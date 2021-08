Rogers Communications : Seaside Communications se joindra à Rogers Communications afin d'offrir une connectivité à plus de résidants et d'entreprises dans les communautés locales

Forte de ses 46 années au service des résidants et des entreprises de la Nouvelle-Écosse, Seaside élargira son réseau et offrira des technologies de prochaine génération à plus de clients grâce à son partenariat avec Rogers

SYDNEY, N.-É. (23 août 2021) Seaside Communications et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente conjointe qui prévoit l'acquisition par Rogers de Seaside, une entreprise de télécommunications de premier plan exploitée localement et établie à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

« L'entente que nous avons conclue avec Rogers se traduit par un partenariat unique qui allie les connaissances locales de Seaside et sa compréhension des besoins et aspirations de ses clients aux ressources beaucoup plus importantes offertes par un opérateur national renommé. Ainsi le personnel de Seaside peut entrevoir un avenir radieux et nos clients auront accès à des services améliorés et étendus, » a indiqué le chef de la direction de Seaside, Loran Tweedie.

Depuis son ouverture en 1975, Seaside offre un service exceptionnel aux résidants et aux entreprises du Cap-Breton et du nord de la Nouvelle-Écosse. Grâce à son partenariat avec Rogers, Seaside aura accès à du soutien et à des ressources supplémentaires pour continuer d'investir dans les communautés qu'elle sert tout en élargissant ses réseaux afin d'assurer la connectivité à plus de résidants et d'entreprises dans toute la province. Seaside continuera de diriger les activités quotidiennes sous la même marque, assurera la même présence locale et fournira le service à la clientèle exceptionnel qu'elle a toujours offert.

« Depuis plus de 46 ans, Seaside Communications joue un rôle de premier plan au sein des régions rurales de la Nouvelle-Écosse en aidant les communautés locales à profiter d'une connectivité fiable pour rester connectées aux personnes et aux choses qui comptent le plus, a déclaré Matt MacLellan, président, Rogers Communications, région de l'Atlantique. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Seaside au sein de la famille Rogers et de commencer ensemble notre aventure afin de permettre à plus de Néo-Écossais de profiter des technologies de pointe d'aujourd'hui et de demain. »

Seaside et Rogers se sont engagées à offrir un service Internet haute vitesse à large bande fiable à un plus grand nombre de communautés en Nouvelle-Écosse. Au cours des prochains mois, les entreprises communiqueront leurs plans pour offrir les meilleurs services et expériences possible aux clients, notamment des options de vitesse Internet plus rapide et des services de divertissement supplémentaires comme la Télé Élan MC de Rogers.

La Banque Royale du Canada (RBC) agit à titre de conseiller financier auprès de Seaside pour cette transaction.

À propos de Seaside

Seaside est un important fournisseur régional de services de divertissement résidentiel et d'accès à Internet qui dessert des communautés rurales dans 10 comtés du nord-est de la Nouvelle-Écosse. La direction et le personnel ont des racines profondes dans les communautés que nous desservons. Nous sommes déterminés à combler le fossé numérique entre les villes et les régions rurales, et notre mission consiste simplement à offrir une valeur et une expérience client exceptionnelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.seaside.ns.ca ou www.seasidehighspeed.com.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

