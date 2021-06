Rogers Communications : Téléconférence de la communauté financière de Rogers Communications pour le Tr2 2021 – 21 juillet 2021 à 8 h (HE)

TORONTO, le 23 juin 2021 - Rogers Communications Inc. prévoit de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021 le mercredi 21 juillet 2021 avant l'ouverture des marchés financiers nord-américains. Les résultats seront diffusés sur les fils de presse et affichés sur investisseurs.rogers.com. À 8 h (HE), la direction de Rogers tiendra une téléconférence avec les investisseurs pour discuter des résultats du trimestre et présenter ses prévisions financières.

La webdiffusion en direct de la téléconférence sera accessible à partir de la section Relations avec les investisseurs du site web de Rogers, à l'adresse investisseurs.rogers.com. Aussi, il sera possible de composer le 416‑915‑3239 (1‑800‑319‑4610 sans frais en Amérique du Nord) au moins dix minutes avant le début prévu de l'événement pour demander l'accès à la téléconférence de Rogers sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 2021.

Une version archivée de la présentation sera offerte sur le site web après la téléconférence. De plus, il sera possible d'accéder à une retransmission téléphonique pendant deux semaines en composant le 604‑638‑9010 (1‑800‑319‑6413 sans frais en Amérique du Nord) et en fournissant le code d'accès 7237.

À propos de Rogers :

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d'information :

Relations avec les investisseurs, 1‑844‑801‑4792, investor.relations@rci.rogers.com