Rogers Sugar : Q1 2021 Rapport

Rogers Sugar Inc. Rogers Sugar annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 et prévoit une augmentation des volumes des secteurs du sucre et des produits de l'érable pour l'exercice 2021 Rogers Sugar Inc. (« notre », « nos », « nous » ou « Rogers ») (TSX : RSI) annonce aujourd'hui ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 qui montrent qu'elle a dégagé un BAIIA ajusté de 27,6 millions de dollars et un bénéfice net de 13,8 millions de dollars, soit 0,13 $ par action. L'importance que nous accordons au fait d'offrir des produits et un service à la clientèle de haute qualité est un élément fondamental de notre stratégie d'entreprise à long terme », a souligné John Holliday, président et chef de la direction de Rogers et Lantic Inc. « Au cours du trimestre, nous avons continué de répondre à la demande des clients, en dépit des conséquences de la COVID-19. Or, la pandémie est à l'origine de la forte croissance de la demande dans plusieurs secteurs, ce qui a conduit à une hausse des produits et des volumes de ventes. Cependant, elle nous a amené à engager des frais supplémentaires dans d'autres secteurs pour assurer la gestion de la volatilité de la demande et la protection de nos gens. Ainsi, malgré les répercussions de la COVID-19 qui perdurent, nous nous attendons à ce que nos performances financière et opérationnelle soient meilleures au cours de l'exercice 2021, en raison surtout de la forte demande sous-jacente des clients, de l'amélioration de notre efficacité opérationnelle et de l'accroissement des marges du secteur des produits de l'érable que nous poursuivons. » Principaux résultats consolidés du premier T1 2021 T1 2020 Variation trimestre de l'exercice 2021 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars, sauf les montants par action et les pourcentages de variation) 223 840 Produits 209 316 7 % Marge brute ajustée1) 36 452 36 526 0 % BAIIA ajusté1) 27 647 30 227 (9) % Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 33 676 34 878 (3) % Bénéfice net 13 773 15 964 (14) % Bénéfice net de base par action 0,13 0,15 (13) % Bénéfice net dilué(e) par action 0,13 0,14 (7) % Bénéfice net ajusté1) 12 248 14 098 (13) % Bénéfice net ajusté de base par action 0,12 0,13 (8) % Dividendes par action 0,09 0,09 0 % Volumes 190 440 Sucre (en tonnes métriques) 188 379 1 % Sirop d'érable (en milliers de livres) 14 892 12 792 16 % Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR.

Le BAIIA ajusté consolidé du premier trimestre de 2021 s'est établi à 27,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2,6 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent attribuable au fait que le recul du BAIIA ajusté du secteur du sucre a annulé la hausse du BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable. Rogers Sugar Inc. Les flux de trésorerie disponibles de la période de douze mois close le 2 janvier 2021 se sont élevés à 33,7 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1,2 million de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent imputable à un accroissement des paiements effectués au titre des contrats de location-acquisition, des rachats d'actions et des intérêts payés, ce qui a été atténué par une hausse du BAIIA ajusté et par une diminution des dépenses en immobilisations et de l'impôt sur le résultat au cours des douze derniers mois.

location-acquisition, des rachats d'actions et des intérêts payés, ce qui a été atténué par une hausse du BAIIA ajusté et par une diminution des dépenses en immobilisations et de l'impôt sur le résultat au cours des douze derniers mois. Les volumes de ventes du secteur du sucre ont augmenté de 1,1 % pour se situer à 190 440 tonnes métriques au premier trimestre, étant donné que la hausse des exportations et la forte demande pour les produits liquides et les produits de consommation ont plus que compensé la réduction temporaire des volumes de ventes de produits industriels. Les volumes du secteur des produits de l'érable se sont accrus de 16,4 % pour se fixer à 14,9 millions de livres au cours du trimestre, en raison de la forte demande liée en partie à la pandémie de COVID-19 qui sévit.

COVID-19 qui sévit. Le BAIIA ajusté du secteur du sucre s'est établi à 22,7 millions de dollars au premier trimestre, ce qui constitue un recul de 3,4 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent imputable en majeure partie à une hausse des charges administratives et de vente, et des frais de distribution découlant essentiellement des effets directs et indirects de la pandémie de COVID-19.

COVID-19. Le BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable s'est établi à 4,9 millions de dollars au premier trimestre, ce qui constitue une hausse de 0,8 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent attribuable à une hausse de la demande des clients et à une réduction des charges d'exploitation resultant de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des usines.

Au cours du premier trimestre de 2021, nous avons versé 0,09 $ par action à nos actionnaires, ce qui correspond à une somme de 9,3 millions de dollars.

