Rogers Sugar : Circulaire de sollicitation de procurations par la direction 2022

L'assemblée annuelle des actionnaires de Rogers Sugar Inc. se tiendra sous forme virtuelle seulement, par webdiffusion en direct. Il a été décidé de tenir une assemblée sous forme virtuelle pour permettre à tous les actionnaires de voter et leur donner à tous la même chance de participer à l'assemblée, où qu'ils se trouvent. Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne. La présente circulaire de sollicitation de procurations et les documents de procuration qui l'accompagnent contiennent d'importants renseignements sur l'assemblée et la façon dont les actionnaires peuvent y participer virtuellement.

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée annuelle des actionnaires de Rogers Sugar Inc. qui se tiendra par webdiffusion en direct au https://meetnow.global/MXSJFTN , le mercredi 8 février 2023 à 16 h (heure de l'Est). L'assemblée a été convoquée en vue de délibérer sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle, comme il est expliqué plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction.

ROGERS SUGAR INC.

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

DESTINATAIRES : LES ACTIONNAIRES DE ROGERS SUGAR INC.

PRENEZ AVIS que l'assemblée annuelle (l'« assemblée ») des porteurs (les « actionnaires ») d'actions ordinaires de Rogers Sugar Inc. (la « Société ») se tiendra par webdiffusion en direct au https://meetnow.global/MXSJFTN, le mercredi 8 février 2023 à 16 h (heure de l'Est) (la « date de l'assemblée »). L'assemblée a été convoquée aux fins suivantes :

Élire six administrateurs de la Société (collectivement, les « Administrateurs ») pour l'exercice suivant (pour le détail, voir la rubrique « Élection des administrateurs » de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 21 décembre 2022 (la « circulaire »)); Évaluer les deux candidats à un poste d'administrateur de Lantic Inc. (« Lantic ») proposés par la Société et donner instruction aux Administrateurs d'exercer tous les droits de vote rattachés aux actions ordinaires de Lantic détenues par la Société en faveur de l'élection de ces candidats pour l'exercice suivant (pour le détail, voir la rubrique « Élection des administrateurs de Lantic » de la circulaire); Nommer le cabinet KPMG s.r.l./ S . E . N . C . R . L ., comptables professionnels agréés, à titre d'auditeur de la Société, la rémunération de l'auditeur devant être fixée par le comité d'audit de la Société (pour le détail, voir la rubrique « Nomination des auditeurs » de la circulaire); Examiner et, si cela est jugé souhaitable, adopter la résolution consultative non contraignante sur la rémunération des membres de la haute direction, tel qu'il est décrit plus précisément dans la Circulaire; Délibérer sur les autres questions qui pourraient être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.

Les questions qui seront soumises à l'assemblée sont décrites plus amplement dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction qui accompagne le présent avis de convocation à l'assemblée et en fait partie intégrante.

Encore une fois cette année, la Société tiendra une assemblée, sous forme virtuelle seulement, par webdiffusion en direct. Les actionnaires, où qu'ils se trouvent, auront tous une chance égale de participer à l'assemblée en ligne ainsi que d'y poser des questions et de voter sur certains points. Les actionnaires non inscrits (ou véritables) qui ne se sont pas dûment désignés comme fondés de pouvoir pourront participer à l'assemblée en tant qu'invités, mais ils ne pourront pas voter ou s'exprimer à l'assemblée. Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne. La circulaire de sollicitation de procurations par la direction jointe au présent avis de convocation à l'assemblée renferme un sommaire des renseignements dont les actionnaires et les fondés de pouvoir auront besoin pour participer à l'assemblée en ligne.

Les actionnaires qui ne peuvent participer à l'assemblée sont priés de dater et de signer le formulaire de procuration ci-joint et de l'envoyer par la poste ou de le remettre à la Société, a/s de Services aux investisseurs Computershare inc., au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. Les procurations ne seront valides et ne pourront être utilisées à l'assemblée que si elles parviennent à l'adresse indiquée ci-dessus au moins 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant la date de l'assemblée, ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report, au cours de laquelle elles doivent être utilisées. Aux fins de l'assemblée, la date limite fixée pour la réception des procurations est le 6 février 2023 à 16 h (heure de l'Est).

La participation en ligne à l'assemblée permet aux actionnaires inscrits de participer et de poser des questions à l'assemblée, en temps réel. Les actionnaires inscrits peuvent voter aux moments opportuns en remplissant un bulletin de vote en ligne durant l'assemblée. Les actionnaires inscrits qui souhaitent voter à l'assemblée n'ont pas à remplir ni à retourner le formulaire de procuration. Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée peuvent exercer les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires à l'avance, et chacune de leurs voix sera prise en compte même s'ils décident ultérieurement de ne pas participer à l'assemblée.

Les Administrateurs ont fixé la date de clôture des registres applicable à l'assemblée à la fermeture des bureaux le 9 décembre 2022 (la « date de clôture des registres »). Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres ont le droit d'être convoqués et de voter à l'assemblée.

