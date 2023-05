Rogers Sugar : Publication des résultats Q2 2023 10/05/2023 | 23:09 Envoyer par e-mail :

Rogers Sugar annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023; le rendement reste élevé grâce à la rentabilité accrue du secteur du sucre Rogers Sugar Inc. (« notre », « nos », « nous » ou « Rogers ») (TSX : RSI) présente aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023 qui montrent qu'elle a dégagé un BAIIA ajusté consolidé de 25,0 millions de dollars et de 58,5 millions de dollars pour le trimestre considéré et le premier semestre de l'exercice, respectivement. « La dynamique favorable du secteur du sucre au Canada et la demande toujours forte de produits contenant du sucre ont accru notre rentabilité au deuxième trimestre de l'exercice 2023 », a indiqué Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers et Lantic Inc. Nous avons bon espoir que ces tendances se poursuivront tout au long de 2023, et malgré la baisse de la production du sucre de notre usine de Taber, nous nous attendons à dégager des résultats financiers solides et stables cette année. En ce qui concerne notre secteur des produits de l'érable, l'impact de l'amélioration des prix, des projets d'automatisation et de l'amélioration des conditions économiques aide à atténuer un environnement commercial autrement difficile. » Principaux résultats consolidés T2 2023 T2 2022 CUM 2023 CUM 2022 du deuxième trimestre de l'exercice 2023 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 272 949 253 341 Marge brute 41 658 33 899 Marge brute ajustée1) 38 233 35 887 Résultat des activités d'exploitation 21 856 15 499 BAIIA1) 28 445 22 029 BAIIA ajusté1) 25 020 24 017 Bénéfice net 11 062 8 570 de base par action 0,11 0,08 dilué par action 0,10 0,08 Bénéfice net ajusté1) 9 115 9 122 Bénéfice net ajusté de base par action1) 0,09 0,09 Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 51 807 46 560 Dividendes par action 0,09 0,09 Volumes Sucre (en tonnes métriques) 195 547 196 570 Sirop d'érable (en milliers de livres) 12 059 12 912 534 392 484 096 82 849 77 385 80 226 71 687 48 140 42 836 61 158 55 777 58 535 50 079 25 736 25 796 0,25 0,25 0,23 0,24 24 462 20 079 0,23 0,19 51 807 46 560 0,18 0,18 388 396 376 613 23 878 25 198 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR.

Le BAIIA ajusté consolidé du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2023 s'est établi à 25,0 millions de dollars et à 58,5 millions de dollars, respectivement, ce qui représente une hausse de 1,0 million de dollars et de 8,4 millions de dollars par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La hausse du BAIIA ajusté consolidé pour les deux périodes est liée à l'augmentation du BAIIA ajusté du secteur du sucre, partiellement neutralisée par la diminution du BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable.

Le BAIIA ajusté du secteur du sucre s'est établi à 22,6 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2023, ce qui représente une hausse de 1,2 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, attribuable principalement à la hausse de la marge brute ajustée partiellement contrebalancée par la hausse des charges administratives et de vente.

Les volumes de ventes du secteur du sucre ont légèrement diminué au deuxième trimestre pour s'établir à 195 547 tonnes métriques, contre 196 570 tonnes métriques pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La marge brute ajustée du secteur du sucre s'est améliorée de 15,51 $ par tonne métrique au deuxième trimestre de l'exercice 2023 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, du fait de l'amélioration du prix moyen.

Le BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable s'est établi à 2,4 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui constitue une baisse de 0,3 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement attribuable au repli de la marge brute ajustée. Les volumes de ventes du secteur des produits de l'érable ont diminué de 853 000 livres pour se chiffrer à 12 059 000 livres pour le trimestre, essentiellement en raison de la diminution de la demande et de la conjoncture défavorable du marché.

Nous maintenons nos prévisions ayant trait aux volumes des ventes de sucre pour l'exercice 2023 à environ 805 000 tonnes métriques, ce qui traduit la forte demande continue sur le marché des produits industriels de sucre au Canada.

