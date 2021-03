Rogers Communications : investit dans un partenariat de 300 M$ pour accroître la portée de la connectivité sans fil et offrir plus de choix dans l'Est de l'Ontario

Un partenariat révolutionnaire entre les secteurs public et privé permet d'établir un réseau 5G essentiel qui crée des emplois et stimule la croissance économique

Toronto (Ontario), le 19 mars 2021 - Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le gouvernement du Canada, le gouvernement provincial de l'Ontario et l'organisme Eastern Ontario Regional Network qui devrait offrir une connectivité sans fil fiable à 99 % des résidents et des entreprises de l'Est de l'Ontario, comblant ainsi l'écart en matière de service cellulaire afin d'améliorer le travail, la sécurité et la qualité de vie dans la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de Rogers à accroître la portée de son service et à améliorer la connectivité pour les collectivités mal desservies, notamment celles des régions rurales et éloignées.

Rogers investira plus de 150 millions de dollars dans ce projet qui représente le plus important partenariat sans-fil public-privé de l'histoire du Canada, afin de moderniser et d'étendre l'infrastructure de télécommunications sans fil de la région sur une période de cinq ans. Les gouvernements fédéral et provincial investissent chacun 71 millions de dollars dans le projet, et une contribution de 10 millions de dollars provient de l'Eastern Ontario Wardens' Caucus et de l'Eastern Ontario Mayors' Caucus. L'investissement total dans ce projet permettra d'injecter plus de 300 millions de dollars dans l'infrastructure locale.

« Nous sommes très heureux que Rogers ait été choisie pour offrir une connectivité mobile indispensable aux 113 municipalités et communautés autochtones de l'Est de l'Ontario et espérons établir des relations profondes et durables avec les collectivités locales que nous desservirons, a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. Nous sommes heureux de faire partie de ce partenariat avec le gouvernement puisqu'il pourrait permettre la création de plus de 3 000 nouveaux emplois, générer jusqu'à 420 millions de dollars en croissance économique locale et assurer l'établissement d'infrastructures 5G essentielles pour un avenir plus sûr, prospère et connecté. »

Les collectivités de l'Est de l'Ontario sont impatientes d'avoir une couverture cellulaire plus fiable, car il y a actuellement des problèmes de connectivité dans l'ensemble de la région. L'annonce d'aujourd'hui concernant Rogers, qui exploite le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1, devrait permettre d'offrir une connectivité mobile à pratiquement toute la population l'Est de l'Ontario d'ici 2025, éliminant ainsi les « zones mortes » sur les routes rurales et améliorant l'accessibilité aux services publics et d'urgence.

« Nous sommes ravis de nommer Rogers comme partenaire de télécommunications pour ce projet d'infrastructure essentiel, affirme J. Murray Jones, président de l'organisme Eastern Ontario Regional Network. Rogers a dépassé nos attentes en matière d'investissement dans l'amélioration de l'infrastructure cellulaire de la région, démontrant ainsi son engagement à renforcer l'Est de l'Ontario. »

« Un service cellulaire fiable dans notre région améliorera notre santé et notre sécurité et aidera la croissance économique. Notre communauté a fermement appuyé le projet de couverture cellulaire de EORN, et je suis reconnaissante à mes collègues des circonscriptions voisines de l'avoir défendu, a déclaré l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural. Ce projet reliera les résidents de l'Est de l'Ontario à un service cellulaire rapide et fiable. En plus de cela, le gouvernement du Canada connecte les Ontariennes et Ontariens à Internet haute vitesse en investissant plus de 233 millions de dollars dans 23 projets qui relieront 33 649 ménages à travers la province. Félicitations à tous ceux qui ont participé à l'annonce importante d'aujourd'hui. »

« L'Est de l'Ontario attend depuis assez longtemps une connectivité fiable. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui du partenariat entre l'Eastern Ontario Regional Network et Rogers Communications apporte espoir et optimisme aux résidents, a déclaré l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. Ce partenariat constitue une étape de plus vers une meilleure connectivité pour les familles et les personnes et un exemple des mesures décisives que nous prenons pour permettre à plus de gens de se connecter au réseau. »

Les travaux d'expansion de l'infrastructure débuteront au printemps 2021 et devraient se poursuivre jusqu'en 2025.

En bref :

Rogers construira plus de 300 nouvelles tours cellulaires et modernisera plus de 300 autres tours existantes sur une période de cinq ans.

99 % de la zone de demande de la région aura accès au service d'appels vocaux mobiles.

95 % de la zone de demande de la région aura accès à un service qui permet la transmission vidéo à définition standard, l'utilisation typique d'applications mobiles et les appels par applications vidéo.

85 % de la zone de demande de la région aura accès à des services haute définition qui permettent le visionnement en continu de vidéos HD.

On s'attend à ce que la couverture des appels vocaux soit constante et fiable sur 11 000 kilomètres de routes principales, notamment sur l'autoroute 401.

Rogers exploite le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays 1 , propulsé exclusivement par Ericsson, qui rejoint aujourd'hui plus de 170 communautés à l'échelle du pays.

, propulsé exclusivement par Ericsson, qui rejoint aujourd'hui plus de 170 communautés à l'échelle du pays. L'Eastern Ontario Wardens' Caucus est constitué des circonscriptions suivantes : Comté de Frontenac Comté de Haliburton Comté de Hastings Ville de Kawartha Lakes (à palier unique) Comté de Lanark Comtés unis de Leeds et de Grenville Comté de Lennox et Addington Comté de Northumberland Comté de Peterborough Comtés unis de Prescott et de Russell Comté de Prince Edward (à palier unique) Comté de Renfrew Comtés unis de Stormont, de Dundas et de Glengarry

Les neuf villes séparées qui participent au projet sont les suivantes : Kingston Belleville Quinte West Smiths Falls Gananoque Prescott Ville de Peterborough Pembroke Cornwall



À propos de Rogers :



1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