Le 2 février 2021, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action, lequel sera payable le 13 avril 2021. Rogers Sugar Inc. Secteur du sucre Principaux résultats du secteur du sucre pour T1 2021 T1 2020 Variation le premier trimestre de l'exercice 2021 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars, sauf les données en tonnes métriques et les pourcentages de variation) 159 459 Produits 154 815 3 % Marge brute ajustée1) 30 696 30 775 0 % Marge brute ajustée par tonne métrique 161,18 ($/TM)1) 163,37 (1) % Charges administratives et de vente 7 268 5 571 (30) % Frais de distribution 5 070 3 228 (57) % BAIIA ajusté1) 22 730 26 120 (13) % Volumes (en tonnes métriques) 190 444 Volume total 188 379 1 % Variation sur un an par secteur (5 473) Produits industriels Produits de consommation 1 863 Produits liquides 823 Ventes à l'exportation 4 848 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 témoignent de l'effet prolongé de la COVID-19 sur le secteur du sucre. Même si le volume total a augmenté au cours du trimestre, les dépenses engagées pour veiller à la santé et au bien-être des employés ainsi que les dépenses associées à la chaîne d'approvisionnement que la Société a engagées pour gérer la volatilité persistante de la demande des clients ont nui à la profitabilité. Les produits du trimestre considéré ont augmenté de 4,6 millions de dollars ou de 3,0 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent par suite de la hausse des volumes et des prix. Dans l'ensemble, le volume de ventes du secteur du sucre s'est accru de 1,1 % au cours du trimestre à l'étude étant donné que la hausse des volumes de ventes de produits de consommation et de produits liquides et des volumes d'exportations a été annulée dans une certaine mesure par la réduction temporaire du volume de ventes des produits industriels. La demande pour les produits industriels est demeurée forte pendant la majeure partie du trimestre, mais pendant la période des fêtes, après les deux premiers mois qui ont été marqués par une bonne performance, le report imprévu des commandes destinées à des clients industriels, lesquels pour la plupart font partie du secteur des services alimentaires, a donné lieu à un amenuisement des volumes du premier trimestre comparativement à ceux de l'an dernier. La réduction temporaire a été compensée par l'accroissement des volumes des autres sous-secteurs du sucre. Le volume des produits de consommation a progressé en comparaison de celui de l'an dernier étant donné que la pandémie de COVID-19 a nourri la tendance croissante à fabriquer des produits boulangers et à cuisiner chez soi. Le volume des produits liquides a augmenté également au cours du trimestre. L'augmentation s'explique par les volumes additionnels attribuables aux clients nouveaux et existants. Les exportations présentent la plus forte croissance de volume du trimestre, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des ventes de sucre de betterave Rogers Sugar Inc. aux États-Unis aux termes des contingents prévus par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (« ACEUM ») ratifié depuis peu. La marge brute ajustée pour le trimestre considéré est pour l'essentiel identique à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent vu que l'avantage conféré par une hausse des produits a été annulé par l'augmentation des charges d'exploitation. La hausse des charges d'exploitation au cours du trimestre considéré s'explique par la hausse des dépenses de Taber imputable à la récolte précoce des betteraves et au calendrier des dépenses liées à la maintenance de nos usines de production. Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre a diminué de 3,4 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice 2020 à cause essentiellement de la hausse des charges administratives et de vente et de l'augmentation des frais de distribution. Les charges administratives et de vente ont augmenté de 1,7 million de dollars en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent à cause surtout des frais entraînés par la COVID-19. Les frais de distribution ont augmenté de 1,8 million de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des dépenses additionnelles que nous avons engagées pour assurer la logistique de notre chaîne d'approvisionnement. Compte tenu de la forte demande constatée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020, les niveaux des stocks ont été plus faibles que d'habitude au début du trimestre à l'étude, ce qui a conduit à une hausse des dépenses liées à la chaîne d'approvisionnement qu'il a fallu engager pour être en mesure de soutenir la demande escomptée des clients. Secteur des produits de l'érable Principaux résultats du secteur des produits T1 2021 T1 2020 Variation de l'érable pour le premier trimestre de l'exercice 2021 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars, sauf les données en livres et les pourcentages de variation) 64 381 Produits 54 501 18 % Marge brute ajustée1) 5 756 5 751 0 % Marge brute ajustée exprimée en pourcentage 8,9 % des produits1) 10,6 % (17) % Charges administratives et de vente 2 330 2 699 (14) % Frais de distribution 613 797 (23) % BAIIA ajusté1) 4 917 4 107 20 % Volumes (en milliers de livres) 14 892 Volume total 12 792 16 % Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Au cours du premier trimestre, la performance du secteur des produits de l'érable a été bonne, la hausse de la demande et la baisse des charges donnant lieu à une augmentation du BAIIA ajusté en comparaison de celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les produits du trimestre à l'étude ont augmenté de 9,9 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent par suite principalement d'une demande accrue du marché et d'une hausse des ventes suscitées en partie par la pandémie de COVID-19. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

