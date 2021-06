Rogers Communications : s'associe à la ville de Calgary dans le cadre de son Programme de développement de l'infrastructure sans-fil afin de stimuler le développement économique et l'innovation à l'échelle locale

Rogers continue de respecter son engagement envers Calgary grâce à la connectivité 5G afin d'offrir plus de choix aux résidants de Calgary, aux entreprises et au secteur public.

La 5G de Rogers atteint maintenant plus de 200 communautés en Alberta : le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1 est maintenant offert dans plus de 700 communautés partout au pays, soit 50 % de la population canadienne, et nous nous engageons à élargir l'accès pour rejoindre 1 000 communautés d'ici la fin de l'année.

Calgary (Alberta), le 24 juin 2021 - Rogers a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la ville de Calgary dans le cadre du Programme de développement de l'infrastructure sans-fil afin d'offrir aux résidants, aux visiteurs et aux entreprises de la ville les avantages d'une infrastructure sans-fil 5G de prochaine génération à l'appui de l'innovation, de l'emploi et de l'économie.

Les répercussions de la COVID‑19 ont mis en évidence le rôle essentiel que joue la connectivité pour les Canadiens, les entreprises et le secteur public. Tout comme la connectivité numérique était essentielle pendant la pandémie, elle est tout aussi essentielle pour assurer l'avenir concurrentiel de Calgary. Les réseaux sans‑fil de prochaine génération seront le tissu conjonctif qui rendra possible cet avenir.

« Nous sommes fiers de continuer à élargir notre zone de couverture de la 5G, en offrant une connectivité de classe mondiale pour stimuler la productivité et l'innovation, alors que nous respectons nos engagements en Alberta, a déclaré Dean Prevost, président, Maison connectée, Rogers Communications. Cette entente avec la ville de Calgary jette les bases du déploiement de cette technologie de prochaine génération qui façonnera des industries entières, appuiera la croissance des entreprises et stimulera l'économie locale pour les années à venir. »

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l'empreinte économique totale des investissements et des activités à l'échelle locale en Alberta en 2020 a atteint 1,2 milliard de dollars de production, ce qui comprend plus de 2 900 emplois à temps plein générés et soutenus.

Dans le cadre des projets à venir de la Société, Rogers continuera d'investir à Calgary et en Alberta en vertu de l'entente visant à fusionner Rogers avec Shaw, permettant ainsi à la société fusionnée de mettre en place des réseaux 5G essentiels, de combler le fossé numérique et de connecter les communautés rurales et autochtones sous-desservies. Une fois approuvée, la transaction permettra de créer 1 800 nouveaux emplois nets en Alberta ainsi qu'un nouveau centre d'excellence en technologie et en ingénierie à Calgary qui mise sur l'engagement actuel à l'égard de la recherche, du développement et de l'innovation dans la 5G.

Rogers est la seule entreprise à avoir cinq centres de données en Alberta, et nos services en nuage et de centre de données jouent un rôle clé dans la transformation et l'évolution numériques, en amenant le calcul/l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine à la périphérie du réseau, ce qui permet des applications en temps réel à partir de n'importe quel fournisseur.

L'an dernier, Rogers service Affaires a annoncé une entente de cinq ans avec l'Université de Calgary dans le but de faire progresser la recherche novatrice sur l'IdO et a permis au campus 5G de l'Université de Calgary d'en faire plus pour la recherche et les applications dans les domaines de l'énergie, des mines, des villes intelligentes, du transport et de la sécurité du lieu de travail et du public. Rogers est également membre actif et commanditaire de l'Alberta IoT Association.

Cette année, Rogers service Affaires a achevé un projet visant à offrir une connectivité haute vitesse fiable aux petites, moyennes et grandes entreprises et aux clients du secteur public au centre-ville de Calgary. La connectivité par fibre optique de Rogers est un élément important, tandis que l'entreprise continue de déployer son réseau 5G, dans le cadre de son engagement à investir dans les réseaux de l'Ouest canadien, ce qui permettra d'offrir des services évolués, comme des applications de ville intelligente.

Rogers s'est engagée envers Calgary et l'Alberta, non seulement par ses activités et ses investissements, mais aussi par son équipe, qui redonne généreusement à la communauté locale. Rogers aide les familles à garder le contact grâce à des dons de téléphones et de forfaits dans les résidences pour personnes âgées et les refuges pour femmes, et favorise le développement des jeunes grâce à des partenariats avec Grands Frères et Grandes Sœurs de Calgary. Plus tôt cette semaine, Rogers a surpris 26 jeunes de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan en leur remettant une Bourse d'études Ted Rogers pour les appuyer dans leurs études postsecondaires cet automne et pour souligner leur leadership et leur bénévolat au sein de leur communauté. Plus de 700 000 $ en bourses d'études ont été remis à près de 300 jeunes en Alberta et des Prairies depuis la création du programme il y a cinq ans.

En bref :

À propos de la 5G

La 5G prendra en charge une augmentation massive du nombre d'appareils connectés qui nécessitent une connectivité en temps réel pour des mises en application comme la prévention des tremblements de terre au moyen de l'IA et l'apprentissage machine, l'exploitation minière autonome et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions et l'amélioration de la sécurité des piétons.

Les investissements de l'industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l'économie du pays à hauteur d'environ 40 milliards de dollars chaque année ainsi qu'à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d'ici 2026.

Les réseaux 5G sont un précurseur pour soutenir l'objectif de Calgary d'attirer des talents dans le domaine des technologies et des investissements commerciaux.

Le réseau national primé de Rogers

En 2020, le réseau sans-fil de Rogers a obtenu, pour une deuxième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI. A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.