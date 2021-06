Rogers Communications : Le premier et seul réseau 5G de la Nouvelle-Écosse est maintenant accessible à Halifax

Le premier et seul réseau 5G du Canada atlantique est maintenant offert en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et dessert ainsi 12 communautés dans l'ensemble de la région

Le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1 est maintenant offert dans plus de 700 communautés partout au pays, soit 50 % de la population canadienne, et nous nous engageons à élargir l'accès pour rejoindre 1 000 communautés d'ici la fin de l'année

HALIFAX, le 16 juin 2021 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui que le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays sera maintenant accessible à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les résidents et les entreprises de certaines régions d'Halifax ont désormais accès à cette technologie sans-fil de nouvelle génération, et les communautés avoisinantes l'auront bientôt. Le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, est le premier et seul réseau 5G du Canada atlantique. Il est également offert dans des communautés du Nouveau-Brunswick. Rogers offre actuellement un accès 5G à la moitié de la population canadienne, dans plus de 700 communautés partout au pays, et nous nous engageons à élargir l'accès pour rejoindre 1 000 communautés d'ici la fin de l'année.

« Nous sommes fiers d'être les premiers à offrir la connectivité 5G aux résidents et aux entreprises d'Halifax, a déclaré Matt MacLellan, président, région de l'Atlantique, Rogers Communications. La technologie 5G aura un impact considérable et offrira des avantages incroyables aux clients, aux entreprises, aux industries et aux communautés de la Nouvelle-Écosse. Nous nous engageons à continuer de bâtir le seul réseau 5G au Canada atlantique et d'offrir ce qu'il y a de mieux en matière de connectivité sans fil à notre région. »

Rogers a été le premier fournisseur à déployer la 5G au Canada atlantique, en commençant par Fredericton en 2020. Le réseau 5G de Rogers s'est depuis étendu à Moncton et à Saint John, desservant ainsi 12 communautés dans l'ensemble de la région.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l'empreinte économique totale des investissements et des activités de l'entreprise en Nouvelle-Écosse en 2020 a atteint 249 millions de dollars de production, ce qui comprend plus de 700 emplois à temps plein générés et soutenus.

Poursuite du partenariat et du soutien aux communautés du Canada atlantique

Rogers s'est également associée à Allumez Fredericton pour fournir la 5G à son laboratoire d'innovation au Cyber Centre dans le Parc du savoir, qui sera dirigé par CyberNB. Dans le cadre du Boost Civic Innovation Lab de la ville de Fredericton, Rogers a été l'un des collaborateurs à présenter le camp d'innovation Coup de pouce, un marathon de programmation 5G d'une semaine qui vise à relever les défis en matière de ville intelligente de Fredericton. Le camp a rassemblé des entrepreneurs, des étudiants, des chercheurs et des technologues pour explorer les cas d'utilisation de la 5G et trouver des solutions innovantes pour les premiers répondants et les systèmes de gestion lors de mauvais temps.

Rogers a récemment annoncé qu'elle avait élargi son programme de téléphones et de forfaits au Canada atlantique en faisant don de téléphones et de forfaits à 30 maisons d'hébergement et de transition pour femmes dans ses zones de couverture du service sans-fil en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador pendant cette troisième vague de la pandémie. Le programme vise à connecter davantage de femmes du Canada atlantique et leurs enfants avec des services numériques essentiels et un soutien pour échapper à la violence et aux abus.

En bref :

À propos de la 5G

La 5G prendra en charge une augmentation massive du nombre d'appareils connectés qui nécessitent une connectivité en temps réel pour des mises en application comme la prévention des tremblements de terre au moyen de l'IA et l'apprentissage machine, l'exploitation minière autonome et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions.

Les investissements de l'industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l'économie du pays à hauteur d'environ 40 milliards de dollars annuellement ainsi qu'à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d'ici 20262.

Le réseau national primé de Rogers

En 2020, le réseau sans-fil de Rogers a obtenu, pour une deuxième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

Pour en savoir plus

media@rci.rogers.com

1‑844‑226‑1338

1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-112/Accenture-Accelerating-5G-in-Canada-PoV-2019.pdf#zoom=50 (article en anglais seulement)