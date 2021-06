Rogers Communications : Accroître la connectivité en milieu rural et renforcer les liens dans la région de Kawartha Lakes

TORONTO (Ontario), le 30 juin 2021 - Cable Cable, propulsée par Rogers, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada afin d'offrir un service Internet haute vitesse rapide et fiable aux résidants de Kirkfield et de Rosedale.

Ces projets ont été attribués à Cable Cable par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle afin d'élargir son réseau et d'aider à améliorer le service à large bande dans les communautés mal desservies. Grâce à un investissement conjoint total de plus de 1,2 million de dollars, Cable Cable étendra son réseau de fibre optique dans la région pour lui permettre d'offrir des services à large bande avec des vitesses allant jusqu'à 1 gigabit par seconde et un soutien continu pour fournir des vitesses accrues, maintenant et à l'avenir.

Cable Cable étendra son réseau dans la région de Kawartha Lakes afin de desservir plus de 400 foyers à Kirkfield et à Rosedale. Les travaux devraient débuter en juillet et s'achever en novembre 2021. Une fois ceux-ci terminés, les résidants auront plus de choix en ce qui a trait aux services à large bande et à haute vitesse en milieu rural. Ils auront aussi accès à des produits et des services de classe mondiale.

En plus d'offrir le service à large bande aux communautés qui étaient auparavant mal desservies à Kawartha Lakes, Cable Cable a récemment renforcé sa présence dans la région en augmentant ses effectifs d'environ 25 % depuis le mois d'avril, et cherche à ajouter 8 personnes supplémentaires à son équipe de construction cet été. Cable Cable poursuivra ainsi sur sa lancée et offrira des services de qualité à un plus grand nombre de communautés.

« Alors que la zone de couverture de Cable Cable ne cesse de croître dans la région de Kawartha Lakes, plus de possibilités d'emploi sont offertes en ce moment, et j'encourage tous ceux qui souhaitent travailler pour une équipe ayant une présence locale aussi forte à poser leur candidature, a déclaré Mark Battson, directeur, Opérations, Cable Cable. Nous sommes fiers d'être installés ici. En nous joignant à la famille Rogers, nous pouvons envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme et donner plus de possibilités à notre communauté. »

À propos de Cable Cable

Située à Fenelon Falls, en Ontario, Cable Cable est une entreprise de télécommunications exploitée localement, qui offre des services Internet, de télévision et de téléphonie résidentielle. Depuis sa création en 1983, cette entreprise a voué ses efforts à offrir des technologies novatrices, à développer son infrastructure et à proposer un excellent service à la clientèle. Pour en savoir plus.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