Les flux de trésorerie disponibles pour la période de douze mois close le 1 er avril 2023 se sont chiffrés à 51,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5,2 millions de dollars en regard de la période correspondante de l'exercice précédent.

avril 2023 se sont chiffrés à 51,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 5,2 millions de dollars en regard de la période correspondante de l'exercice précédent. Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2023, nous avons versé 0,09 $ par action à nos actionnaires, ce qui correspond à une somme de 9,4 millions de dollars. • Le 10 mai 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action, lequel sera payable le 13 juillet 2023. Nous continuons de travailler à la conception et à la planification de notre projet d'agrandissement annoncé au mois d'août 2022. Le projet d'agrandissement permettrait d'accroître l'approvisionnement en sucre d'environ 100 000 tonnes métriques dans l'Est du Canada dans un délai de deux à trois ans. Nous prévoyons terminer l'étape de conception et de planification au troisième trimestre de l'exercice 2023. Secteur du sucre Principaux résultats du secteur du sucre pour le T2 2023 T2 2022 CUM 2023 CUM 2022 deuxième trimestre de l'exercice 2023 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 216 135 195 875 Marge brute 37 075 29 030 Marge brute ajustée1) 34 145 31 277 par tonne métrique ($/TM)1) 174,62 159,11 Charges administratives et de vente 11 101 9 415 Frais de distribution 5 340 5 328 Résultat des activités d'exploitation 20 634 14 287 BAIIA1) 25 512 19 117 BAIIA ajusté1) 22 582 21 364 Volumes (en tonnes métriques) Volume total 195 547 196 570 421 423 371 782 73 113 67 836 71 806 62 649 184,88 166,35 17 736 18 527 10 402 9 672 44 975 39 637 54 566 49 168 53 259 43 981 388 396 376 613 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Au deuxième trimestre, les produits ont augmenté de 20,3 millions de dollars par rapport à ceux des périodes correspondantes de l'exercice précédent, ce qui s'explique surtout par la hausse des prix payés pour le sucre brut no 11 et l'augmentation du prix moyen pour les activités liées au raffinage. Globalement, les volumes de ventes du secteur du sucre sont demeurés stables au deuxième trimestre de 2023 par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, les forts volumes de ventes de produits industriels ayant été contrebalancés par la diminution des volumes de produits de consommation et d'exportations. La marge brute s'est chiffrée à 37,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre, et elle comprend un profit de 2,9 millions de dollars lié à l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute des périodes correspondantes de l'exercice précédent s'est chiffrée à 29,0 millions de dollars, et elle comprenait une perte de 2,2 millions de dollars liée à l'évaluation à la valeur de marché. La marge brute ajustée a augmenté de 2,9 millions de dollars au deuxième trimestre comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, hausse qui s'explique principalement par des marges plus élevées sur les ventes de sucre grâce à l'amélioration des prix moyens pour les activités liées au raffinage du sucre. Cette variation favorable a été contrebalancée en partie par la hausse des coûts de production découlant principalement des pressions inflationnistes liées au marché sur les charges d'exploitation et par la hausse des coûts de stockage du sucre brut, puisque nous avons augmenté notre capacité de stockage à notre raffinerie de Montréal afin de soutenir la demande croissante de sucre raffiné dans l'Est du Canada. La marge brute ajustée par tonne métrique s'est établie à 174,62 $ pour le deuxième trimestre, ce qui représente une hausse de 15,51 $ par tonne métrique par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La variation favorable est principalement attribuable à l'augmentation de la marge dans son ensemble en raison de l'amélioration des prix de vente, contrebalancée en partie par la hausse des coûts de production comparativement à un an plus tôt. Le résultat des activités d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice 2023 s'est établi à 20,6 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 6,3 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat comprend les profits et les pertes découlant de l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Le BAIIA du deuxième trimestre s'est établi à 25,5 millions de dollars, en hausse de 6,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et pertes découlant de l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre a augmenté de 1,2 million de dollars par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui est essentiellement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée, partiellement contrebalancée par la hausse des charges administratives et de vente. Secteur des produits de l'érable Principaux résultats du secteur des produits de l'érable pour le deuxième trimestre T2 2023 T2 2022 CUM 2023 CUM 2022 de l'exercice 2023 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 56 814 57 466 Marge brute 4 583 4 869 Marge brute ajustée1) 4 088 4 610 en pourcentage des produits1) 