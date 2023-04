Rogers annonce que les clients de ses services sans fil sont touchés par des pannes d'électricité dues à la tempête de verglas

Plus d'un million de personnes ont été privées d'électricité le jour où une tempête de verglas a frappé les deux provinces les plus peuplées du Canada avant un week-end de vacances, apportant des pluies verglaçantes et des vents forts qui ont renversé des arbres et pesé sur les lignes électriques.

"Nos clients sans fil restent connectés, mais certains peuvent constater une dégradation du service avec moins de sites disponibles en raison des pannes de courant", a déclaré Rogers dans un tweet, ajoutant que les régions d'Ottawa, du Grand Montréal et du Québec étaient touchées.

Les fournisseurs d'électricité des deux provinces s'efforcent de rétablir le courant, mais les réparations devraient durer plusieurs jours,

Hydro-Québec espère rétablir le courant pour environ 70 % de ses clients d'ici vendredi minuit, a déclaré un cadre du service public lors d'une séance d'information télévisée.

En juillet de l'année dernière, une panne du réseau Rogers a disruptifé presque tous les aspects de la vie quotidienne, coupant l'accès de millions de personnes aux services bancaires, aux transports et au gouvernement.