Rogers Communications : célèbre l'ouverture virtuelle de son nouveau centre de solutions clients à Kelowna

L'équipe de Kelowna dessert maintenant les clients au sein de l'équipe du Service à la clientèle entièrement canadienne de Rogers

L'art, l'histoire et la culture autochtones honorés dans le nouvel espace de réconciliation Downie Wenjack, conçu par des artistes autochtones locaux de l'Okanagan

Travail à domicile assure la sécurité et le bien-être des équipes jusqu'à ce que le nouveau centre puisse être ouvert en toute sécurité

KELOWNA, Colombie-Britannique, le 18 septembre 2020 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui l'ouverture virtuelle de son nouveau centre de solutions clients de la Colombie-Britannique à Kelowna, célébrée par plus de 100 nouveaux membres de l'équipe déjà embauchés et formés virtuellement. D'ici 2021, le centre, qui fait partie de l'équipe du Service à la clientèle entièrement canadienne, créera 350 nouveaux emplois dans l'économie locale. Tous les postes seront en télétravail jusqu'à ce que le nouveau centre de Kelowna puisse être ouvert en toute sécurité.

« Lorsque nous avons annoncé notre plan d'ouverture de ce nouveau centre de solutions clients, aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer que nous ouvririons virtuellement, mais nous sommes très heureux d'accueillir notre nouvelle équipe de toute la région de l'Okanagan, a déclaré Rick Sellers, président, Colombie-Britannique, Rogers Communications. Aujourd'hui marque une étape importante de notre plan visant à offrir la meilleure expérience possible à nos clients tout en renforçant notre engagement envers Kelowna grâce à la création de centaines d'emplois. »

Au début de la pandémie de COVID‑19 au Canada, Rogers a modifié rapidement ses activités afin de garder les Canadiens connectés et de protéger ses clients et ses équipes. Cela comprenait le transfert de la plupart des équipes des centres de solutions clients à la maison, y compris l'équipe nouvellement embauchée de Kelowna. Au moment opportun, Rogers est impatiente d'accueillir les employés dans le nouveau centre et de continuer à miser sur une culture d'emploi solide et un milieu de travail dynamique.

Les employés du nouveau centre de Kelowna s'occuperont d'environ un million d'interactions avec les clients de Rogers et de Fido chaque année, se joignant à notre équipe de Burnaby pour offrir encore plus de service à la clientèle dans la zone horaire du Pacifique. Le centre de solutions clients de Burnaby, qui célèbre son 25e anniversaire, a ouvert ses portes en septembre 1995 et compte maintenant une équipe de 600 personnes qui a traité plus de 30 millions d'appels depuis son ouverture.

« L'ouverture du centre de solutions clients virtuel démontre la capacité d'adaptation d'entreprises comme Rogers, a déclaré Michelle Mungall, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de la Compétitivité. Le centre apportera de nombreux avantages aux gens de la région, notamment par la création de bons emplois bien rémunérés, contribuant ainsi à stimuler l'économie locale. »

L'ouverture d'aujourd'hui a également permis de célébrer le nouvel espace de réconciliation Downie Wenjack situé dans le centre de solutions clients de Kelowna. Cet espace de rencontre unique a été conçu par des artistes autochtones de la région de l'Okanagan et a pour but de faire connaître et comprendre l'art, l'histoire et la culture autochtones aux équipes, aux clients et aux membres de la communauté. Visionnez une visite guidée et lisez afin d'en apprendre plus sur les artistes autochtones, Sheldon Pierre Louis de la Nation Syilx, Janine Marie Lott et Coralee Miller de la Première Nation de Westbank, à qui Rogers a confié la conception d'œuvres importantes dans l'espace de réconciliation.

Cet été, Rogers a continué de soutenir les personnes dans le besoin pendant la pandémie. Des camions remplis de nourriture pour plus de 63 000 Britanno-Colombiens ont été livrés aux Banques alimentaires du Grand Vancouver et de l'Okanagan dans le cadre de l'initiative Nourrir à coup sûr de Rogers avec Banques alimentaires Canada et la Jays Care Foundation. À leur arrivée en Colombie-Britannique, les employés de Rogers ont fait du bénévolat à Burnaby et à Kelowna pour remplir des paniers alimentaires afin d'offrir plus de 1,3 million de repas aux personnes dans le besoin à l'échelle de la province.

Alors que les élèves retournent à l'école cet automne, que ce soit à distance ou en classe, Rogers encourage les jeunes de la Colombie-Britannique en leur offrant des Bourses d'études Ted Rogers pour 2020, y compris pour les élèves de Kelowna et de Lake Country.

Rogers continue d'investir dans son réseau en Colombie-Britannique, où la connectivité est plus essentielle que jamais. Plus tôt ce mois-ci, Rogers a annoncé l'expansion du réseau 5G, le premier et le plus grand au Canada, dans 26 communautés de la Colombie-Britannique, dont Kelowna et l'Okanagan. Plus tôt cette année, le premier projet pilote de ville intelligente 5G au Canada a été lancé avec la Ville de Kelowna et l'Université de la Colombie-Britannique, à la suite d'un partenariat de plusieurs millions de dollars avec l'UBC pour financer la recherche universitaire en 5G, y compris le lancement du premier campus intelligent 5G au pays. Rogers a également lancé la construction de nouveaux sites de réseau à West Kelowna et à Osoyoos, établi un partenariat avec la Nation Nisga'a qui a permis de connecter les collectivités du Nord-Ouest de la province, et un projet collaboratif avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui a permis aux résidents et aux entreprises du Village Witsuwit'en (Première Nation de Witset) d'accéder à la couverture sans-fil.

