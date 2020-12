Rogers Communications : Vous avez besoin d'un nouveau téléphone et vite? C'est possible grâce à la Cueillette express de Rogers.

Rogers est le seul opérateur national à offrir aux clients la commodité de la commande en ligne et de la cueillette en magasin dès le jour même

Rogers offre maintenant à ses clients l'option d'acheter en ligne et de récupérer leur commande en magasin. Avec la Cueillette express, les clients peuvent obtenir leur nouveau téléphone dès le jour où ils passent leur commande en ligne, sans frais additionnels.

« Nous sommes conscients que les habitudes des consommateurs changent, et nous transformons l'expérience de vente pour répondre à leurs besoins, a affirmé Anne Martin-Vachon, première vice-présidente et chef de la direction de la Vente au détail, Rogers Communications. Le service Cueillette express de Rogers est la solution qui unit le magasinage en ligne à l'expérience de vente au détail en magasin. C'est une solution rapide et pratique permettant aux clients de magasiner, là où ils le veulent, quand ils le veulent, tout en pouvant encore compter sur le soutien de l'un de nos experts en magasin pour la configuration de leur appareil. »

Avec la Cueillette express de Rogers, les clients n'ont qu'à commander leur nouveau téléphone en ligne et à le récupérer au magasin de leur choix, quand ils le veulent. Les commandes peuvent être traitées dès le jour même, sans frais additionnels.

Voilà un autre exemple qui illustre comment Rogers offre commodité et souplesse à ses clients. Nous permettons aux clients de décider quand et comment ils magasinent chez nous, qu'il s'agisse de commander un nouveau téléphone en ligne et de le récupérer dans le magasin de leur choix ou d'utiliser le service Pro chez vous de Rogers, dans certaines villes, et de recevoir ce téléphone à leur porte, en profitant d'un soutien individuel de l'un de nos experts pour la configuration.

Cela arrive à point, avec le temps des Fêtes qui approche à grands pas. Lorsque les clients profitent de la Cueillette express de Rogers, ils n'ont pas à attendre leur livraison. De plus, pendant que les clients se trouvent en magasin pour récupérer leur commande, ils peuvent profiter d'une sélection d'accessoires à 0 $ d'acompte et 0 % d'intérêt, sans taxes exigibles au moment de l'achat, avec l'option de financement de Rogers. Les clients disposent d'un moyen abordable d'obtenir les plus récents accessoires : AirPods, Beats, produits Google Nest, étuis, protecteurs d'écran, chargeurs, montres intelligentes, ampoules intelligentes et plus.

La nouvelle d'aujourd'hui démontre encore une fois comment Rogers donne la priorité aux clients et combien il est plus facile que jamais d'obtenir d'un appareil connecté! Il y a à peine plus d'un an, Rogers a se trouvait à la tête de l'industrie avec son service Pro chez vous, qui amène le magasin chez le client dès le jour même en lui livrant gratuitement son téléphone et en lui offrant un soutien individuel d'un pro de Rogers pour la configuration. Le service est maintenant offert dans certaines villes canadiennes, y compris dans les régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver, à Ottawa, à Calgary, à Edmonton et dans quelques régions du Sud-Ouest de l'Ontario.

De plus, Rogers a été le premier opérateur national à proposer des forfaits de données illimitées (à partir de 10 Go de données à vitesse maximale, vitesse réduite ensuite) sans frais d'utilisation excédentaire, réduisant considérablement le coût des données pour les clients. Les forfaits Infini de Rogers sont les seuls forfaits de leur genre et offrent aux clients le partage de données illimité sans frais d'utilisation excédentaire pour toutes les lignes et tous les appareils connectés.

Pour en savoir plus sur la Cueillette express de Rogers, cliquez ici.