7,2 % 8,0 % Charges administratives et de vente 2 865 2 705 Frais de distribution 496 952 Résultat des activités d'exploitation 1 222 1 212 BAIIA1) 2 933 2 912 BAIIA ajusté1) 2 438 2 653 Volumes (en milliers de livres) Volume total 12 059 12 912 112 969 112 314 9 736 9 549 8 420 9 038 7,5 % 8,0 % 5 527 5 079 1 044 1 271 3 165 3 199 6 592 6 609 5 276 6 098 23 878 25 198 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Les produits du deuxième trimestre ont reculé de 0,7 million de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la diminution des volumes, partiellement compensée par l'augmentation du prix de vente moyen. La marge brute du deuxième trimestre de 2023 s'est chiffrée à 4,6 millions de dollars, et elle comprend un profit de 0,5 million de dollars lié l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l'exercice précédent s'est chiffrée à 4,9 millions de dollars, et elle comprenait un profit de 0,3 million de dollars lié à l'évaluation à la valeur de marché. La marge brute ajustée du deuxième trimestre s'est chiffrée à 4,1 millions de dollars, en baisse de 0,5 million de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. La variation défavorable est essentiellement imputable à la diminution des volumes découlant de la demande réduite, ainsi qu'à la conjoncture défavorable du marché. Le pourcentage de la marge brute ajustée pour le trimestre à l'étude a diminué de 80 points de base par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour s'établir à 7,2 %. Cette variation s'explique essentiellement par les augmentations des coûts de production liés au marché et par le moment auquel ces augmentations sont transférées à nos clients. Le résultat des activités d'exploitation du deuxième trimestre des exercices 2022 et 2023 s'est établi à 1,2 million de dollars. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Le BAIIA du deuxième trimestre des exercices 2022 et 2023 s'est chiffré à 2,9 millions de dollars. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de l'exercice 2022 a reculé de 0,2 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse de la marge brute ajustée, comme il est mentionné plus haut. PERSPECTIVES Suivant notre solide performance au deuxième trimestre de l'exercice 2023, nous prévoyons continuer de dégager des résultats financiers solides et stables en 2023. La vigueur de la demande de sucre et des prix connexes devrait continuer d'assurer de meilleurs résultats, en dépit des pressions inflationnistes persistantes. Nous prévoyons que notre secteur de l'érable continuera de faire face à un environnement commercial difficile au cours du deuxième semestre 2023, car nous anticipons que les conditions de marché et économiques défavorables rencontrées au cours de la dernière année se maintiendront. Nous avons l'intention d'atténuer ces conditions de marché défavorables avec des augmentations de prix récemment négociées et des initiatives d'automatisation de la production nouvellement mises en œuvre Secteur du sucre Nous nous attendons toujours à une bonne performance du secteur du sucre au cours de l'exercice 2023. La demande sous-jacente en Amérique du Nord demeure forte pour tous les segments de la clientèle, soutenue par la conjoncture favorable du marché. Nous nous attendons à ce que les améliorations de prix mises en œuvre au cours des derniers trimestres continuent de soutenir nos résultats financiers, nous permettant d'atténuer l'incidence actuelle des pressions inflationnistes sur les coûts. Taber, la saison des récoltes a donné le volume attendu de betteraves à sucre et la campagne de transformation a pris fin au début de février. La production attendue de la récolte est de 105 000 tonnes métriques, ce qui est inférieur de 15 000 tonnes métriques à la production de l'exercice précédent. La production moindre que prévue est attribuable aux conditions météorologiques défavorables vers la fin de la période de culture de l'exercice en cours, qui ont eu une incidence négative sur la teneur en sucre des betteraves à sucre. Nous avons revu à la hausse les plans de production de nos raffineries de sucre de canne de Montréal et de Vancouver afin d'atténuer le déficit de production de notre usine de Taber et de nous assurer que nous pouvons répondre aux besoins croissants de nos clients. En avril 2023, nous avons conclu une nouvelle entente de deux ans avec les producteurs de betteraves à sucre de l'Alberta pour l'approvisionnement de l'usine de sucre de betterave de Taber. La première année de ce contrat vise la récolte de l'automne 2023. Nous maintenons nos prévisions ayant trait aux volumes des ventes pour l'exercice 2023 pour les porter à environ 805 000 tonnes métriques, soit une augmentation de 1,3 % par rapport à l'exercice 2022. Cette augmentation découle du maintien de la forte demande sur le marché canadien des produits industriels de sucre. Dans l'ensemble, nous prévoyons les variations de volumes suivantes d'un exercice à l'autre pour nos catégories de clients : Le secteur des produits industriels, qui est notre secteur le plus important, devrait connaître une croissance de 3 % en raison du maintien de la forte demande, soutenue par la conjoncture favorable du marché.

