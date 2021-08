Rogers Communications : Plus d'un millier d'enfants au Canada ont pu jouer au baseball et au tennis cet été grâce à Rogers

Le programme de repêchage communautaire de l'Équipe Rogers offre 150 $ aux jeunes athlètes qui jouent au baseball, au tennis ou au hockey pour les aider à payer les frais d'inscription à une ligue

Les enfants bénéficieront des conseils des membres de l'Équipe Rogers Connor McDavid, Bianca Andreescu, Bo Bichette, John Tavares, Bo Horvat et Félix Auger-Aliassime.

TORONTO, le 24 août 2021 -Plus de mille jeunes joueuses et joueurs de tennis et de baseball canadiens ont appris cet été qu'on a procédé à leur sélection dans le cadre du programme de repêchage communautaire de l'Équipe Rogers. Cette initiative nationale aide les enfants et leur famille à recommencer à pratiquer des sports récréatifs dans leurs communautés, aux endroits appropriés, lorsque les risques liés à ces activités seront écartés. Le programme récompense les enfants qui s'inscrivent au hockey, au baseball ou au tennis en leur versant 150 $ pour payer les frais d'inscription à une ligue et leur offre des expériences de mentorat virtuelles exclusives avec des athlètes de niveau professionnel de l'Équipe Rogers et des personnalités connues de Sportsnet.

En tenant compte des protocoles de santé et de sécurité liés à la pandémie, l'Équipe Rogers aide les familles à retrouver la joie et l'espoir grâce au sport, au moment où elles en ont le plus besoin.

La Ligue nationale de hockey, Tennis Canada et la Jays Care Foundation, l'organisme caritatif des Toronto Blue Jays, soutiennent le programme de repêchage communautaire de l'Équipe Rogers en désignant les filles et les garçons de milieux mal desservis de divers horizons partout au pays afin qu'ils et elles y participent. Jusqu'à maintenant, on a « repêché » plus de 3 400 jeunes dans le programme, y compris ceux et celles qui ont joué au hockey l'hiver dernier.

Les athlètes de niveau professionnel de l'Équipe Rogers qui encadrent leurs nouveaux coéquipiers et coéquipières au moyen d'expériences virtuelles uniques comprennent Connor McDavid (Oilers d'Edmonton), Bianca Andreescu (Tennis Canada), Bo Bichette (Toronto Blue Jays), John Tavares (Maple Leafs de Toronto), Bo Horvat (Canucks de Vancouver), Mark Scheifele (Jets de Winnipeg), Félix Auger-Aliassime (Tennis Canada), Randal Grichuk (Toronto Blue Jays), et plus encore.

En plus d'aider les jeunes dans le cadre du programme de repêchage communautaire de l'Équipe Rogers, l'entreprise est fière de leur permettre d'atteindre tout leur potentiel et d'éliminer les obstacles liés à l'éducation grâce à la Bourse d'études Ted Rogers, aux Dons communautaires Ted Rogers et à des programmes comme Rookie League de la Jays Care Foundation. Rogers contribue également à combler le fossé numérique grâce à des programmes de dons d'appareils visant à permettre aux enfants de garder le contact avec des mentors ainsi qu'à des services Internet haute vitesse qu'elle offre à prix modique aux familles à faible revenu dans la zone de couverture Rogers dans le cadre de son programme Branché sur le succès MC . Pour en savoir plus sur les initiatives d'investissement communautaire qu'a mises en place Rogers pour soutenir les jeunes, veuillez consulter le récent Rapport ESG et le Rapport d'impact social de Rogers.

Citations :

« Le sport a le pouvoir d'unir les Canadiens et Canadiennes partout au pays et de permettre aux jeunes d'acquérir des aptitudes liées à l'esprit d'équipe et à la collaboration, tout en les incitant à s'amuser, tout simplement. Nous savons que le rôle des sports dans l'univers des jeunes est plus important que jamais, et grâce au programme de repêchage communautaire de l'Équipe Rogers, l'entreprise a le privilège unique de tirer parti de ses partenariats sportifs et de ses actifs médiatiques afin de raviver la passion pour les sports chez les jeunes et de faciliter la reprise de ces activités pour des milliers de familles. »

Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications et cadre déléguée de la responsabilité sociale d'entreprise chez Rogers

« Le plaisir et l'enthousiasme que suscite le baseball et l'association avec les Blue Jays sont des moyens puissants d'attirer vers nos programmes les enfants devant faire face à des obstacles, qui autrement resteraient à l'écart. Le jeu offre des possibilités inégalées d'acquérir d'importantes aptitudes que les jeunes peuvent utiliser au quotidien. Nous sommes très heureux et heureuses que le programme de repêchage communautaire de l'Équipe Rogers aide des milliers d'enfants à réaliser leur plein potentiel dans le cadre de cette expérience unique tandis qu'ils et elles retournent jouer en toute sécurité dans les communautés partout au pays. »

Robert Witchel, directeur général, Jays Care Foundation

« Je joue au baseball depuis l'âge de trois ans. J'ai même joué avec un bras cassé quand j'étais petit. Je cherche toujours à m'améliorer, et c'est pourquoi je voulais me joindre à l'Équipe Rogers. C'est une excellente occasion d'apprendre et de croître en tant que joueur de baseball tout en s'amusant. »

Callum, 14 ans, joueur repêché de Sarnia, Ontario

« Mon fils Logan a 14 ans et il joue au tennis au niveau compétitif. Après avoir subi une blessure grave, il n'a pas pu jouer pendant plus d'un an, puis la pandémie de COVID19 a commencé. Il faut beaucoup d'encouragement pour que les enfants continuent à pratiquer un sport et à faire de leur mieux. Des programmes comme celui de l'Équipe Rogers sont très utiles pour aider les jeunes athlètes et leurs parents. »

Seline BadelWong, parent d'un joueur repêché de Calgary, Alberta

« J'adore le baseball! Quand je suis au bâton, je veux frapper la balle très fort! Je pratique mon lancer, car je vise très bien. L'Équipe Rogers est super, parce qu'elle m'offre des conseils pour mieux jouer et aide mes parents à me soutenir dans mes activités sportives. Merci! »

Jordan, 14 ans, joueur repêché de Mercier, Québec

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Personnes-ressources - Médias

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 18442261338