Rogers Communications : consolide sa place dans l'Okanagan et prend de l'expansion en Colombie-Britannique

Le réseau 5G de Rogers est présent dans plus de 250 communautés vivant dans des villes et des régions rurales et éloignées de la province

La première ville intelligente 5G du Canada et le nouveau centre de solutions clients de Kelowna émergent grâce à un investissement dans l'Okanagan

KELOWNA, Colombie-Britannique, le 5 juillet 2021 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle a connecté plus de 250 communautés de la Colombie-Britannique au réseau 5G de confiance le plus fiable au pays1. Cet investissement de 16 millions de dollars comprend neuf nouvelles tours de téléphonie cellulaire que Rogers a installées l'an dernier dans la région de l'Okanagan, ce qui permet d'offrir le réseau sans-fil 5G le plus étendu au pays2 à Kelowna, à West Kelowna, à Peachland, à Penticton, à Lake Country et à Osoyoos.

La technologie 5G prend vie

L'an dernier, Rogers a lancé le premier projet pilote de technologie de transport urbain intelligent 5G au Canada en partenariat avec l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et la Ville de Kelowna. La circulation automobile et l'achalandage piétonnier à Kelowna ont augmenté au rythme de l'expansion de sa population. Dans le cadre du projet pilote de ville intelligente 5G, la technologie de capteurs sécuritaires propulsée par le réseau 5G de Rogers a été installée aux intersections achalandées et au carrefour d'autobus Queensway afin d'offrir des données en temps réel sur la circulation automobile, cycliste et piétonnière. Ces données sont transmises aux chercheurs de la Ville de Kelowna et de la UBC, qui les utilisent pour trouver des façons d'améliorer la sécurité et de mettre au point une technologie de déploiement immédiat de véhicules d'urgence lorsqu'une collision est détectée par les capteurs.

« Nous pouvons être informés sur-le-champ des accidents évités de justesse entre véhicules et piétons, et prendre la décision de ne plus autoriser les virages à droite au feu rouge à certaines intersections ou installer plus de panneaux pour les piétons », explique Andreas Boehm, gestionnaire de villes intelligentes.

À l'avenir, ces données permettront des interventions en temps réel. Il s'agirait, par exemple, de faire passer les feux de circulation au vert pour permettre aux premiers intervenants d'accéder rapidement au lieu d'une situation d'urgence ou de dégager la circulation après un match de hockey à Prospera Place. Le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'un investissement national en recherche et développement de près de 20 millions de dollars de Rogers en collaboration avec des partenariats stratégiques établis avec des institutions canadiennes de premier plan, notamment la UBC, l'Université de Waterloo, Communitech et l'Université Ryerson, en vue du développement et de la commercialisation de cas d'utilisation et d'applications 5G.

Investissement dans la communauté

En 2020, Rogers a annoncé l'ouverture virtuelle de son nouveau centre de solutions clients de la Colombie-Britannique dans l'édifice Landmark IV au centre-ville de Kelowna. Comme mesure de précaution contre la COVID‑19, tous les membres de l'équipe qui ont été embauchés travaillent à distance. Rogers honore fièrement son engagement à offrir des possibilités d'emploi aux communautés locales qu'elle dessert, dont à Kelowna, grâce à un processus actif de recrutement et d'embauche de membres de communautés autochtones avoisinantes, dont la Première Nation de Westbank.

L'immeuble Landmark IV héberge aussi l'espace patrimonial Downie Wenjak, un lieu de rencontre unique conçu par des artistes autochtones de la région de l'Okanagan, qui a pour mission de faire connaître et comprendre l'art, l'histoire et la culture autochtones aux équipes, aux clients et aux membres de la communauté.

« Tout au long de cette expérience, j'ai été impressionnée par la grande valeur qu'accorde Rogers à la reconnaissance des communautés autochtones de l'Okanagan et à la promotion d'une plus grande représentation de ces dernières dans le milieu de travail », a affirmé Janice Money, coordonnatrice de l'emploi, Première Nation de Westbank.

1 « Le plus fiable » d'après l'audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; « réseau de confiance » d'après le nombre total d'abonnés sans-fil.

2 La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

À propos de Rogers :



Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.