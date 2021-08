Rogers remporte cinq prix décernés par Opensignal et se place une fois de plus en tête de l'industrie avec le premier réseau 5G au Canada, le plus étendu et le plus fiable au pays*

TORONTO, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée aujourd’hui par Opensignal2 classe le réseau 5G de Rogers au premier rang au Canada dans cinq catégories, y compris la portée, la disponibilité, l’expérience d’appli vocale et l’expérience de jeu. La 5G de Rogers se retrouve aussi à égalité au premier rang pour la vitesse de téléversement. Avec Rogers, les clients peuvent accéder à la 5G presque partout au Canada, tout en profitant de vitesses de téléchargement en amont et en aval rapides et de la meilleure expérience utilisateur sur applications pour jouer pendant leurs déplacements ou garder le contact avec des amis, des parents ou des collègues au moyen d’applications de collaboration telles que WhatsApp, Skype, FaceTime ou Facebook Messenger.



« Plus que jamais, nous savons que la connectivité joue un rôle essentiel, et les résultats d’Opensignal indiquent que notre réseau 5G offre aux clients le réseau le plus accessible et une expérience supérieure quant aux applications de collaboration pour soutenir les consommateurs et les entreprises, déclare Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. La reconnaissance d’aujourd’hui prouve que nos investissements dans le réseau soutiennent les gens d’ici en leur offrant une expérience 5G de classe mondiale alors que nous continuons d’améliorer et d’élargir le réseau partout au Canada, rejoignant maintenant plus de 800 communautés d’un océan à l’autre. »

Voici les résultats détaillés du rapport d’Opensignal sur l’expérience utilisateur de la 5G au Canada :

Cette donnée représente la proportion d’emplacements où les utilisateurs de 5G se sont connectés à la 5G parmi tous les emplacements visités par ces utilisateurs. Obtenant une victoire décisive dans cette catégorie, Rogers offre la 5G dans plus d’emplacements que tout autre fournisseur. Disponibilité de la 5G : Les clients de Rogers ont pu se connecter à la 5G pendant le plus de temps.

Que ce soit pour garder le contact avec leurs proches ou avoir à utiliser différentes applications pour travailler à distance, étudier en ligne ou accéder à des services de santé virtuels, les clients de Rogers abonnés à la 5G profitent de la meilleure expérience d’appli vocale lorsqu’ils utilisent des applications de collaboration comme WhatsApp, Skype, FaceTime et Facebook Messenger. Expérience de jeu 5G : La 5G fait passer les jeux multijoueurs mobiles à un nouveau niveau. Étant le seul fournisseur qui a obtenu une mention d’excellence avec 86,2 points sur 100, Rogers offre aux clients la meilleure expérience de jeu en 5G avec un temps de réponse rapide.

La 5G fait passer les jeux multijoueurs mobiles à un nouveau niveau. Étant le seul fournisseur qui a obtenu une mention d’excellence avec 86,2 points sur 100, Rogers offre aux clients la meilleure expérience de jeu en 5G avec un temps de réponse rapide. Réseau 5G à égalité au premier rang pour la vitesse de téléversement : Qu’il s’agisse de publier des photos et des vidéos sur les médias sociaux ou d’envoyer de gros fichiers pour le travail, le partage de contenu dépend de la vitesse de téléversement, et les clients de Rogers profitent de vitesses rapides avec la 5G, à 19,5 mégabits par seconde (Mbps).



Rogers a été le premier fournisseur à offrir la 5G aux Canadiennes et aux Canadiens au début de 2020. Au cours de la dernière année et demie, elle a offert la connectivité 5G à plus de 800 communautés d’ici, ce qui représente plus de la moitié de la population. D’ici la fin de 2021, plus de 1 000 communautés, soit plus de 70 % de la population, auront accès à la 5G de Rogers. Le mois dernier, Rogers a été reconnue par umlaut comme chef de file en matière de 5G, après s’être classée première aux tests menés par umlaut, et a été désignée comme celle qui offre le réseau 5G le plus fiable au Canada. Cliquez ici (anglais seulement) pour en savoir plus.

Récemment, Rogers a investi 3,3 milliards de dollars afin d’acquérir le spectre de 3 500 MHz, lui permettant ainsi d’atteindre 99,4 % de la population canadienne pour améliorer et accélérer l’expansion du premier réseau 5G au Canada, le plus étendu et le plus fiable au pays1. Cet investissement dans l’avenir du Canada fait de Rogers le plus important investisseur du spectre 5G dans les marchés ruraux et urbains ainsi que dans les banlieues au pays3.

En plus de son investissement dans le spectre de 3 500 MHz, Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars dans ses réseaux sans-fil au cours des 35 dernières années. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’une initiative pluriannuelle visant à offrir des services sans-fil de prochaine génération aux communautés et aux entreprises partout au pays. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’environnement réglementaire approprié axé sur l’investissement qui est essentiel à l’économie numérique et à la compétitivité mondiale du Canada.

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias, et travaille à bâtir et à étendre des réseaux de classe mondiale pour offrir la prochaine génération de connectivité aux entreprises et aux consommateurs canadiens, et pour contribuer à l’avenir du pays. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous offrons le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

