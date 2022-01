Rogers Sports & Média continue de faire résonner les voix en quête d'équité : candidatures maintenant acceptées pour le programme voix unies de 2022 afin d'aider à bâtir un pays plus inclusif

Le programme voix unies favorise l'inclusion et la diversité par des mesures concrètes et ciblées. Il comprend l'octroi d'un minimum de 10 millions de dollars en services de publicité et de création sur une période de cinq ans à des organismes caritatifs et à de petites entreprises qui soutiennent des communautés en quête d'équité.

TORONTO, Ontario, le 13 janvier 2022 - Avec le lancement de son initiative voix unies de 2022, Rogers Sports & Média continue de mettre à profit ses actifs médias pour faire bouger les choses sur le plan sociétal en faisant connaître le travail remarquable d'organismes caritatifs et de petites entreprises qui œuvrent auprès de personnes en quête d'équité. Il est possible de soumettre une demande jusqu'au 13 février à AllInForEquity.ca.

L'an dernier, lors de sa toute première campagne voix unies, laquelle a reçu plus de 550 candidatures, Rogers Sports & Média a mis sur pied des campagnes personnalisées avec cinq partenaires en créant 17 000 publicités diffusées par l'entremise de ses actifs médias, le tout générant 63 millions d'impressions pour ses partenaires. En raison de la grande popularité de l'initiative en 2021, Rogers Sports & Média a mis de l'avant 200 autres entreprises appartenant à des femmes, à des membres des communautés LGBTQ2S+, noires, autochtones et racisées, et à des personnes handicapées. De plus, 26 membres des communautés autochtones, noires et racisées ont pu recevoir une bourse d'études ou participer à un programme de mentorat par l'intermédiaire de Sportsnet, Cityline et OMNI Television.

« Le programme voix unies a vu le jour grâce au désir de Rogers Sports & Média de bâtir un pays plus inclusif en mettant à profit son rôle singulier et ses responsabilités uniques pour s'attaquer à l'injustice raciale et aux troubles sociaux, a affirmé Jordan Banks, président, Rogers Sports & Média. L'année dernière, nous avons octroyé 2 millions de dollars en services de publicité et de création à nos cinq partenaires voix unies pour mettre en valeur leur travail inestimable et d'en élargir la portée partout au pays en faisant entendre leur histoire à l'échelle nationale et locale. Ces organismes ont constaté une reconnaissance accrue de leur marque et une forte augmentation des dons et du trafic web. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre sur notre lancée en 2022 et de promouvoir encore plus d'organismes canadiens qui méritent vraiment d'être soutenus. »

En 2021, les partenaires de Rogers Sports & Média pour le programme voix unies étaient Grands Frères Grandes Sœurs, Blacbiblio.com, Femmes et sports au Canada, Friends of Ruby et Spirit North. Amplifié par l'ensemble des actifs de Rogers Sports & Média, le travail remarquable de ces organismes partenaires a stimulé des changements significatifs dans la vie d'innombrables personnes et communautés au pays :

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada a enregistré une augmentation de 220 % des dons et de 612 % du nombre de pages vues.

« Grâce à ce partenariat, nous avons été en mesure de lancer une campagne que nous n'aurions jamais pu faire connaître au public. Plusieurs Canadiens et Canadiennes ont décidé de faire un don ou de devenir un Grand Frère ou une Grande Sœur. » - Leanne Nicolle, présidente et chef de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs de Toronto

La portée de Blacbiblio au Canada a connu une hausse de 409 %.

« Rogers Sports & Média a compris l'importance du message pour lequel Blacbiblio avait été créé et a été le vecteur par excellence pour le communiquer au reste du pays. Si vous avez une histoire à raconter, passez par Rogers Sports & Média! » - Dorothy Williams, Ph. D., présidente et fondatrice de Blacbiblio

Femmes et sport au Canada ont enregistré une augmentation de 137 % du trafic web et de 276 % du nombre de visiteurs uniques.

