Rogers Communications : Le Bureau de l'écran des Noirs lance un fonds en partenariat avec le Groupe de fonds Rogers et le Fonds Canadien de l'écran indépendant pour les créateurs afro-descendants et racisés

Le nouveau fonds aide les créateurs canadiens noirs et racisés à raconter leurs propres histoires

Premier en son genre au Canada, ce programme offre un chemin direct au financement pour le développement de scénarios et assure un accès plus équitable aux créateurs issus de diverses communautés.

Les créateurs sont invités à soumettre une demande de financement en juillet; les formats admissibles, les critères d'admissibilité et les détails des soumissions seront annoncés sous peu

TORONTO, le 29 juin 2021 - Un nouveau programme canadien unique en son genre aidera les créateurs de contenu canadiens noirs et racisés à raconter leurs propres histoires. Le Bureau de l'écran des Noirs a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau fonds de 750 000 $ pour la création de scénarios en partenariat avec le Groupe de fonds Rogers et le Fonds Canadien de l'écran indépendant pour les créateurs afro-descendants et racisés, lequel sera réparti sur une période de trois ans. Le fonds appuiera les créateurs tout au long du processus de rédaction, de l'ébauche au scénario, afin de créer des projets prêts à être présentés pour les réseaux, les studios, la câblodistribution et les plateformes de diffusion en continu. Les demandes seront acceptées en juillet et évaluées en août, et les créateurs retenus seront contactés en septembre.

Le nouveau fonds vise à corriger un déséquilibre de longue date en ce qui a trait aux fiches de participation et aux génériques en permettant à plus de voix de différentes communautés de se faire entendre sur la scène créative et de joindre le public d'ici et d'ailleurs dans le monde avec un large éventail d'histoires. Selon le Bureau de l'écran des Noirs, il manque de diversité dans les postes de direction et dans les conseils d'administration des institutions et organisations de l'industrie de l'écran. Très peu de personnes racisées occupent un poste où elles peuvent donner le feu vert à des émissions dans des réseaux canadiens importants, ce qui est un obstacle majeur dans l'obtention de financement pour les créateurs.

Et pourtant, la demande de contenu diversifié est en hausse. Pour concevoir et produire du contenu de production hautement concurrentiel, il faut obtenir plusieurs sources de financement. Selon le rapport sur la diversité hollywoodienne de l'UCLA de 2020 (article en anglais seulement), ce sont les films mettant en vedette des acteurs issus de minorités (plus de 50 %) qui ont connu le plus grand succès en 2019. Les films dont la distribution était moins variée (c.-à-d. composés de moins de 11 % d'acteurs issus de minorités) ont quant à eux obtenu les moins bons résultats. Alors que la diversité télévisuelle s'accroît à l'écran, des disparités raciales importantes persistent chez les scénaristes : les minorités comptent pour moins du quart des auteurs accrédités aux États-Unis et celles-ci sont encore moins bien représentées au Canada.

Le Fonds pour le développement de scénarios Rogers/Bureau de l'écran des Noirs a pour objectif d'offrir aux auteurs noirs et racisés l'occasion de concevoir du contenu scénarisé ou non scénarisé (documentaire) en anglais ou en français destiné au marché international.

Le Groupe de fonds Rogers est fier de réinvestir un pourcentage des revenus bruts dans le soutien de la création de contenu canadien. L'administrateur du fonds, le Fonds canadien de l'écran indépendant (FCEI) pour les créateurs afro-descendants et racisés, travaille de concert avec des organismes de financement public et privé dans la création et l'administration de programmes de soutien et de financement de projets de créateurs noirs et racisés. Le FCEI (auparavant le FCFVI) possède une vaste feuille de route dans la gestion de demandes de financement et l'administration de subventions.

Des précisions quant aux critères du format, à l'admissibilité et aux échéances ainsi qu'un portail de soumissions seront annoncés au début de juillet.

CITATIONS :

« Les créateurs de contenu canadiens noirs veulent raconter leurs propres histoires. Depuis le début des industries du cinéma et de la télévision au pays, les Canadiens noirs ont eu du mal à ce que leurs histoires, leurs croyances, leurs opinions et leurs identités soient représentées dans une industrie qui ne nous prenait pas vraiment en considération. Le Fonds pour le développement de scénarios Rogers/Bureau de l'écran des Noirs est une belle façon de changer les choses et de donner aux membres de notre communauté l'occasion de célébrer nos voix et nos perspectives uniques. »

« Nous sommes extrêmement ravis que Rogers ait pris l'initiative d'aider le BÉN et qu'elle s'engage, de façon sans précédent, à financer notre programme de développement. C'est à ça que ressemble la solidarité avec les communautés racisées. Avec le FCEI comme partenaire administratif pour chapeauter un processus de sélection transparent et équitable, tout le monde y gagne! »

« Nous devons entendre les histoires des créateurs canadiens noirs et racisés. Cependant, bon nombre d'entre eux font face à des obstacles avant même qu'ils puissent soumettre leurs projets. Le Fonds pour le développement de scénarios Rogers/Bureau de l'écran des Noirs aidera les créateurs à se concentrer sur ce qui compte vraiment : écrire des histoires puissantes et joindre le public, ici comme ailleurs dans le monde. »

À propos du Bureau de l'écran des Noirs

Le Bureau de l'écran des Noirs est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à soutenir les Canadiens noirs qui travaillent dans les industries de l'écran afin qu'ils puissent développer leurs carrières, renforcer leurs réseaux et partager leurs histoires. Front commun pour les Canadiens noirs travaillant dans les industries de l'écran, le BÉN crée des conditions gagnantes pour assurer leur succès à long terme en remédiant au manque d'équité raciale et d'inclusion. Grâce à la promotion des intérêts de la communauté, à la recherche, à son programme de perfectionnement de carrière et à son leadership, le BÉN est un organisme national en pleine croissance qui aura une incidence positive sur l'industrie de l'écran canadienne.

Pour en savoir plus, visitez bso-ben.ca.

À propos du Groupe de Fonds Rogers

Depuis 1980, le Groupe de Fonds Rogers a financé les producteurs indépendants canadiens de films et d'émissions à hauteur de plus de 600 millions de dollars par l'entremise de différents types de financement. Le Téléfonds Rogers offre des prêts aux producteurs indépendants canadiens. Le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire est la première source de financement en importance pour les documentaires. Le Fonds de financement Rogers pour le réseau par câble fournit du financement par actions pour les émissions de télévision canadiennes de première diffusion sur une chaîne câblée canadienne. Trois types de financement différents. Trois fonds différents. Une seule source : Rogers. Pour en savoir plus, visitez rogersgroupoffunds.com (en anglais seulement).

À propos du Fonds Canadien de l'écran indépendant

Le Fonds Canadien de l'écran indépendant pour les créateurs afro-descendants et racisés est né de l'ancien Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants, géré avec succès à titre de fonds indépendant de 1991 à 2008 et réinventé comme fonds de production pour les communautés noires et au profil racial diversifié. Le conseil est composé de chefs de file clés de l'industrie, notamment les suivants : BIPOC TV & Film, Bureau de l'écran des Noirs, Creatives Empowered, BlackWomenFilm! Canada, National Screen Institute (NSI), Independent Media Producers Association of Creative Talent (IMPACT), Reelworld Screen Institute, Racial Equity Media Collective et Vancouver Asian Film Festival.

Pour en savoir plus :

Bureau de l'écran des Noirs, joan@bso-ben.ca, 416‑917‑8291

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1‑844‑226‑1338