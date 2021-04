Rogers est désignée par Ookla comme le fournisseur national de réseau sans-fil et à large bande le plus constant au Canada et offrant le service Internet le plus rapide en Ontario et au Nouveau-Brunswick

Le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays offre les vitesses les plus constantes parmi tous les fournisseurs à l’échelle nationale pour un troisième trimestre de suite



Profitant du réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, ce sont les clients de Rogers qui passent le plus de temps sur le réseau 5G

TORONTO, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la fiabilité et la constance de la connectivité continue de jouer un rôle essentiel dans la vie des Canadiens, Rogers a annoncé aujourd’hui que, pour un troisième trimestre consécutif, ses réseaux mobiles et à large bande fixe continuent d’offrir aux clients les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil ainsi que des principaux réseaux Internet au Canada. C’est ce qu’a confirmé Ookla®, un chef de file mondial en évaluation de réseaux à large bande et mobiles.

Les résultats de l’outil Speedtest Intelligence d’Ookla® du premier trimestre de 2021 démontrent également que Rogers a de nouveau été nommée le fournisseur de service à large bande fixe le plus rapide en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Grâce à ces vitesses rapides dans ces provinces, les clients du service Élan Internet de Rogers peuvent connecter plus d’appareils en même temps à la maison, que ce soit pour le divertissement, les jeux, le travail à distance ou l’apprentissage en ligne. Toujours dans le rapport du premier trimestre, Rogers enregistre le plus de temps passé sur le réseau 5G : les clients de Rogers passent donc plus de temps à utiliser le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays que tous les autres abonnés à la 5G au Canada. Le réseau 5G de Rogers est maintenant offert dans 173 villes et municipalités au Canada et sera déployé aujourd’hui dans d’autres villes.

« Une fois de plus, nous sommes fiers d’offrir aux Canadiens une expérience hors pair sur nos réseaux sans-fil et à large bande, à un moment où la connectivité est plus importante que jamais, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Les résultats de l’outil Speedtest Intelligence® d’Ookla prouvent une fois de plus qu’en investissant dans nos réseaux, nous pouvons non seulement répondre aux besoins actuels des Canadiens, mais aussi veiller à ce que nos clients profitent de la meilleure connectivité qui soit pendant de nombreuses années encore et à mesure que nous continuons d’élargir le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays. »

Ookla, un chef de file mondial en évaluation de réseaux à large bande et mobiles, regroupe les résultats de millions de tests effectués par les consommateurs au moyen de son application et de son site web afin d’évaluer la constance et la vitesse des réseaux mobiles et Internet. Ookla établit la moyenne des résultats des tests de vitesses de téléchargement et de téléversement pour classer les performances réseau en matière de vitesse. Le résultat quant à la constance se mesure en pourcentage d’échantillons d’un fournisseur dont le résultat est égal ou supérieur au seuil de téléchargement et de téléversement le plus approprié pour la prise en charge des applications et des expériences dont les consommateurs font la plus grande utilisation (seuil mobile : téléchargement de 5 Mbps et téléversement de 1 Mbps; seuil fixe : téléchargement de 25 Mbps et téléversement de 3 Mbps).

Les résultats2 annoncés aujourd’hui sont fondés sur des analyses réalisées par Ookla, effectuées de janvier à mars 2021. Rogers a été le fournisseur de services à large bande fixe le plus rapide en Ontario et au Nouveau-Brunswick au premier trimestre de 2021, avec des vitesses médianes de téléchargement de 150,22 en Ontario et de 175,27 au Nouveau-Brunswick. Le service Internet de Rogers a obtenu le meilleur résultat quant à la constance au Canada, avec 88,9 %. Le réseau LTE le plus fiable au pays a également enregistré le meilleur résultat quant à la constance du réseau sans-fil national, soit 88,7 %. De plus, Rogers arrive en tête de peloton pour ce qui est du temps passé sur le réseau 5G selon Ookla, qui tient compte du pourcentage moyen de temps passé sur le réseau 5G des clients d’appareils Android compatibles avec la 5G. Avec un résultat de 28,8 %, Rogers dépasse de 10 points de pourcentage son plus proche concurrent.

L’annonce d’aujourd’hui, qui s’appuie sur la culture innovante de Rogers comprenant notamment le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable offert dans plus de 170 villes et municipalités au Canada, le service Élan Internet dont la vitesse de téléchargement atteint 1 gigabit et un service de télévision IP de premier plan, permettra à un plus grand nombre de Canadiens de rester connectés3.

Rogers a investi plus 60 milliards de dollars dans ses réseaux au cours des 35 dernières années. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang pour la qualité de son réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario. Les résultats de l’outil Speedtest Intelligence du troisième et du quatrième trimestre de 2020, ainsi que du premier trimestre de 2021, indiquent que les réseaux sans-fil et à large bande de Rogers offrent les vitesses les plus constantes parmi tous les fournisseurs nationaux.

À propos de Rogers

1 Le plus fiable d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; le réseau de confiance d’après le nombre total d’abonnés sans-fil.

2 Données de Speedtest Intelligence® d’Ookla® pour le TR1 2021 https://www.speedtest.net/global-index/canada?fixed#market-analysis (en anglais)

3 La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.