Travaillons ensemble pour combler le fossé numérique : Rogers soutient l'expansion du programme Familles branchées du gouvernement fédéral

Rogers a récemment élargi l'admissibilité et offre plus de choix; plus de 750 000 Canadiennes et Canadiens sont maintenant admissibles au programme Branché sur le succès MC

L'entreprise s'engage à élargir le programme Internet haute vitesse à faible coût

dans l'Ouest canadien dans le cadre de la proposition de fusion Rogers-Shaw

TORONTO, le 11 août 2021 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle soutient les plans du gouvernement fédéral visant à élargir le programme Familles branchées, ce qui aide les Canadiennes et Canadiens à faible revenu à accéder à un service Internet abordable. Rogers est fière de participer en tant que membre fondateur au programme depuis son lancement en 2018, ce dernier ayant rendu le service Internet à faible coût accessible à tous ceux et celles recevant des prestations maximales pour la garde d'enfants et, maintenant, aux aînés à faible revenu admissibles.

La participation de Rogers au programme Familles branchées s'inspire de Branché sur le succès, le programme Internet haute vitesse à faible coût de l'entreprise. Premier en son genre, ce programme canadien est actuellement offert à plus de 750 000 personnes admissibles dans la zone de couverture Internet de Rogers en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

« En tant que chef de file de la réduction du fossé numérique grâce à notre programme Branché sur le succès, nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens d'accéder à ce qui compte le plus pour eux, soit les ressources essentielles, l'apprentissage, l'emploi et les proches, a déclaré Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications et cadre déléguée de la responsabilité sociale chez Rogers. Nous avons été les premiers à mettre en place un programme qui offre aux Canadiennes et Canadiens à faible revenu un accès Internet abordable et, grâce à notre alliance avec Shaw, nous mettrons le programme Branché sur le succès en œuvre à l'échelle nationale afin de nous assurer que personne n'est laissé pour compte. »

Rogers a d'abord lancé le programme Branché sur le succès avec l'aide du Toronto Community Housing en 2013 et, en 2016, a élargi son offre aux résidants admissibles de logements à loyer indexé sur le revenu en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. En mars 2021, Rogers a élargi l'admissibilité au programme Branché sur le succès en rendant celui-ci accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens, dont les personnes admissibles qui reçoivent une aide au revenu ou des prestations d'invalidité, ainsi que les aînés qui touchent le Supplément de revenu garanti fédéral. Le programme est offert à partir de 9,99 $/mois et propose des options de vitesse Internet afin d'offrir encore plus de choix et de souplesse pour répondre aux besoins changeants en matière de connectivité des personnes et des familles.

Dans le cadre de la proposition de fusion avec Shaw, Rogers élargirait le programme Branché sur le succès à l'échelle nationale afin de joindre tous les Canadiens et Canadiennes où la société issue du regroupement offre des services Internet. L'accès à ce programme aiderait encore plus de familles à faible revenu dans l'Ouest canadien à accéder à des réseaux essentiels et à la connectivité.

Pour en savoir plus sur l'admissibilité au programme Branché sur le succès de Rogers, veuillez consulter www.branchesurlesucces.ca ou composer le 1-866-689-0758 pour parler à un conseiller.

