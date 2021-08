Rogers Communications : reconnue comme l'un des meilleurs endroits où travailler à Ottawa en 2021

Ottawa, le 25 août 2021 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui que ses bureaux de la région d'Ottawa font partie des dix meilleurs endroits où travailler à Ottawa en 2021. Cette compétition annuelle est organisée par l'Ottawa Business Journal et la Ottawa Board of Trade, et est commanditée par Meldrum Horne & Associates.

Le sondage et le programme de reconnaissance visent à déterminer, à reconnaître et à honorer les employeurs qui profitent le plus à l'économie, à la main-d'œuvre et aux entreprises de la région de la capitale nationale.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des meilleurs endroits où travailler à Ottawa, a déclaré Ted Woodhead, président, Région de l'Est de l'Ontario, Rogers Communications. Nous croyons en un travail stimulant, en des occasions enrichissantes et en l'importance de bâtir un avenir inclusif pour tout le monde. Ainsi, les plus de 850 membres de notre équipe à Ottawa peuvent être eux-mêmes et elles-mêmes avec fierté au travail chaque jour et avoir une influence positive dans tout ce qu'ils et elles font. »

Rogers s'est engagée à devenir l'un des meilleurs endroits où travailler au pays. Au cours de la dernière année, elle a été reconnue pour les importants progrès qu'elle a réalisés, notamment : palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada; palmarès des meilleures entreprises au Canada en 2021 de LinkedIn; l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pendant 8 ans; palmarès des meilleurs employeurs du Canada pour la diversité pendant 9 ans; palmarès des employeurs les plus écologiques au Canada à 6 reprises; palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pendant 11 ans et palmarès des meilleurs employeurs du Grand Toronto.

Rogers est fière de décerner des Bourses d'études Ted Rogers aux jeunes d'Ottawa afin de les aider à atteindre leur plein potentiel et d'éliminer les obstacles à l'éducation postsecondaire, en plus de verser des dons communautaires Ted Rogers à des organismes comme le Repaire jeunesse d'Ottawa et le Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families. Rogers contribue également à combler le fossé numérique grâce à des programmes de dons d'appareils visant à permettre aux enfants de garder le contact avec des mentors et à offrir des services Internet haute vitesse à faible coût aux familles à faible revenu à Ottawa dans le cadre de son programme Branché sur le succès MC . Pour en savoir plus sur les initiatives d'investissement communautaire qu'a mises en place Rogers pour soutenir les jeunes, veuillez consulter le récent Rapport ESG et le Rapport d'impact social de Rogers.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez créer vos possibilités chez Rogers, veuillez consulter ce lien : La vie chez Rogers - À propos de Rogers

