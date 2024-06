Lantic Inc. détient également la totalité des actions ordinaires de Corporation des produits de l'érable (« The Maple Treat Corporation » ou « TMTC »). TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, Dégelis et Saint- Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont.

Conformément aux exigences de la Loi, et en particulier de son article 11, j'atteste que j'ai examiné les renseignements contenus dans le présent rapport pour l'entité ou les entités énumérées. À ma connaissance, et après avoir exercé une diligence raisonnable, je confirme que les renseignements contenus dans le présent rapport sont vrais, exacts et complets à tous les égards importants aux fins de l'application de la Loi, pour l'année de déclaration 2023.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE ROGERS SUGAR INC. A APPROUVÉ CE RAPPORT AU NOM DE TOUTES LES ENTITÉS QUE LA SOCIÉTÉ POSSÈDE OU CONTRÔLE ET QUI SONT DES ENTITÉS DÉCLARANTES CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL FORCÉ ET LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT (« LA LOI ») LE 9 MAI 2024.

À PROPOS DE CE RAPPORT

CHEZ ROGERS SUGAR INC., NOUS SOMMES GUIDÉS PAR UN ENSEMBLE DE VALEURS QUI DÉFINISSENT QUI NOUS SOMMES ET DÉTERMINENT LA MANIÈRE DONT NOUS TRAVAILLONS. NOUS RESPECTONS LES DROITS HUMAINS ET NOUS NOUS EFFORÇONS DE LES PROTÉGER. À CETTE FIN, NOUS NOUS EMPLOYONS DE DÉTECTER, DE GÉRER ET D'ÉLIMINER LE RISQUE DE TRAVAIL FORCÉ ET DE TRAVAIL DES ENFANTS ASSOCIÉ À NOS ACTIVITÉS COMMERCIALES ET À NOS CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT.

Ce rapport conjoint sur le travail forcé et le travail des enfants couvre les activités de Rogers Sugar inc. au Canada et aux États-Unis d'Amérique pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (l'exercice financier de l'organisation), et comprend toutes les organisations subsidiaires, y compris Lantic inc. et The Maple Treat Corporation. Rogers Sugar inc. est cotée en bourse au Canada sous le nom de RSI. Toutes les informations contenues dans ce rapport s'appliquent à Rogers Sugar inc. et à toutes ses filiales et décrivent les mesures que nous prenons pour évaluer et traiter les risques liés au travail forcé et au travail des enfants dans le cadre de nos activités et des chaînes d'approvisionnement de nos secteurs d'activité, ceux du sucre et des produits de l'érable.

Ce rapport a été préparé par Rogers Sugar inc. en son propre nom et au nom des entités qu'elle possède ou contrôle et qui sont considérées comme des entités déclarantes en vertu de la Loi, désignées ensemble par les termes « Rogers », « nous », « notre » et « nos » dans le présent rapport.

Il s'agit de notre premier rapport sur le travail forcé et le travail des enfants. Il présente les initiatives déjà lancées, celles mises en œuvre en 2023 et les domaines d'action prioritaires pour les années à venir.