Les volumes de ventes de produits liquides devraient progresser de 4 %, grâce à la demande continue des clients actuels.

Les volumes de ventes de produits de consommation devraient demeurer stables.

Une baisse de 15 % des ventes sur les marchés d'exportation est attendue au cours de l'exercice 2023 en raison de la demande croissante et de la vigueur économique du marché canadien. Nous envisagerons de possibles ventes à l'exportation additionnelles si des occasions de production favorables se présentent. Les coûts de production et les programmes de maintenance de nos trois usines de production devraient subir un effet modéré des pressions inflationnistes actuelles, et nous continuons de mettre l'accent sur nos initiatives de contrôle des coûts à l'échelle de nos activités. Nous nous attendons à une légère hausse des frais de distribution pour l'exercice 2023, car nous prévoyons que les récentes augmentations des coûts liés à la logistique et à notre chaîne d'approvisionnement persisteront au deuxième semestre de l'exercice 2023. Les charges administratives et de vente devraient demeurer stables pour l'exercice 2023. Nous avons été en mesure d'atténuer l'incidence des récentes augmentations des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie grâce à notre stratégie de couverture sur plusieurs années. Nous prévoyons que ces hausses n'auront pas d'incidence importante sur nos résultats financiers à brève échéance, puisque notre stratégie de couverture devrait continuer d'atténuer la majeure partie de notre exposition à ces risques. Les dépenses affectées aux projets d'immobilisations des activités régulières devraient aussi demeurer stables pour l'exercice 2023. Nous prévoyons consacrer environ 25 millions de dollars à différentes initiatives. Cette estimation des dépenses d'investissement ne tient pas compte des dépenses liées à l'accroissement prévu de la capacité de notre raffinerie de sucre de Montréal et de notre centre de distribution de Toronto. Secteur des produits de l'érable Nous continuons de nous attendre à ce que le secteur d'activité de l'érable soit touché négativement par une inflation élevée, entraînant une baisse de la demande des clients de détail, pour le reste de 2023. Nous anticipons que l'incidence défavorable liée à la réduction de la demande de détail et à la compétitivité accrue connexe du marché seront atténués par les augmentations de prix récemment négociées avec les principaux clients, la baisse des coûts de production entraînée par les projets d'automatisation récemment mis en œuvre et les accords d'approvisionnement favorables récemment négociés pour les matériaux d'emballage. Nous prévoyons consacrer des dépenses de l'ordre de 1 million de dollars à 2 millions de dollars à des projets d'immobilisations au cours de l'exercice 2023, ce qui est comparable aux dépenses des derniers exercices. La principale motivation des projets d'immobilisations est l'amélioration de la productivité et de la rentabilité au moyen de l'automatisation. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » plus loin. Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 peuvent être consultés sur www.LanticRogers.com. Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR Lors de l'analyse de nos résultats, en plus des mesures financières calculées et présentées conformément aux IFRS, nous recourons également un certain nombre de mesures financières non conformes aux PCGR. Par mesure financière non conforme aux PCGR, on entend une mesure numérique de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une société qui exclut (inclut) des montants, ou fait l'objet d'ajustements ayant pour effet d'exclure (d'inclure) des montants, qui sont inclus (exclus) dans la plupart des mesures directement comparables calculées et présentées conformément aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne faisant pas l'objet d'une définition normalisée, il pourrait donc être impossible de les comparer avec les mesures financières non conformes aux PCGR présentées par d'autres sociétés exerçant les mêmes activités ou des activités similaires. Les investisseurs sont priés de lire intégralement nos états financiers consolidés audités ainsi que nos rapports mis à la disposition du public, et de ne pas se fier à une seule mesure financière. Nous utilisons ces mesures financières non conformes aux PCGR à titre de complément de nos résultats présentés en vertu des IFRS. Elles permettent de présenter nos activités sous un angle différent et, conjuguées à nos résultats formulés en vertu des IFRS et aux rapprochements avec les mesures financières correspondantes conformes aux IFRS, elles font ressortir de manière plus nette les facteurs et tendances touchant nos activités. Pour obtenir plus d'informations, il faut se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » qui figure à la fin du rapport de gestion qui se rapporte au trimestre considéré. Le texte qui suit présente la définition des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué de presse : La marge brute ajustée s'entend de la marge brute compte tenu de « l'ajustement du coût des ventes », lequel comprend les profits ou pertes liés à l'évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l'égard des contrats à terme normalisés sur le sucre, des contrats de change à terme et des dérivés incorporés, tels qu'ils sont présentés dans les notes afférentes aux états financiers consolidés, et le cumul des écarts temporaires découlant des profits ou pertes liés à l'évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l'égard des contrats à terme normalisés sur le sucre, des contrats de change à terme et des dérivés incorporés.

