Rogers Communications : Ookla désigne Rogers comme le fournisseur national de réseau sans-fil et à large bande le plus constant au Canada et offrant le service Internet le plus rapide en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

Le réseau sans-fil le plus fiable au pays1 affiche un temps de latence plus court que celui des autres fournisseurs à l'échelle nationale

Rogers est première en termes de disponibilité de la 5G et offre les vitesses les plus constantes parmi tous les fournisseurs à l'échelle nationale pour un sixième trimestre consécutif

TORONTO, le 18 janvier 2022 - Rogers Communications a été reconnue aujourd'hui par Ookla® comme le fournisseur de réseau sans-fil et à large bande le plus constant au Canada, et ce, pour un sixième trimestre consécutif. Alors que les familles et les entreprises du Canada ont continué de compter sur leurs réseaux pour rester connectées à ce qui compte le plus, Rogers a continué d'offrir à sa clientèle les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux ou de tous les principaux fournisseurs de service Internet au Canada.

« Rogers est fière qu'Ookla continue de reconnaître l'excellence de son réseau, a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Nous sommes sur une bonne lancée grâce à nos investissements dans le réseau et alors que nous célébrons le deuxième anniversaire de notre déploiement de la 5G, notre équipe Rogers continuera d'offrir une connectivité réseau de classe mondiale à notre clientèle lorsqu'elle en a le plus besoin. »

Le classement provient des résultats de l'indice mondial des marchés du quatrième trimestre de 2021 publiés par Ookla2, qui mesure le rendement des réseaux fixes et sans-fil à l'échelle du Canada. Au-delà de ses vitesses constantes, Rogers a également été reconnue pour la force de ses réseaux filaires et sans-fil dans plusieurs catégories.

Rogers a encore été nommée le fournisseur de service à large bande fixe le plus rapide en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, et dans les villes de Toronto, de London et d'Ottawa. Grâce à ces vitesses rapides dans ces provinces et villes, la clientèle du service Élan Internet de Rogers peut connecter plus d'appareils en même temps à la maison, que ce soit pour le divertissement, les jeux, l'exploitation d'une entreprise à distance ou l'apprentissage en ligne.

Selon le rapport d'Ookla, le réseau sans-fil de Rogers affiche le temps de latence le plus court parmi tous les autres fournisseurs à l'échelle nationale. Un faible temps de latence signifie que le réseau présente un délai minimal, qu'il soutient les activités exigeant un accès en temps quasi réel à des données qui changent rapidement et qu'il prend en charge des applications comme les véhicules autonomes et les jeux. Rogers est également première en termes de disponibilité de la 5G. Le premier réseau 5G au Canada, le plus étendu et le plus fiable au pays1 dessert maintenant plus de 1 500 communautés et 70 % de la population canadienne.

Ookla regroupe les résultats de millions de tests effectués par le grand public au moyen de son application et de son site web afin d'évaluer la constance et la vitesse des réseaux mobiles et Internet. Ookla établit la moyenne des résultats des tests de vitesses de téléchargement et de téléversement pour classer les performances réseau en matière de vitesse. Le résultat quant à la constance se mesure en pourcentage d'échantillons d'un fournisseur dont le résultat est égal ou supérieur au seuil de téléchargement et de téléversement le plus approprié pour la prise en charge des applications et des expériences les plus populaires auprès du grand public (seuil mobile : téléchargement de 5 Mbps et téléversement de 1 Mbps; seuil fixe : téléchargement de 25 Mbps et téléversement de 3 Mbps).

Les résultats annoncés aujourd'hui sont fondés sur des analyses réalisées par Ookla portant sur les données recueillies au Tr4 2021 (d'octobre à décembre 2021) :

Le réseau filaire de Rogers a obtenu le meilleur résultat quant à la constance au Canada, soit 89 %.

Le réseau sans-fil de l'entreprise a enregistré le meilleur résultat quant à la constance du réseau sans-fil national, soit 85,5 %.

Rogers a été le fournisseur de service à large bande fixe le plus rapide en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, avec des vitesses médianes de téléchargement de 95,06 en Ontario, de 132,65 au Nouveau-Brunswick et de 131,58 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le réseau sans-fil de Rogers a affiché le temps de latence médian le plus de bas de tous les fournisseurs nationaux, soit 24 ms.

Rogers a investi plus de 65 milliards de dollars dans ses réseaux au cours des 35 dernières années. L'année dernière, Rogers a également investi 3,3 milliards de dollars afin d'acquérir le spectre de 3 500 MHz, qui atteint 99,4 % de la population canadienne, lui permettant ainsi d'améliorer et d'accélérer l'expansion de son réseau 5G. Cet investissement dans l'avenir du Canada fait de Rogers le plus important investisseur du spectre 5G dans les marchés ruraux et urbains ainsi que dans les banlieues au pays. Et dans le cadre de son alliance avec Shaw, l'entreprise investira 2,5 milliards de dollars pour bâtir des réseaux 5G dans l'Ouest canadien au cours des cinq prochaines années.

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFIMC, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Tr2 de 2021. En 2021, Rogers s'est classée première au Canada lors d'une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Données de Speedtest Intelligence® d'Ookla® pour le quatrième trimestre de 2021 https://www.speedtest.net/global-index/canada?fixed#market-analysis