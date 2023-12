L'assemblée annuelle des actionnaires de Rogers Sugar Inc. se tiendra sous forme virtuelle seulement, par webdiffusion en direct. Il a été décidé de tenir une assemblée sous forme virtuelle pour permettre à tous les actionnaires de voter et leur donner à tous la même chance de participer à l'assemblée, où qu'ils se trouvent. Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne. La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction et les documents de procuration qui l'accompagnent contiennent d'importants renseignements sur l'assemblée et la façon dont les actionnaires peuvent y participer virtuellement.

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée annuelle des actionnaires de Rogers Sugar Inc. qui se tiendra par webdiffusion en direct au https://meetnow.global/MNKPTJX,le mercredi 7 février 2024 à 16 h (heure de l'Est). L'assemblée a été convoquée en vue de délibérer sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle, comme il est expliqué plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction.

Les actionnaires qui ne peuvent participer à l'assemblée sont priés de dater et de signer le formulaire de procuration ci-joint et de l'envoyer par la poste ou de le remettre à la Société, a/s de Services aux investisseurs Computershare inc., au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. Les procurations ne seront valides et ne pourront être utilisées à l'assemblée que si elles parviennent à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard à 16 h (heure de l'Est) le 5 février 2024 (ou au plus tard 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report).

Encore une fois cette année, la Société tiendra une assemblée, sous forme virtuelle seulement, par webdiffusion en direct. Les actionnaires, où qu'ils se trouvent, auront tous une chance égale de participer à l'assemblée en ligne ainsi que d'y poser des questions et de voter sur certains points. Les actionnaires non inscrits (ou véritables) qui ne se sont pas dûment désignés comme fondés de pouvoir pourront participer à l'assemblée en tant qu'invités, mais ils ne pourront pas voter ou s'exprimer à l'assemblée. Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne. La circulaire renferme un sommaire des renseignements dont les actionnaires et les fondés de pouvoir auront besoin pour participer à l'assemblée en ligne.

Si vous êtes un actionnaire véritable, nous affichons la circulaire en ligne plutôt que de vous l'envoyer par la poste, conformément à un ensemble de règles dites de notification et d'accès élaborées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les procédures de notification et d'accès sont un ensemble de règles permettant aux émetteurs d'afficher en ligne des versions électroniques des documents liés aux procurations sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur un autre site Web, plutôt que d'envoyer par la poste des copies imprimées de ces documents aux actionnaires. Aux termes de ces procédures, les actionnaires reçoivent néanmoins un formulaire de procuration ou un formulaire d'instructions de vote pour leur permettre de voter à l'assemblée. Toutefois, plutôt que de recevoir des copies imprimées des documents relatifs à l'assemblée, les actionnaires reçoivent le présent avis qui contient les instructions sur la façon d'accéder en ligne aux documents relatifs à l'assemblée et de demander des copies imprimées de ces documents.

ROGERS SUGAR INC.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION

SOLLICITATION DE PROCURATIONS

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») est fournie dans le cadre de la sollicitation, par et pour la direction de Rogers Sugar Inc. (« RSI » ou la « Société »), de procurations devant être utilisées à l'assemblée annuelle (l'« assemblée ») des porteurs (les « actionnaires ») d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société qui se tiendra par webdiffusion en direct au https://meetnow.global/MNKPTJX, le mercredi 7 février 2024 à 16 h (heure de l'Est) aux fins indiquées dans les présentes ainsi que dans l'avis de convocation à l'assemblée ci-joint.Sauf indication contraire, les renseignements figurant dans la présente circulaire sont donnés en date du 20 décembre 2023. En outre, l'emploi du présent et des termes « actuels », « actuellement », « maintenant » et autres expressions similaires dans la présente circulaire doit être interprété comme un renvoi aux renseignements donnés en date du 20 décembre 2023, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation ou sauf indication contraire.

La Société prendra en charge les frais de sollicitation de procurations et les frais d'établissement et de mise à la poste de la procuration, de l'avis de convocation à l'assemblée et de la présente circulaire. Des procurations peuvent être sollicitées par ou pour la direction de la Société et par la direction de Lantic Inc., agent administratif de la Société (« Lantic » ou l'« agent administratif »), non seulement par la poste, mais également en personne, par téléphone ou par d'autres moyens de communication, et celles-ci ne toucheront aucune rémunération particulière à cet égard.

NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR

Les actionnaires ont reçu, avec la présente circulaire, un formulaire de procuration devant être utilisé à l'assemblée. Le vote par procuration signifie que vous donnez à la personne nommée ou aux personnes nommées dans votre formulaire de procuration le pouvoir d'assister virtuellement à l'assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report, et d'exercer pour vous les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires. L'actionnaire qui remet une procuration a le droit de désigner, pour participer à l'assemblée et y agir en son nom, une personne (qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire) autre que les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint.Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-jointsont les candidats de la direction choisis par la Société pour agir au nom de l'actionnaire qui remet son formulaire de procuration sans y avoir désigné une autre personne pour le représenter. L'actionnaire peut nommer une personne autre que les candidats de la direction en biffant leur nom et en inscrivant le nom de la personne de son choix dans l'espace prévu à cette fin ou en remplissant un autre formulaire de procuration approprié. La procuration ne sera valide que si elle est remplie et parvient à la Société, a/s de Services aux investisseurs Computershare inc., au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard à 16 h (heure de l'Est) le 5 février 2024 (ou au plus tard 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report. La procuration doit être signée par l'actionnaire ou son mandataire dûment autorisé par écrit ou, si l'actionnaire est une société par actions, par un dirigeant ou un mandataire de celle-ci dûment autorisé qui indique en quelle qualité il signe.

RÉVOCATION DES PROCURATIONS

L'actionnaire qui a donné une procuration peut la révoquer en tout temps pour autant qu'elle n'ait pas été utilisée. Une procuration peut être révoquée, à l'égard de toute question n'ayant pas déjà fait l'objet d'un vote conformément au pouvoir qu'elle confère, au moyen d'un document signé par l'actionnaire ou par son mandataire dûment autorisé par écrit ou, si l'actionnaire est une société par actions, par un dirigeant ou un mandataire de celle-ci dûment autorisé par écrit, et déposé auprès de la Société, a/s de Services aux investisseurs Computershare inc., au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le jour ouvrable précédant la date de l'assemblée. Une procuration peut également être révoquée si l'actionnaire participe à l'assemblée et y exerce les droits de vote rattachés