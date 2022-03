Rogers Communications : et le Collège Sheridan s'associent pour la recherche novatrice sur les véhicules autonomes 5G

Les projets seront axés sur les applications qu'offrent les véhicules autonomes à l'aide de l'apprentissage machine

Le 14 mars 2022 - Rogers Communications et le Collège Sheridan ont annoncé aujourd'hui leur nouveau partenariat de deux ans sur la recherche et le développement de véhicules autonomes 5G grâce au Centre d'innovation mobile (CMI) du Collège Sheridan. Leur collaboration portera sur l'étude du potentiel d'intégration des applications de navigation, de diagnostic et d'infodivertissement dans les véhicules autonomes au moyen de nouvelles technologies sans-fil et des réseaux 5G ainsi que la recherche en matière de systèmes de transport intelligents dans un environnement multiutilisateur.

« Le Collège Sheridan est ravi de s'associer avec Rogers pour ce nouveau projet emballant, a affirmé Andrea England, vice-rectrice à la recherche au Collège Sheridan. Ensemble, nous avons l'occasion d'être à l'avant-plan de la recherche et de l'innovation en matière de véhicules autonomes au pays. Ces avancées auront des incidences économiques importantes. Il s'agira également d'une belle occasion pour nos étudiantes et étudiants de développer leurs compétences en résolution de problèmes alors qu'ils entament leur carrière dans le domaine. »

Dans le cadre de ce projet conjoint, l'équipe de recherche ainsi que les étudiants et étudiantes se serviront également de techniques d'apprentissage machine combinées à des modalisations et simulations de la circulation routière. Les données recueillies permettront à Rogers de comprendre comment elle peut offrir des services novateurs aux conducteurs et conductrices, et de bâtir sa feuille de route pour l'exploitation de véhicules autonomes sur ses réseaux 5G. La recherche mettra l'accent sur les systèmes embarqués non liés à la conduite dans les véhicules autonomes, comme la navigation, le diagnostic et l'infodivertissement, et explorera les capacités de connectivité des systèmes de transport intelligents à l'aide des communications des véhicules connectés - une technologie essentielle à la communication entre les véhicules et les appareils qui les entourent. La recherche sur la 5G explorera les applications suivantes :

systèmes de transport en commun autonomes

taxis autonomes

systèmes de livraison autonomes

aide à la conduite pour les personnes âgées et handicapées

« L'innovation en matière de 5G ouvre un nouveau monde de possibilités pour la population et les entreprises, et notre partenariat avec le Collège Sheridan s'appuie sur notre solide écosystème de partenaires, a partagé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Le Collège Sheridan jouit d'une renommée mondiale, et nous avons hâte de joindre nos forces à celles de son équipe de recherche, d'étudiants et d'étudiantes sur le campus. Conjointement, nous pourrons ainsi mettre au point des applications et faire avancer des recherches qui profiteront à la société. »

« Le CMI a travaillé sans relâche à rassembler les partenaires de l'industrie et de la communauté grâce à l'expertise de la faculté du Collège Sheridan et du talent de ses étudiants et étudiantes. Ainsi, il a pu concevoir des solutions de pointe en matière de technologie mobile, a déclaré Edward Sykes, Ph. D., directeur au Centre d'innovation mobile du Collège Sheridan. Ce nouveau partenariat met de l'avant nos efforts et permet au Centre de faire passer l'innovation au niveau supérieur alors que nous entamons ce nouveau projet emballant dans le monde de la recherche sur les véhicules autonomes 5G. »

Ce partenariat avec le Collège Sheridan s'inscrit dans le cadre d'un investissement national en recherche et développement de plus de 25 millions de dollars de Rogers et des partenariats stratégiques de l'entreprise avec des institutions canadiennes de premier plan, notamment Communitech, l'Université Ryerson, l'UBC, l'Université de Calgary et l'Université de Waterloo, en vue du développement et de la commercialisation de cas d'utilisation et d'applications 5G.

Le Collège Sheridan remercie le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour son soutien apporté à ce partenariat.

