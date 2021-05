Rogers Communications : assure une connectivité essentielle le long des autoroutes 95 et 97 en Colombie-Britannique

Rogers fournit une connectivité ininterrompue le long de deux importants corridors routiers de la Colombie-Britannique, ce qui représente un ajout de plus de 90 km à la couverture. La Société concrétise ainsi encore davantage l'engagement qu'elle s'est donné envers la province de combler le fossé numérique, de créer de nouveaux emplois et de soutenir l'économie locale.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 3 mai 2021 - Aujourd'hui, Rogers a annoncé l'expansion de son réseau sans-fil 5G en Colombie-Britannique, en partenariat avec le gouvernement de la province. Cela permettra d'offrir une connectivité fiable le long de l'autoroute 95 et de l'autoroute 97 pour répondre aux besoins des Britanno-Colombiens, des travailleurs et des voyageurs qui empruntent ces corridors essentiels, reliant ainsi les communautés dans les régions de l'Okanagan, de Vernon-Kamloops-Cache Creek et de Cariboo, sans oublier le sud-est de la province.

Pouvoir faire un appel sur une autoroute si votre voiture tombe en panne ou être en mesure d'utiliser un GPS est extrêmement important. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de Rogers à accroître la portée de son service et à améliorer la connectivité pour les communautés autochtones, rurales et éloignées sous-desservies dans l'Ouest canadien et partout ailleurs au pays.

« Rogers est fière de continuer à investir dans ces projets de connectivité près des autoroutes en Colombie-Britannique pour bâtir des réseaux 5G essentiels servant à combler le fossé numérique, en partenariat avec le gouvernement de la province, a souligné Dean Prevost, président, Maison connectée et Rogers service Affaires. Connecter les Canadiens, notamment dans les régions rurales et éloignées et les communautés autochtones, constitue une grande priorité pour Rogers. Grâce à ce partenariat, nous fournissons une sécurité accrue et une connectivité fiable aux personnes qui dépendent des autoroutes 95 et 97, tout en créant de nouveaux emplois et en stimulant l'économie de la Colombie‑Britannique. »

Rogers ajoutera plus de 90 km à la zone de couverture entre Golden et Spillimacheen, le long de l'autoroute 95, et entre Pine Pass et Chetwynd, le long de l'autoroute 97. Ces expansions tirent parti du soutien financier du programme Connecting British Columbia, financé par la province et administré par Northern Development Initiative Trust. Ensemble, Rogers et le gouvernement de la Colombie-Britannique comblent le fossé numérique afin d'améliorer la sécurité et la connectivité dans la région.

Rogers continue d'investir dans le réseau et l'innovation partout en Colombie-Britannique, y compris dans l'expansion le long des autoroutes 16 et 14, qu'elle a récemment annoncée, dans de nouveaux sites de réseau à West Kelowna et à Osoyoos, ainsi que dans la modernisation de tours dans les régions de l'Okanagan, de Cariboo et du centre et du nord de la Colombie-Britannique, de même que sur l'île de Vancouver. La Société a également annoncé récemment une collaboration avec la Métis Nation British Columbia et une nouvelle solution novatrice en collaboration avec Indro Robotics, une entreprise de drones de la Colombie-Britannique. En 2020, Rogers a collaboré avec le conseil scolaire de Cowichan Valley pour procurer des iPad aux élèves et aux familles de Colombie-Britannique pendant la pandémie de COVID‑19, en plus de former des partenariats avec d'autres communautés autochtones de la province, comme la Nation Nisg̱a'a et le village Witsuwit'en (Première Nation de Witset).

Rogers a également offert un soutien essentiel et lancé une bouée de sauvetage numérique aux Britanno‑Colombiens les plus vulnérables pendant la pandémie, en fournissant des appareils avec services Voix et données gratuits à des organismes locaux comme l'Okanagan Nation Transition Emergency House et la section de Penticton de Pflag Canada et, plus récemment, en faisant don de milliers de téléphones et de forfaits à 325 maisons d'hébergement et de transition pour femmes partout au Canada.

Rogers est emballée par ces plans d'avenir dans l'Ouest canadien et par l'entente proposée visant à unir les forces de Rogers et de Shaw. Cette entente permettra d'investir 6,5 milliards de dollars dans la construction de réseaux 5G essentiels, d'assurer la connectivité des communautés rurales et autochtones sous-desservies et d'offrir plus de choix aux clients et aux entreprises. Lorsque la transaction entre Rogers et Shaw sera conclue, jusqu'à 3 000 nouveaux emplois seront créés dans l'Ouest, notamment plus de 1 000 en Colombie-Britannique.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

