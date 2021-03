Rogers Communications : dépose ses états financiers annuels et son rapport annuel aux actionnaires

TORONTO, le 4 mars 2021 - Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd'hui le dépôt de son rapport annuel aux actionnaires de 2020 auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Le rapport annuel aux actionnaires comprend, entre autres, les états financiers annuels consolidés et vérifiés de Rogers pour l'exercice 2020, les notes afférentes ainsi que le rapport de gestion à l'égard des états financiers annuels.

En plus d'être accessibles sur les sites web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à sedar.com, et de la U.S. Securities and Exchange Commission, à sec.gov, ces documents ont été publiés dans la section Relations avec les investisseurs du site web de Rogers, à investisseurs.rogers.com/corporate-governance.

Vous pouvez obtenir sans frais des copies papier de ces documents en nous écrivant à l'adresse investor.relations@rci.rogers.com ou en composant le 647‑435‑6470 ou le 1‑844‑801‑4792 (numéro sans frais).

Rogers Communications Inc. tiendra son Assemblée générale annuelle des actionnaires le 21 avril 2020 à 11 h. La rencontre sera virtuelle et vous trouverez plus de détails sur investisseurs.rogers.com/corporate-governance.

À propos de Rogers : Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Pour plus d'information :

Relations avec les investisseurs, 1‑844‑801‑4792, investor.relations@rci.rogers.com