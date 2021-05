Rogers Communications : LA FONDATION JAYS CARE INVESTIT PLUS D'UN MILLION DE DOLLARS EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASEBALL AU CANADA

Comme nous l'avons annoncé ce soir sur Blue Jays Central de Sportsnet, la Fondation Jays Care, organisme caritatif des Toronto Blue Jays, effectuera en 2021 des investissements de plus d'un million de dollars en infrastructures qui profiteront aux enfants et aux jeunes Canadiens par l'intermédiaire de son programme Field Of Dreams.

Quatorze organismes de sept provinces recevront des fonds pour construire, améliorer et remettre à neuf des terrains de baseball où des enfants et des jeunes pourront acquérir des habiletés fondamentales et apprendre de modèles positifs. La Fondation Jays Care a investi plus de 15 millions de dollars dans des espaces sûrs dans les dix provinces et dans deux territoires du pays ces dix dernières années.

Les communautés et organismes suivants ont été sélectionnés comme récipiendaires d'un don Field Of Dreams 2021 de la Fondation Jays Care :

Bedeque (Î.-P.-É.) - Bedeque & Area Minor Baseball Association Dartmouth (N.-É.) - Diamond Dawgs Baseball Club Première Nation de Tobique (N.-B.) - École Mah-Sos La Pocatière (Qué.) - Association de baseball mineur de La Pocatière Blind River (Ont.) - Ville de Blind River Forest (Ont.) - Forest Minor Baseball Association Gananoque (Ont.) - Ville de Gananoque Kenora (Ont.) - Kenora Chiefs Advisory Ottawa (Ont.) - South Ottawa Little League St. Mary's (Ont.) - Temple de la renommée et musée du baseball canadien Toronto (Ont.) - Variety Village Toronto (Ont.) - West Hill Baseball League Moosomin (Sask.) - Moosomin Minor Ball Association Beaumont (Alb.) - Beaumont Minor Baseball Association

« Après une année particulièrement difficile, nous espérons que l'annonce d'aujourd'hui donnera aux familles de ces communautés l'occasion de célébrer et de se réjouir. Nous sommes heureux d'aider des organismes de partout au pays à créer de nouveaux espaces attrayants pour les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent reprendre contact entre eux une fois qu'il sera sécuritaire de le faire, a déclaré Robert Witchel, directeur général, Fondation Jays Care. En venant en appui aux récipiendaires de cette année, répartis des Maritimes à l'Alberta, nous sommes heureux de continuer à investir dans les infrastructures pour soutenir les enfants et les jeunes partout au pays. »

Le programme Field Of Dreams a été rendu possible grâce à notre plus important partenaire financier, Rogers Communications, qui a versé plus de 10 millions de dollars pour soutenir les programmes de la Fondation Jays Care au cours de la dernière décennie, y compris des projets Field Of Dreams à l'échelle du pays.

« Chaque jeune mérite un espace sûr et des mentors de confiance pour l'aider à s'épanouir, à s'amuser et à acquérir des habiletés fondamentales, a affirmé Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications et cadre déléguée de la responsabilité sociale d'entreprise chez Rogers. Nous sommes très fiers de nous associer à la Fondation Jays Care, qui s'efforce d'offrir aux jeunes confrontés à des obstacles un soutien essentiel pour leur bien‑être. Félicitations aux communautés Field Of Dreams de cette année et merci pour tout ce que vous faites pour offrir l'esprit du baseball aux jeunes Canadiens. »

