Rogers Communications Inc. est une société canadienne de technologie et de médias qui fournit des services de communication et de divertissement aux consommateurs et aux entreprises. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Sans-fil, Câble et Média. Le secteur du sans-fil propose des services de télécommunications sans fil aux consommateurs et aux entreprises du Canada. Le secteur Câblodistribution propose des activités de télécommunications par câble, notamment des services d'accès à Internet, de télévision et d'autres services vidéo, de téléphonie (téléphonie résidentielle) et de surveillance des maisons intelligentes aux consommateurs et aux entreprises du Canada, ainsi qu'une connectivité réseau grâce à son réseau de fibres optiques et aux actifs de ses centres de données afin de soutenir une gamme de services de voix, de données, de réseautage, d'hébergement et de services en nuage pour les marchés de gros des entreprises, du secteur public et des transporteurs. Le secteur des médias propose un portefeuille diversifié de propriétés médiatiques, y compris les médias et le divertissement sportifs, la diffusion télévisuelle et radiophonique, les chaînes spécialisées, le magasinage multiplateforme et les médias numériques.

Secteur Services de télécommunications sans fil