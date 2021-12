Rogers Communications : annonce l'établissement du cours de billets de second rang à taux fixe pour taux fixe du placement privé canadien de 2 milliards de dollars

TORONTO, le 8 décembre 2021 - Rogers Communications Inc. (« RCI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a établi le cours d'une souscription canadienne d'un montant total en principal de 2 milliards de dollars correspondant à 5 % des billets de second rang à taux fixe pour taux fixe échéant en 2081 (les « Billets »). Le produit net tiré de l'émission des Billets s'élèvera à environ 1,98 milliard de dollars. RCI prévoit d'utiliser le produit net de cette souscription canadienne pour financer une partie de l'investissement en espèces nécessaire à l'acquisition des licences d'utilisation du spectre de 3 500 MHz qui lui ont été attribuées à la suite de la vente aux enchères du spectre de l'ISDE plus tôt cette année. La vente des Billets devrait être conclue le 17 décembre 2021.

Les Billets ont été offerts exclusivement à des personnes résidant dans une province canadienne, par l'intermédiaire d'un syndicat d'agents sur la base d'un placement privé. Les billets n'ont pas été offerts aux investisseurs à l'extérieur du Canada. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un titre.

À propos de Rogers :

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour en savoir plus :

Relations avec les investisseurs

1‑844‑801‑4792

investor.relations@rci.rogers.com

Glenn Brandt, 416‑935‑3571, gbrandt@rci.rogers.com