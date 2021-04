Renouvellement de l'accord avec les producteurs de betteraves à sucre de l'Alberta jusqu'en 2022

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX : RSI) est heureuse d’annoncer une prolongation de deux ans de l’accord existant avec les producteurs de betteraves à sucre de l’Alberta (« ASBG »). Cette prolongation couvre les récoltes de 2021 et 2022.



Établie il y a plus de 70 ans, l’usine de Taber, qui est la seule usine de transformation de betteraves à sucre au Canada, emploie 135 Albertains à temps plein de même qu’environ 240 travailleurs saisonniers durant la période de transformation de la betterave.

« Nous sommes ravis d’avoir prolongé de deux ans notre accord avec l’ASBG. Fondé sur la confiance, ce partenariat à long terme s’est avéré mutuellement bénéfique. Dans le cadre de ce partenariat industriel, nous continuons à développer la durabilité « de la ferme à la table » du sucre de betterave et nous sommes particulièrement fiers des progrès réalisés par les producteurs en matière de durabilité agricole. En fait, au cours des deux dernières années, l’ASBG a implanté le système d’évaluation de la durabilité agricole (Farm Sustainability Assessment ou « FSA »), dont une récente vérification lui a valu la cote de rendement argent. Ce nouvel accord offre une sécurité d’approvisionnement continu pour nos clients et un environnement d’investissement équilibré et sain pour les deux parties prenantes, ainsi que des perspectives très positives pour l’industrie de la betterave à sucre en Alberta » a déclaré Adam James, directeur général des activités d’exploitation pour l’ouest du Canada de Lantic Inc. « Cet accord et la certitude qu’il procure sur le plan de l’approvisionnement sont essentiels pour permettre à Lantic de prolonger ses ententes d’approvisionnement avec d’importants clients de sucre de betterave au Canada et sur d’autres marchés, ce qui favorise la croissance soutenue de l’industrie du sucre de betterave au Canada. »

« Ici, dans le sud de l’Alberta, nos agriculteurs cultivent la betterave à sucre depuis des générations », a affirmé Gary Tokariuk, président de l’ASBG. « L’agriculture est une entreprise essentiellement familiale qui nécessite de se préoccuper de la viabilité économique, de l’acceptabilité sociale et la responsabilité environnementale, tout en veillant à sa survie pour la prochaine génération. Nous voulions offrir aux producteurs agricoles un accord qui réponde à ces priorités afin que la culture de la betterave se poursuive pour de nombreuses générations à venir. »

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.