« Nous avons communiqué notre message à plus de 2 millions de Canadiens et Canadiennes, du jamais vu en 40 ans d'histoire. » - Allison Sandmeyer-Graves, chef de la direction, Femmes et sport au Canada

Friends of Ruby a connu une hausse de 800 % des dons.

« Friends of Ruby a participé au programme voix unies de Rogers Sports & Média afin d'améliorer la reconnaissance de notre marque au sein de notre communauté. Grâce au soutien de l'équipe de Rogers Sports & Média, nous avons également été en mesure de trouver de nouvelles sources de dons et de nouveaux appuis, ce qui a considérablement contribué à jeter les bases de notre campagne pour la Fierté. » - Jill Oba-McGrath, directrice, Développement et marketing, Friends of Ruby

Spirit North a pu se faire connaître davantage grâce à une augmentation de 22 % de la reconnaissance de sa marque.

« Cela nous a vraiment permis de faire connaître notre histoire, notre travail et notre portée et, en retour, de sensibiliser et de soutenir notre organisme. » - Beckie Scott, fondatrice et chef de la direction, Spirit North



En tant qu'initiative globale de Rogers Sports & Média, voix unies repose sur les cinq piliers suivants :

Entreprises : Verser au moins 5 millions de dollars en services de publicité et de création à des petites entreprises appartenant à des membres des communautés noires, autochtones et racisées ainsi qu'à des communautés en quête d'équité.

Verser au moins 5 millions de dollars en services de publicité et de création à des petites entreprises appartenant à des membres des communautés noires, autochtones et racisées ainsi qu'à des communautés en quête d'équité. Communauté : Verser au moins 5 millions de dollars en services de publicité et de création à des organismes caritatifs venant en aide aux membres des communautés noires, autochtones et racisées ainsi qu'à des communautés en quête d'équité.

Verser au moins 5 millions de dollars en services de publicité et de création à des organismes caritatifs venant en aide aux membres des communautés noires, autochtones et racisées ainsi qu'à des communautés en quête d'équité. Contenu : Mettre sur pied un conseil consultatif interne sur le contenu afin d'accroître la diversité des idées et de veiller à ce que le contenu rédactionnel reflète fidèlement la diversité des communautés canadiennes.

Mettre sur pied un conseil consultatif interne sur le contenu afin d'accroître la diversité des idées et de veiller à ce que le contenu rédactionnel reflète fidèlement la diversité des communautés canadiennes. Pratiques en matière d'embauche et d'avancement professionnel : Élaborer des programmes et des stratégies de recrutement, en partenariat avec Rogers, pour améliorer la diversité à tous les niveaux de l'entreprise.

Élaborer des programmes et des stratégies de recrutement, en partenariat avec Rogers, pour améliorer la diversité à tous les niveaux de l'entreprise. Mentorat et parrainage : Donner plus de possibilités aux jeunes des communautés en quête d'équité ainsi que leur fournir les outils, le soutien et les ressources nécessaires pour intégrer avec succès l'industrie des sports et des médias, et y progresser.

À propos de Rogers Sports & Média

Rogers Sports & Média est une société diversifiée évoluant dans les domaines du sport et du contenu qui, chaque semaine, sert plus de 32 millions de Canadiens et Canadiennes. L'offre multimédia de l'entreprise comprend 54 stations de radio, 29 stations de télévision locales, 23 stations de télévision traditionnelles et spécialisées, des balados, des sites web de services numériques et de commerce électronique, ainsi que des événements sportifs. Rogers Sports & Média offre un divertissement unique par l'entremise de sa gamme de marques renommées : Citytv, OMNI Television, FX, TSC, KiSS, Breakfast Television, Cityline, CityNews, Sportsnet (le réseau de sport numéro 1 au Canada) et les Blue Jays (la seule équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball). Rogers Sports & Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI).