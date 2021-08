Rogers Sugar : Mike Walton sera nommé Président et Chef de la direction

COMMUNIQUÉ

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

MIKE WALTON SERA NOMMÉ PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE ROGERS SUGAR ET

LANTIC - JOHN HOLLIDAY PRENDRA SA RETRAITE

Montréal, Toronto et Vancouver, Canada - 23 août 2021 - Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou

Rogers Sugar ») (TSX : RSI) annonce aujourd'hui que John Holliday, président, PDG et chef de la direction de Rogers Sugar et Lantic Inc. (« Lantic »), qui dirige l'organisation depuis 2015, prévoit prendre sa retraite au cours des prochains mois. Mike Walton, actuellement chef de l'exploitation de Lantic et président de The Maple Treat Corporation (« TMTC »), lui succédera le 4 octobre 2021. Afin que la transition se déroule le mieux possible, M. Holliday demeurera en poste à Lantic à titre de conseiller stratégique au Président jusqu'au 29 avril 2022 et continuera de travailler étroitement avec M. Walton au cours de cette période.

Sous la direction de M. Holliday, Rogers Sugar a apporté de nombreuses améliorations opérationnelles à plusieurs niveaux au sein de son secteur du sucre et a diversifié ses activités par l'acquisition et l'intégration de TMTC. Elle a aussi accru sa diversification et ses capacités de croissance future en entamant une collaboration avec DouxMatok en vue de développer une solution concurrentielle unique à base de sucre dans le créneau de la réduction de contenu en sucre. « Nous remercions John Holliday pour son dévouement, son travail acharné dans la gestion de nos activités et la résolution de certains problèmes complexes pendant son mandat. Pour ce qui est de l'avenir, Mike Walton est un excellent candidat pour reprendre le flambeau en raison de ses nombreuses années dans notre secteur du sucre, de sa récente expérience à titre de chef de l'exploitation et président de TMTC et de ses connaissances approfondies de l'industrie alimentaire en général », a affirmé Dallas Ross, président du conseil de Rogers Sugar.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie- Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable, le sucre d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.