Rogers Communications : Extension du Programme de paiement Fido pour rendre les accessoires plus abordables

Fido est la première marque complémentaire de services sans-fil à offrir le financement des accessoires à 0 $ d'acompte et 0 % d'intérêt.

À compter d'aujourd'hui, nous élargissons le Programme de paiement Fido afin que les clients du service mobile de Fido puissent se procurer des accessoires à 0 $ d'acompte et 0 % d'intérêt, sans taxes exigibles au moment de l'achat. Les options de financement, qui rendent les appareils et les tablettes plus abordables pour les clients, comprendront désormais les accessoires dernier cri tels que les écouteurs AirPods et Beats, les étuis, les protecteurs d'écran, les chargeurs, et plus encore.

« Nous cherchons toujours à proposer des options plus abordables à nos clients et à leur offrir une valeur exceptionnelle, a déclaré Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale, Fido. En élargissant le Programme de paiement Fido pour inclure notre vaste gamme d'accessoires, nous offrons aux clients un moyen d'obtenir les formidables accessoires dernier cri qu'ils souhaitent, sans frais initiaux. »

Fido a lancé le Programme de paiement Fido en février 2020, et a été la première marque complémentaire de services sans-fil à offrir cette option de financement pour donner aux clients plus de choix et de souplesse, et rendre les appareils plus abordables. Avec cette extension de l'option de financement, le paiement mensuel des accessoires sera indiqué séparément sur la facture, et il sera retiré automatiquement à la fin de la période de financement, ce qui permettra aux clients de comprendre facilement leur facture. Les clients ont la possibilité de régler leur solde en versements mensuels pendant 24 mois et d'effectuer des paiements forfaitaires sur leur solde en tout temps avant la fin de leur période de financement.

Les clients peuvent choisir de financer un seul article, comme de formidables écouteurs, ou plusieurs articles, notamment des étuis, des protecteurs d'écran et des chargeurs. Les clients de Fido peuvent profiter du financement des accessoires dès aujourd'hui en se rendant dans un magasin Fido.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des initiatives lancées par Fido pour rendre ses produits et services plus accessibles et plus abordables, ce qui comprend la Protection dépassement de données, Fido XTRA, 5 heures de données illimitées en extra, et nos options d'appareils d'occasion certifiés et en liquidation.