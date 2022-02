Rogers Communications : étend son service à la porte à Kelowna grâce à l'expansion de Pro chez vous

Pro chez vous MC de Rogers, un programme novateur de livraison d'appareils et de soutien à la configuration dès le jour même, poursuit son expansion en Colombie-Britannique

Du secteur riverain jusqu'aux couloirs du campus de l'Okanagan de l'UBC, les pros de Rogers pourront vous apporter l'appareil dont vous avez besoin, et ce, à la date, à l'heure et à l'endroit qui vous convient le mieux.

KELOWNA, Colombie-Britannique, le 15 février 2022 - Rogers annonce aujourd'hui que son service Pro chez vous MC , une expérience de vente au détail mobile et personnalisée, a commencé à être offert à Kelowna.

Ce service novateur propose un soutien personnalisé et la livraison du téléphone à la clientèle du service sans-fil de Rogers, dès le jour même, et ce, sans frais additionnels. Les pros de Rogers livreront en main propre l'appareil aux clientes et clients et guideront ceux-ci à chaque étape de la configuration, tout en les aidant à transférer leurs applis, leurs contacts et leurs photos ainsi qu'à configurer leur compte de courriel, le tout en fonction de leurs préférences. Les pros de Rogers proposeront également une sélection d'accessoires et d'appareils afin que les clients et clientes puissent profiter de l'expérience de vente au détail de Rogers, mais à la maison.

Le service Pro chez vous de Rogers est là pour faciliter la vie d'à peu près n'importe qui, y compris :

Les parents occupés qui n'ont pas beaucoup de temps libre dans leur journée.

Les personnes âgées, entre autres, qui souhaitent bénéficier d'une attention particulière lorsqu'ils découvrent un nouvel appareil.

Les gens d'affaires occupés, les propriétaires de petites entreprises et les prestataires de soins de santé qui auraient besoin d'un coup de main.

Les personnes vivant avec un handicap ou toutes autres personnes qui pourraient ne pas être en mesure de se rendre dans un magasin.

Toute personne qui souhaite pouvoir utiliser son nouvel appareil rapidement, dans le confort de son domicile.

« Nous avons le grand plaisir d'étendre le service Pro chez vous de Rogers aux gens de Kelowna, a déclaré Lisa Durocher, vice-présidente principale, Services financiers et émergents, Rogers Communications. Rogers s'engage à garder les Canadiennes et Canadiens connectés à ce qui compte le plus pour eux. Si vous résidez à Kelowna, c'est encore plus facile maintenant qu'un ou une pro de Rogers peut vous livrer un nouvel appareil sans fil et vous offrir un service spécialisé à votre porte. »

Plus de 16 millions de personnes partout au pays ont maintenant accès à ce service, qui est également offert à la clientèle de Rogers dans les marchés clés de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, et ce service sera lancé dans d'autres marchés plus tard cette année.

Pour assurer la sécurité de la clientèle et des membres de l'équipe pendant la pandémie, le service Pro chez vous de Rogers a adopté une approche privilégiant la sécurité. Bien que les restrictions aient changé dans les communautés partout au pays, l'engagement de Rogers envers la sécurité est demeuré le même. Les pros de Rogers respectent assidûment toutes les mesures de la santé publique et continuent de servir les gens de la manière qui les rend le plus à l'aise.

Les gens adorent leur expérience : Pro chez vous obtient une note moyenne de 95 % dans notre sondage d'évaluation du service. Voici ce que certaines personnes en pensent :

« Le conseiller du service Pro chez vous de Rogers a appelé à l'avance pour confirmer le rendez-vous et est arrivé à temps. Il a été très éloquent, gentil et serviable. Il a pu discuter avec moi de divers sujets tout en m'aidant à configurer mon nouvel appareil. Ce niveau d'attention de la part du conseiller a rendu l'expérience très agréable, et je recommanderais sans hésiter le service à d'autres personnes, y compris à des clientes et clients, qui envisagent d'acheter un appareil de Rogers. »

« Ma mobilité est réduite, alors je ne peux pas me rendre dans un magasin Rogers. Le jeune homme qui est venu chez moi était professionnel, gentil et très compatissant à l'égard de ma maladie. Il s'est occupé très rapidement de tout ce qui concerne le transfert des fichiers de mon ancien téléphone à mon nouvel appareil. Il m'a offert un excellent service. Il était vraiment très gentil. J'adore ce nouveau programme Pro chez vous de Rogers. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes besoins tout en respectant mon état de santé. Ce fut un plaisir de profiter de ce service chez moi. »

Cette initiative est propulsée par Enjoy Technology, une plateforme technologique qui réinvente le service commercial à la maison en offrant une expérience de vente au détail personnalisée dans le confort du foyer.

Rogers a étendu son réseau 5G à la population de Kelowna depuis septembre 2020. Ce réseau 5G, le plus fiable en Colombie-Britannique, s'est classé premier selon les tests réalisés par umlaut, leader mondial de l'étalonnage des réseaux1. Les personnes abonnées à un forfait Infini de Rogers et possédant certains appareils compatibles ont accès au réseau 5G de Rogers. Il est possible de se procurer certains appareils à 0 $ d'acompte sur approbation de crédit et 0 % d'intérêt avec un financement sur certains forfaits au moyen du service Pro chez vous de Rogers.

1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Tr2 de 2021. En 2021, Rogers s'est classée première au Canada et en Colombie-Britannique lors d'une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut. Consultez https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais seulement).