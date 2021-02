Rogers Communications : service Affaires élargit son réseau pour aider à connecter plus de communautés rurales de la Colombie-Britannique

Miser sur la technologie d'accès fixe sans-fil afin d'offrir des services à large bande aux communautés mal desservies

Maintenir l'engagement de Rogers en Colombie-Britannique afin de combler le fossé numérique et de soutenir l'économie locale

VANCOUVER (le 3 février 2021) Aujourd'hui, Rogers service Affaires a annoncé qu'elle a étendu son réseau à plus de communautés rurales de la Colombie-Britannique, tirant parti du soutien financier du programme Connecting British Columbia [Connecter la Colombie-Britannique], financé par la province et administré par Northern Development Initiative Trust, afin d'offrir des services à large bande aux communautés autochtones, éloignées et rurales mal desservies.

En avril 2020, Northern Development Initiative Trust a lancé COVID-19 Response Intake [Mesures de réponse à la COVID-19], un programme financé par la province qui accorde des subventions afin d'améliorer rapidement la connectivité communautaire. Rogers a procédé à la modernisation de 29 tours cellulaires afin d'offrir une couverture cellulaire additionnelle ainsi que des services à large bande à 52 communautés de la Colombie-Britannique dans les régions de l'Okanagan, de Cariboo et du centre et du nord de la Colombie-Britannique et sur l'île de Vancouver.

Rogers service Affaires tire parti de la technologie d'accès fixe sans-fil pour soutenir les entreprises et les communautés partout au Canada, qui utilise des tours cellulaires pour offrir des services sans-fil à large bande là où la fibre est difficile à installer et à entretenir. Cependant, au fur et à mesure que la technologie continue d'évoluer, de nouvelles façons d'offrir une connexion aux communautés mal desservies voient le jour, de sorte qu'il est plus facile de connecter des régions qui, par le passé, n'étaient pas très accessibles.

« Il est plus important que jamais pour les résidents et les entreprises de la Colombie-Britannique d'avoir accès à Internet haute vitesse, où qu'ils habitent et travaillent, a déclaré Rick Sellers, président de Rogers Communications pour la région de la Colombie-Britannique. Rogers s'engage à collaborer avec tous les ordres de gouvernement afin de trouver les solutions qui permettront de connecter plus de communautés. »

En raison de l'immensité géographique du Canada, il est difficile et coûteux de connecter de nombreuses communautés rurales, éloignées et autochtones. Le partenariat avec le gouvernement fournit le financement dont nous avons grandement besoin pour étendre la connectivité à des communautés moins bien desservies, et les programmes de financement comme Connecting British Columbia [Connecter la Colombie-Britannique] favorisent une approche coordonnée entre les secteurs public et privé.

« La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance de la connectivité dans les communautés rurales, éloignées et autochtones de la Colombie-Britannique. La connectivité est essentielle à la façon dont nous vivons et travaillons aujourd'hui, qu'il s'agisse de garder le contact avec nos proches ou de travailler et d'apprendre à distance, a déclaré Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens. Nous nous engageons à travailler avec des fournisseurs de services comme Rogers afin de combler le fossé numérique et de nous assurer que les gens ont accès à Internet haute vitesse dont ils ont besoin. Ces investissements contribuent également à faire de la Colombie-Britannique une province prospère alors que nous nous remettons des répercussions de la COVID-19 et que nous émergeons plus forts que jamais. »

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays1. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l'évaluation et de l'analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang dans l'Ouest et en Ontario pour la qualité de son réseau sans-fil. Selon un récent rapport publié en 2020 par Ookla Speedtest, le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux au pays.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l'empreinte économique totale des investissements et des activités de l'entreprise en Colombie-Britannique en 2019 a atteint 1,7 milliard de dollars de production, ce qui comprend plus de 5 500 emplois à temps plein générés et soutenus. En 2020, Rogers a annoncé la création de 350 nouveaux emplois dans l'économie locale d'ici 2021. Ces employés travailleront à son centre de solutions clients de la Colombie-Britannique à Kelowna.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

Pour obtenir de plus amples renseignements

media@rci.rogers.com

1‑844‑226‑1338

1 « Le plus fiable » d'après l'audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; « réseau de confiance » d'après le nombre total d'abonnés sans-fil.