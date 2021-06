Rogers Communications : Dévoilement des gagnants du camp sur l'innovation Coup de pouce 5G

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick (8 juin 2021) - Première ville du Canada atlantique à se doter de la 5 G, une technologie fournie par Rogers, la Ville de Fredericton et les acteurs du *Partenariat d'innovation de Fredericton sont heureux d'annoncer que Fog Cutter est l'équipe gagnante du camp sur l'innovation Coup de pouce.

En tout, une centaine de personnes ont participé à ce camp collaboratif sur l'innovation qui s'est tenu du 28 mai au 4 juin. À l'aide de données municipales réelles et de la technologie 5G fournie par Rogers 5G, Siemens Canada et Kognitiv Spark, 50 participants ont passé la semaine à travailler en équipes à la mise au point de solutions à des défis qui se posent à Fredericton, ville ingénieuse, et à inventer des prototypes novateurs.

Dix équipes interdisciplinaires composées d'entrepreneurs, d'étudiants, de chercheurs et de technologues compétents ont exploré des cas d'utilisation de la 5G en se fondant sur deux problématiques concernant :

les infrastructures municipales - analyse et planification du rendement en temps réel,

l'intervention d'urgence de nouvelle génération.

Fog Cutter (équipe n°3) obtient un forfait de mentorat ciblé et une année d'adhésion à la Chambre de commerce de Fredericton; chaque membre de l'équipe reçoit un iPhone 12 compatible avec la 5G, commandité par Rogers. Cette équipe était formée de Joshua Roberts, Alexander LeBlanc, Samridhi Pargal, Joey Melo et Scott Bateman. Fog Cutter se veut un système permettant de guider les opérations sur le terrain pour les interventions d'urgence grâce à un support holographique à distance compatible avec la 5G.

Fog Cutter a pour objectif de protéger les citoyens, les biens et les premiers répondants en facilitant la prise de décision rapide et intelligente. Comme son nom l'indique, Fog Cutter réduit le brouillard de confusion et d'incertitude qui règne bien souvent lorsque les premiers répondants arrivent sur les lieux d'une urgence. Fog Cutter permet à un centre de commandement de coordonner la diffusion des informations et de faciliter une réponse intelligente des premiers répondants, avant et après leur arrivée sur place, lesquels incluent la police, les paramédics, les pompiers ou d'autres intervenants tels que les équipes de neutralisation de bombes. Un tel soutien est rendu possible par les données fournies par les capteurs et caméras IdO (Internet des objets) instrumentés sur les équipements et véhicules des premiers répondants. Les capteurs IdO sont connectés sur le réseau 5G de Rogers permettant un flux de données fiables et à faible latence. Ces données s'affichent sur HoloLens à l'aide du système RemoteSpark de Kognitiv Spark.

Le Prix du public est décerné à l'équipe n°10 CapInno (innovation en matière d'immobilisations) pour son idée de gestion des risques d'inondation qui consiste à fournir des données en direct, à améliorer les modèles et à prévoir rapidement les inondations. Chaque membre de l'équipe est récompensé par une carte MasterCard de 100 $ commanditée par Rogers.

Plus de 35 spécialistes ont participé en qualité de mentors, d'accompagnateurs et de valideurs d'idées de clients. Ils ont fait profiter les équipes de Coup de pouce et l'estimé jury de leur expertise et de leurs conseils :

Tess VanThielen, vice-présidente des services innovants − Rogers Communications

Krista Ross, chef de la direction − Chambre de commerce de Fredericton

Mike LeBlanc, associé Deloitte

Steve Hart, directeur général, Ville de Fredericton

Sheldon Shaw, vice-président de l'innovation et de l'infrastructure −CyberNB

Dylan Gamble, ingénieur municipal −Ville de Fredericton

Lubomir Masar, consultant principal, Division des logiciels pour l'industrie numérique − Siemens Canada

TÉMOIGNAGES

Fog Cutter : « Avoir pu participer au camp sur l'innovation Coup de pouce cette année a été une opportunité d'apprentissage incroyable et une chance unique d'utiliser la technologie 5G. Avoir la possibilité de communiquer avec des spécialistes de l'industrie technologique nous a aussi fourni une expérience éducative de grande valeur. Je suis heureux d'en avoir fait partie. » - Joshua Roberts

Ville de Fredericton : « L'atelier collaboratif d'innovation Coup de pouce donne à la Ville de Fredericton le plaisir de collaborer avec l'Université du Nouveau-Brunswick, le New Brunswick Community College, CyberNB, Ignite Fredericton et des commanditaires en technologies − Rogers, Kognitiv Spark et Siemens Canada - à la concrétisation de sa vision, qui est de devenir le pôle d'innovation 5G du Canada atlantique », déclare le dirigeant principal de l'information la municipalité, Adam Bell. « Coup de pouce favorisera l'innovation citoyenne en facilitant l'utilisation de la 5 G pour résoudre les problématiques qui se posent à notre ville ingénieuse. »

Rogers : « Merci aux équipes incroyablement talentueuses qui ont participé au camp sur l'innovation Coup de pouce, déclare la vice-présidente des services innovants, Rogers Service affaires, Tess Van Thielen. Les solutions innovantes issues de ce camp contribueront à faire progresser la technologie des villes intelligentes non seulement à Fredericton, mais aussi partout ailleurs. »

Siemens Canada : « Félicitations à toutes les équipes qui ont participé au camp sur l'innovation Coup de pouce. Elles ont réussi à utiliser la technologie 5G pour transformer des données en information concrète permettant la prise de décision! Félicitations à Rogers, à la Ville de Fredericton et à tous les partenaires de cet événement productif et inspirant », se réjouit le vice-président et directeur national, Division des logiciels pour l'industrie numérique, Siemens Canada, Jamie Dinsmore. « Les idées qui ont germé et qui se sont développées pendant ce camp aideront sans aucun doute Fredericton à relever les défis qui jalonneront son cheminement vers le statut de ville pleinement intelligente. »

Kognitiv Spark : « Pour nous qui sommes des leaders mondiaux dans le domaine de la réalité mixte, il est fondamentalement important de nous inspirer de la prochaine génération de personnes talentueuses qui vivront et travailleront dans les communautés connectées et équipées de systèmes numériques. La passion des participants, leur grande ouverture d'esprit et leur ferme conviction que leur ingéniosité et leurs compétences techniques étonnantes peuvent faire bouger les choses sont tout simplement épatantes. Également, comment ne pas se réjouir d'être accueilli par la Ville de Fredericton? Elle a su s'entourer d'un groupe incroyable de partenaires, notamment Rogers 5G et Siemens Canada, et s'assurer du soutien des équipes talentueuses de l'Université du Nouveau-Brunswick et du New Brunswick Community College. Vivement l'édition de l'année prochaine! », commente le directeur des opérations et vice-président de l'aérospatiale et de la défense, Kognitiv Spark, Duncan McSporran.