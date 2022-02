Rogers Sugar : Q1 2022 Rapport 10/02/2022 | 13:23 Envoyer par e-mail :

Roger Sugar présente ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022, baisse des volumes de ventes en raison de la volatilité du marché qui a fait diminuer le BAIIA ajusté et hausse de la marge brute attribuable aux améliorations des prix Rogers Sugar Inc. (« RSI », « notre », « nos », « nous » ou « Rogers ») (TSX : RSI) présente aujourd'hui ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 qui montrent qu'elle a dégagé un BAIIA ajusté consolidé de 26,1 millions de dollars. Nous avons constaté une plus grande volatilité de la demande des clients et certains événements inattendus ont eu une incidence sur notre chaîne d'approvisionnement dans l'Ouest canadien au cours des dernières semaines du trimestre, ce qui a entraîné le report des expéditions prévues dans nos deux secteurs d'activités », a indiqué Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers et Lantic Inc. Nous demeurons optimistes à l'égard de nos perspectives financières pour l'exercice 2022, alors que nous continuons de tirer parti de l'amélioration de notre marge brute, particulièrement dans notre secteur du sucre, et des prévisions de volumes stables pour nos deux secteurs d'activités jusqu'à la fin de l'exercice. Enfin, nous sommes également ravis du déroulement de la transformation de la récolte de betteraves en Alberta, et nous prévoyons un volume de production correspondant aux attentes pour la première fois en trois ans. » Principaux résultats consolidés du premier trimestre T1 2022 T1 2021 de l'exercice 2022 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 230 755 223 840 Marge brute ajustée1) 35 800 36 452 BAIIA ajusté1) 26 062 27 647 Bénéfice net 17 226 13 773 de base par action 0,17 0,13 dilué par action 0,15 0,13 Bénéfice net ajusté1) 10 957 12 248 Bénéfice net ajusté de base par action1) 0,11 0,12 Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 41 122 39 149 Dividendes par action 0,09 0,09 Volumes Sucre (en tonnes métriques) 180 043 190 440 Sirop d'érable (en milliers de livres) 12 286 14 892 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR.

Le BAIIA ajusté consolidé du premier trimestre de l'exercice 2022 s'est établi à 26,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1,6 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, attribuable en grande partie à la diminution du BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable;

Le BAIIA ajusté du secteur du sucre s'est établi à 22,6 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2022, ce qui est essentiellement stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, étant donné que la hausse de la marge brute ajustée a été contrebalancée par la hausse des charges administratives;

Les volumes de ventes du secteur du sucre ont diminué de 10 397 tonnes métriques pour se situer à 180 043 tonnes métriques au premier trimestre, étant donné que la diminution des volumes de ventes des produits industriels et des produits de consommation ainsi que des volumes d'exportations a été contrebalancée en partie par la hausse des volumes de ventes des produits liquides.

La marge brute ajustée du secteur du sucre s'est améliorée de 13,06 $ par tonne métrique au premier trimestre de l'exercice 2022, comparativement à un an plus tôt, en raison de la hausse des prix qui a contrebalancé la variation défavorable des volumes de ventes par rapport à la période correspondante.

Le BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable s'est établi à 3,4 millions de dollars au premier trimestre, ce qui constitue une baisse de 1,5 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement attribuable à la baisse des volumes de ventes, à la hausse du coût des matières et des frais de transport et d'emballage ainsi qu'à la hausse des charges liées à la rémunération et aux avantages du personnel. • Les volumes de ventes du secteur des produits de l'érable ont diminué de 2 606 000 livres pour se chiffrer à 12 286 000 livres au premier trimestre, essentiellement en raison de la diminution de la demande et des différences de calendrier découlant de retards d'expédition. Les flux de trésorerie disponibles pour la période de douze mois close le 1 er janvier 2022 se sont chiffrés à 41,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,0 millions de dollars en regard de la période correspondante de l'exercice précédent.