Le résultat ajusté des activités d'exploitation s'entend du résultat des activités d'exploitation compte tenu de l'ajustement du coût des ventes et de la dépréciation du goodwill.

Le BAIIA s'entend du résultat des activités d'exploitation après ajustement au titre de l'amortissement et de la dépréciation du goodwill.

Le BAIIA ajusté s'entend du BAIIA après ajustement pour tenir compte de l'ajustement total du coût des ventes.

Le bénéfice net ajusté s'entend du bénéfice net compte tenu de l'ajustement au titre du coût des ventes, de la dépréciation du goodwill, de la variation nette de la juste valeur des swaps de taux d'intérêt et de l'incidence fiscale sur ces ajustements.

Le taux de la marge brute ajustée par TM s'entend de la marge brute ajustée du secteur du sucre divisée par le volume des ventes de ce même secteur.

Le pourcentage de la marge brute ajustée s'entend de la marge brute ajustée du secteur des produits de l'érable divisée par les produits tirés de ce même secteur.

Le bénéfice net ajusté par action s'entend du bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, exclusion faite de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des ajustements liés à l'évaluation à la valeur de marché et au moment de la constatation des instruments dérivés, des montants hors trésorerie au titre des instruments financiers et de la dépréciation du goodwill. Sont inclus les frais de financement différés, les fonds tirés des options sur actions exercées, les dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite des dépenses en immobilisations à valeur ajoutée et les paiements effectués au titre des contrats de location-acquisition. Dans le présent communiqué de presse, nous traitons des mesures financières non conformes aux PCGR, en décrivant notamment les raisons pour lesquelles nous estimons que ces mesures fournissent des renseignements utiles sur notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos flux de trésorerie, le cas échéant, et, dans la mesure où cela est important, les autres fins visées par le recours à ces mesures. Ces mesures ne doivent pas être considérées individuellement ni perçues comme étant un substitut à une analyse de nos résultats présentés aux termes des PCGR. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-après. Attachments Original Link

