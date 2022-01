Rogers Communications : ajoute une connectivité essentielle le long de l'autoroute 4 en Colombie-Britannique

Projet de construction de six nouvelles tours, ce qui permettra d'améliorer le service sans-fil et d'étendre d'environ 85 km la zone de couverture le long du corridor clé de l'île de Vancouver

Rogers demeure déterminée à combler le fossé numérique pour les communautés rurales, éloignées et autochtones, à créer de nouveaux emplois, à soutenir les économies locales et à améliorer la sécurité en Colombie-Britannique.

VICTORIA, Colombie-Britannique, le 24 janvier 2022 - Rogers a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau sans-fil le long de l'autoroute 4 en Colombie-Britannique. Le projet, entièrement financé par Rogers, améliorera la couverture cellulaire pour ceux et celles qui travaillent, voyagent et résident dans de nombreuses communautés de l'île de Vancouver par la construction de six nouvelles tours cellulaires et la mise à niveau de deux tours actuelles le long de l'axe de transport routier essentiel entre Port Alberni et Tofino.

« Nous sommes fiers de continuer à investir en Colombie-Britannique, à réaliser des projets de connectivité routière et à bâtir des réseaux essentiels pour combler le fossé numérique, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie chez Rogers Communications. L'autoroute 4 est un axe de transport routier essentiel. Ce projet offrira 85 km de nouveau service et éliminera la couverture inégale. Il améliorera donc incessamment la sécurité et la fiabilité de la connectivité pour tous ceux et celles qui en dépendent pour le transport commercial, le tourisme et les déplacements. »

« Pour les gens qui voyagent entre Tofino et Port Alberni, qu'ils soient de la région, qu'ils rendent visite à leur famille ou qu'ils découvrent la beauté de la côte Ouest, l'autoroute 4 peut être une source de préoccupation, a déclaré l'honorable Josie Osborne, députée de la circonscription Mid Island-Pacific Rim. Notre gouvernement multiplie les efforts pour améliorer la sécurité sur l'autoroute, et l'amélioration de la couverture cellulaire le long de ce tronçon fera en sorte que les gens seront encore plus en sécurité. Je tiens à remercier Rogers d'avoir effectué ce travail et d'avoir amélioré le service pour tous les gens de la côte. »

Rogers travaille en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise du programme Connecting British Columbia qui est administré par Northern Development Initiative Trust. Elle collabore avec tous les paliers de gouvernement pour faire des investissements dans les réseaux et l'innovation dans toute la province, y compris les investissements récemment annoncés en vue de l'expansion des services cellulaires pour les autoroutes 14, 95, 97 et 16. La force de ces partenariats de collaboration est ce qui fait avancer les choses, comblant le fossé numérique. Rogers a également aidé de nombreux Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes au cours de la pandémie et des inondations récentes en fournissant des appareils dotés de forfaits voix et données sans frais à l'Okanagan Nation Transition Emergency House et à la section de Penticton de Pflag Canada, et en faisant don de milliers de téléphones et de forfaits à des maisons d'hébergement et de transition pour femmes et d'un million de dollars aux services de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique.

« Il s'agit d'un axe de transport routier essentiel pour les gens qui doivent se rendre au travail, pour les conducteurs et conductrices de camions commerciaux qui transportent des marchandises et pour les personnes en vacances, et leur sécurité est d'une importance capitale. C'est pourquoi notre ministère a investi dans l'installation de la fibre optique le long de l'autoroute 4 afin d'améliorer la connectivité à Tofino et à Ucluelet, a déclaré Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens. Cette couverture cellulaire améliorera considérablement la sécurité des personnes qui empruntent cette route, surtout la nuit et lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Cela vient s'ajouter aux efforts soutenus déployés par le ministère des Transports et de l'Infrastructure dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité sur l'autoroute 4 dans le secteur de Kennedy Hill. »

Les gens d'ici comptent sur Rogers pour rester connectés, et l'entreprise s'est engagée à investir dans ses réseaux et à travailler avec tous les paliers de gouvernement pour offrir une connectivité de classe mondiale aux communautés rurales, éloignées et autochtones partout au pays. Dans le contexte de notre union avec Shaw, l'entreprise fusionnée accélérera les investissements multigénérationnels nécessaires pour combler le fossé numérique plus rapidement que si les deux entreprises travaillaient séparément. Notamment, elle investira 2,5 milliards de dollars pour l'expansion des réseaux 5G et créera un nouveau fonds pour la connectivité en milieu rural et autochtone de 1 milliard de dollars afin d'offrir une connectivité fiable et à haute vitesse à un plus grand nombre de communautés dans l'Ouest canadien.

