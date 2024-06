La division des sports et du divertissement de OEG Inc. et Rogers co-animeront un concert gratuit d’avant-match au Fan Park du ICE District pour le 6e match

Des visionnements de concerts spéciaux seront réservés à la clientèle de Rogers



EDMONTON, Alberta, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La division des sports et du divertissement de OEG Inc. et Rogers ont annoncé aujourd’hui que le duo canadien de disc-jockeys Loud Luxury et le groupe rock canadien The Beaches seront en tête d’affiche pour le festival Rogers à la finale. Le concert gratuit aura lieu avant le match no 6 dans le quartier ICE District pour célébrer la finale de la Coupe Stanley 2024, disputée entre les Oilers d’Edmonton et les Panthers de la Floride.

Les deux spectacles débuteront à 16 h HR le vendredi 21 juin au Scotiabank Fan Park, à l’extérieur du Rogers Place, avant le match de 18 h HR.

Le concert sera ouvert au public et il sera possible d’entrer dans le parc à compter de 14 h 30 HR. Aucun billet ne sera requis pour voir les spectacles. Les portes du Rogers Place ouvriront à 16 h 30 HR.

« Quelle joie de voir la finale de la Coupe Stanley revenir à Edmonton pour le 6e match afin que nous puissions célébrer une fois de plus avec notre clientèle ainsi que les partisans et partisanes en offrant une autre expérience incroyable pour la journée du match », a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers.

Une partie de chaque concert sera présentée pendant la diffusion de la finale de la Coupe Stanley, qui débutera à 18 h HR/20 h HE sur Sportsnet, Sportsnet+ et CBC.

Fière partenaire des Oilers d’Edmonton, Rogers présente le festival Rogers à la finale dans le quartier ICE District. Des visionnements de concerts spéciaux seront réservés à la clientèle de Rogers. Ceux-ci font partie d’un nouveau programme national appelé Accès Privilège de Rogers, qui offre des expériences sportives et de divertissement de premier plan à la clientèle de Rogers partout au pays.

À propos de Loud Luxury

Loud Luxury est un duo de musique électronique en tournée internationale, originaire du Canada et basé à Los Angeles, composé d’Andrew Fedyk et de Joe De Pace. Le duo a été formé alors qu’Andrew et Joe fréquentaient l’Université Western. Après plusieurs nouvelles versions et lancements indépendants, la carrière du duo décolle grâce au succès retentissant de leur chanson Body. Certifiée diamant au Canada et multiplatine dans neuf pays, leur chanson cumule plus de 1,5 milliard d’écoutes, toutes plateformes confondues. Depuis, le duo a sorti les chansons Love No More et I’m Not Alright (en collaboration avec Bryce Vine), compilant un total de plus de 400 millions d’écoutes en ligne. En 2020, le duo a lancé son premier microalbum intitulé Nights Like This, qui a ensuite fait l’objet d’une tournée de trois mois et de 60 concerts aux États-Unis et au Canada. Gagnants de multiples prix Juno et finalistes des iHeart Music Awards, les membres de Loud Luxury ont lancé leur deuxième microalbum en 2021 : Holiday Hills. Leur plus récent extrait avec DVBBS, Next To You, met en vedette Kane Brown, légende de la musique country. Ils ont actuellement un contrat à Las Vegas avec le groupe TAO à OMNIA, Hakkasan et Wet Republic. Loud Luxury se produit dans le monde entier lors de festivals de musique de renom et dans des lieux prestigieux, en plus d’avoir des millions d’abonnés sur les médias sociaux.

À propos de The Beaches

Le groupe The Beaches fait tout à sa manière. Formé depuis plus d’une décennie, le groupe est composé des sœurs Jordan Miller (chanteuse principale et basse) et Kylie Miller (guitare) et de leurs amies Leandra Earl (guitare et clavier) et Eliza Enman-McDaniel (batterie) et entre dans une nouvelle ère. Dans le nouvel album intitulé Blame My Ex, le groupe torontois gagnant de deux prix Juno transforme une peine d’amour en découverte de soi à travers 10 chansons exubérantes portant sur la douleur et la rédemption. La principale chanson de l’album, Blame Brett, une chanson pop rock cinglante que Jordan qualifie de « chanson dédiée à toutes les personnes désorganisées », a été écoutée plus de 30 millions de fois sur Spotify et plus de 10 millions de fois sur TikTok. Blame Brett s’est classée deuxième des chansons virales sur Spotify aux États-Unis, 20e des chansons nouveau genre à la radio aux États-Unis et première des chansons nouveau genre à la radio au Canada pendant 13 semaines consécutives, ce qui en fait la chanson la plus populaire de l’année dans cette catégorie. Mark Hoppus de Blink-182, Nelly Furtado et Demi Lovato adorent cette chanson.

Avec ce succès, The Beaches a vendu tous les billets de sa tournée mondiale Blame My Ex, qui comprend deux concerts à Massey Hall à Toronto (5 400 billets), un arrêt au théâtre Orpheum à Vancouver (2 250 billets), deux concerts au Music Hall de Williamsburg à Brooklyn (1 300 billets), deux concerts au Troubador de Los Angeles (1 000 billets) et un arrêt à Outernet à Londres, au Royaume-Uni (1300 billets).