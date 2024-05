ROGERS SUGAR INC.

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités

(en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action)

1. Entité présentant l'information financière

Rogers Sugar Inc. (« Rogers » ou la « Société ») est une société domiciliée au Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le siège social de Rogers est situé au 123, rue Rogers à Vancouver (Colombie- Britannique) V6B 3V2. Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour les trimestres et les semestres clos le 30 mars 2024 et le 1er avril 2023 comprennent les comptes de Rogers et des filiales qu'elle contrôle directement et indirectement, soit Lantic Inc. (« Lantic ») et The Maple Treat Corporation (« TMTC ») (collectivement, la

« Société »). Les activités principales de la Société consistent à raffiner, à empaqueter et à commercialiser le sucre, et à empaqueter, commercialiser et distribuer les produits de l'érable.

2. Mode de présentation et déclaration de conformité