de dollars entre Rogers, le gouvernement provincial de l'Ontario et l'Eastern Ontario Regional Network, qui vise à combler le fossé numérique et à offrir une connectivité sans fil fiable dans l'Est de l'Ontario. Grâce à ce partenariat, Rogers construira plus de 300 nouvelles tours cellulaires et modernisera plus de 300 autres tours existantes d'ici 2025 dans le but d'offrir une connectivité mobile à 113 municipalités et communautés autochtones de l'Est de l'Ontario.

« Nous félicitons Rogers Communications d'avoir franchi la première étape vers une plus grande portée et une meilleure qualité de couverture cellulaire dans l'Est de l'Ontario dans le cadre du projet de couverture cellulaire de EORN, a affirmé J. Murray Jones, président de l'Eastern Ontario Regional Network. La modernisation du réseau de Rogers dans ces communautés est entreprise à l'aide des technologies les plus récentes et elle permettra de favoriser la croissance économique et d'améliorer la qualité de vie. Nous remercions aussi nos partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux qui nous aident à combler l'écart en matière de services mobiles. »

« L'accès à un service sans-fil rapide et fiable n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour les familles et les entreprises, a indiqué Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités. Grâce aux investissements que notre gouvernement effectue dans l'Est de l'Ontario, la population de huit autres communautés pourra maintenant accéder à un service rehaussé qui leur permettra de profiter pleinement des possibilités offertes par la 5G. »

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement collabore avec des fournisseurs de services, le gouvernement fédéral et des groupes municipaux pour que la population, les entreprises et les municipalités de la province disposent de l'infrastructure numérique fiable dont elles ont besoin pour être concurrentielles dans le marché mondial, a déclaré l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. En investissant dans une technologie de prochaine génération, nous stimulons la croissance économique régionale, créons des emplois et veillons à ce que les familles et les entreprises de l'Est de l'Ontario aient accès au service sans-fil dont elles ont besoin pour s'épanouir. Le travail exceptionnel qu'accomplit Rogers Communications pour garantir que les Ontariennes et les Ontariens sont connectés à un service sans-fil fiable aidera grandement à soutenir la croissance à long terme et à rendre les communautés plus accessibles, concurrentielles et résilientes. »

Dans le cadre d'un autre investissement de 140 millions de dollars lié à ce projet, Rogers a récemment annoncé qu'elle étendra son réseau de fibre optique jusqu'au domicile dans l'Est de l'Ontario pour desservir plus de 20 000 ménages et entreprises de Quinte West, de Belleville et du comté de Prince Edward.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de l'entreprise à accroître la portée de son service et à améliorer la connectivité pour les communautés mal desservies, notamment dans un plus grand nombre de régions rurales et éloignées de l'Ontario. Depuis janvier 2020, Rogers a amélioré ses réseaux sans-fil dans plus de 200 communautés de l'Ontario et a amélioré le réseau à large bande fixe dans près de 100 communautés de la province.

Ces investissements changent les choses. Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l'empreinte économique totale des investissements et des activités de l'entreprise en Ontario en 2020 a atteint 15,2 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 45 800 emplois à temps plein générés et soutenus.

Le réseau national primé de Rogers

Le réseau sans-fil de Rogers a obtenu, pour une troisième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut 1 .

. L'entreprise a remporté cinq prix décernés par Opensignal pour son réseau 5G, se classant au premier rang au Canada dans cinq catégories, y compris la portée, la disponibilité, l'expérience d'application vocale et l'expérience de jeu. La 5G de Rogers se retrouve aussi à égalité au premier rang pour la vitesse de téléversement 2 .

. Ookla®3 a classé Rogers comme le fournisseur de réseau sans-fil et de services à large bande le plus constant au pays pour le sixième trimestre consécutif.

Rogers est le chef de file de la 5G au Canada

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil le plus fiable au pays 1 .

. Récemment, Rogers a investi 3,3 milliards de dollars afin d'acquérir le spectre de 3 500 MHz, lui permettant ainsi d'atteindre 99,4 % de la population canadienne pour améliorer et accélérer l'expansion de la 5G Rogers. Cet investissement dans l'avenir du Canada fait de Rogers le plus important investisseur du spectre 5G dans les marchés ruraux et urbains ainsi que dans les banlieues au pays.

À propos de Rogers :

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Canada réalisé au Tr2 de 2021. En 2021, Rogers s'est classée première au Canada lors d'une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut. Rendez-vous au https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais seulement). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Prix Opensignal - Canada : rapport sur l'expérience 5G (août 2021) (en anglais seulement), selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er avril 2021 au 29 juin 2021. © 2021 Opensignal Limited.

3 Données de Speedtest Intelligence® d'Ookla® pour le troisième trimestre de 2021 https://www.speedtest.net/global-index/canada?fixed#market-analysis