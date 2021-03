Rogers Communications : Le spectre de Rogers aide les résidants du nord du Québec à se connecter par l'entremise du tout nouveau fournisseur de services contrôlé par des Cris

Rogers est fière d'annoncer qu'elle aide à offrir la connectivité sans fil dans le nord du Québec, en fournissant un spectre au tout nouveau fournisseur de services sans-fil Eeyou Mobilité. Ce nouveau fournisseur de services contrôlé par des Cris permettra désormais à plus de résidants dans les communautés rurales, éloignées et autochtones du Québec de se connecter.

Eeyou Mobilité offrira une couverture sans-fil locale à neuf communautés cries et à cinq municipalités jamésiennes, en améliorant la sécurité publique le long des principaux corridors et autoroutes, en accroissant les retombées économiques et en aidant les résidants à rester connectés aux personnes et aux choses qui comptent le plus pour eux.

Lorsqu'ils se déplacent dans la région nord d'Eeyou Istchee Baie-James, les clients de Rogers pourront utiliser le nouveau réseau d'Eeyou Mobilité en itinérance pour garder le contact. Les clients d'Eeyou Mobilité auront accès à l'itinérance partout au Canada sur le réseau de Rogers pour profiter d'une couverture sans-fil fiable lorsqu'ils ne sont pas à la maison. Nous savons que les Canadiens veulent être en mesure de se connecter à un réseau fiable où qu'ils soient, et nous sommes fiers de collaborer avec Eeyou Mobilité pour offrir un meilleur accès à la couverture sans-fil dans encore plus d'endroits.

Chez Rogers, nous nous engageons à offrir la connectivité aux communautés éloignées, nordiques et autochtones, et cette annonce est un autre exemple de la façon dont nous permettons de connecter les résidants et les entreprises aux moments qui comptent le plus pour eux.

« Nous sommes fiers de nous associer à Eeyou Mobilité pour aider à créer de nouvelles possibilités économiques, à améliorer la sécurité publique et à relier les résidents et les entreprises du nord du Québec aux moments qui comptent le plus, à la fois dans les régions d'Eeyou Istchee, de la Baie-James et au-delà. Nos clients veulent un accès sans fil de haute qualité où qu'ils soient, et nous nous engageons à apporter une connectivité aux communautés éloignées, nordiques et autochtones. » - Edith Cloutier, présidente régionale de Rogers Communications

« La Société Eeyou de la Baie-James est fière et ravie de pouvoir participer à l'amélioration, attendue depuis longtemps, des services mobiles sans fil dans nos communautés et dans la région. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre mandat en vertu de l'accord du complexe La Grande avec Hydro-Québec, dans le but de rehausser les possibilités de développement économique pour les Cris et d'améliorer les conditions dans leurs communautés. En tant que service essentiel pour les régions Eeyou Istchee et de la Baie-James, l'amélioration du secteur des télécommunications est une étape importante vers une plus grande autodétermination de notre peuple. » - Henry Gull, président-trésorier de la Société Eeyou de la Baie-James