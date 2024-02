Rogers Corporation conçoit, développe, fabrique et vend des matériaux et des composants techniques. Les segments de la société comprennent Advanced Electronics Solutions (AES), Elastomeric Material Solutions (EMS) et autres. Le segment AES conçoit, développe, fabrique et vend des matériaux pour circuits, des matériaux pour substrats céramiques, des barres omnibus et des solutions de refroidissement pour des applications dans les véhicules électriques et hybrides (EV/HEV), l'infrastructure sans fil, l'automobile, la télématique et les solutions thermiques, l'aérospatiale et la défense, les transports en commun, l'énergie propre, les appareils connectés et les marchés de l'infrastructure câblée. Le segment EMS conçoit, développe, fabrique et vend des solutions de matériaux d'ingénierie pour une gamme d'applications et de marchés. Le segment Autres comprend des composants en élastomère pour des applications sur le marché industriel général, ainsi que des flotteurs en élastomère pour la détection de niveau dans les réservoirs de carburant, les moteurs et les réservoirs de stockage sur les marchés industriels généraux et automobiles.

Indices liés Russell 2000