Le 10 février 2022, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action, lequel sera payable le 20 avril 2022. Secteur du sucre Principaux résultats du secteur du sucre pour le premier T1 2022 T1 2021 trimestre de l'exercice 2022 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 175 907 159 459 Marge brute ajustée1) 31 372 30 696 par tonne métrique ($/TM)1) 174,25 161,18 Charges administratives et de vente 9 113 7 268 Frais de distribution 4 344 5 070 BAIIA ajusté1) 22 616 22 730 Volumes (en tonnes métriques) Volume total 180 043 190 440 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Au premier trimestre de l'exercice 2022, les produits ont augmenté de 16,4 millions de dollars en comparaison de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, malgré la diminution des volumes de ventes. L'augmentation découle de la hausse des prix du sucre brut no 11, de l'amélioration des prix des suites des récentes négociations et de la hausse des produits tirés des ventes de sous-produits. Au premier trimestre de l'exercice 2022, le prix moyen du sucre brut no 11 a augmenté pour se chiffrer à 0,1951 $US la livre, comparativement à 0,1464 $ US la livre au premier trimestre de l'exercice 2021. Les volumes de ventes du secteur du sucre ont diminué de 10 397 tonnes métriques au premier trimestre de l'exercice 2022 par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le volume total des ventes intérieures a diminué au cours du trimestre considéré, la réduction des volumes de ventes de produits de consommation et de produits industriels ayant été compensée en partie par une hausse du volume des ventes de produits liquides. Les volumes de ventes de produits de consommation ont diminué en raison de la baisse de la demande imputable à la volatilité persistante causée par la pandémie de COVID-19, des importants stocks chez les détaillants au début de la période et de la perturbation de notre chaîne d'approvisionnement dans l'Ouest canadien en raison des conditions météorologiques défavorables ayant occasionné des fermetures de routes et de chemins de fer pour une période prolongée, ce qui a limité nos expéditions de produits spécialisés du sucre à l'échelle du pays.

La marge brute ajustée reflète l'incidence favorable de la hausse de 2,7 millions de dollars de l'apport net des sous-produits et de l'amélioration de 2,0 millions de dollars des prix pour les clients, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence défavorable de la baisse des volumes de ventes de 4,0 millions de dollars. La marge brute ajustée par tonne métrique s'est établie à 174,25 $ pour le premier trimestre, ce qui représente une hausse de 13,06 $ par tonne métrique par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La variation favorable est attribuable à la hausse de la marge dans son ensemble qui s'explique par l'augmentation des prix résultant des récentes négociations avec les clients et par l'apport net plus important des sous-produits au premier trimestre de l'exercice 2022. Le BAIIA ajusté du trimestre considéré a diminué de 0,1 million de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par la hausse des charges administratives et de vente du fait surtout d'une hausse sans effet sur la trésorerie de la charge de rémunération fondée sur des actions au titre des unités d'actions liées à la performance pour la haute direction découlant en grande partie de l'appréciation du cours de l'action au cours du dernier trimestre, partiellement contrebalancée par l'augmentation de la marge brute ajustée et la diminution des frais de distribution. Secteur des produits de l'érable Principaux résultats du secteur des produits de l'érable T1 2022 T1 2021 pour le premier trimestre de l'exercice 2022 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 54 848 64 381 Marge brute ajustée1) 4 428 5 756 en pourcentage des produits1) 8,1 % 8,9 % Charges administratives et de vente 2 373 2 330 Frais de distribution 319 613 BAIIA ajusté1) 3 446 4 917 Volumes (en milliers de livres) Volume total 12 286 14 892 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Les produits du premier trimestre de l'exercice en cours ont reculé de 9,5 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison essentiellement du fléchissement de la demande des clients actuels et des différences de calendrier occasionnées par les retards d'expédition attribuables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la pénurie de transporteurs pour les envois aux États-Unis. La marge brute ajustée pour le trimestre à l'étude a reculé de 1,3 million de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement en raison de la diminution des volumes de ventes, de la hausse du coût des matières et des frais de transport et d'emballage, ainsi que de la hausse des charges liées à la rémunération et aux avantages du personnel. Le pourcentage de la marge brute ajustée pour le premier trimestre de l'exercice 2022 s'est établi à 8,1 %, en baisse de 80 points de base comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la hausse des coûts susmentionnés sur le marché. Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l'exercice 2022 a reculé de 1,5 million de dollars, principalement en raison de la contraction de la marge brute ajustée, comme il est expliqué plus haut. PERSPECTIVES La santé et la sécurité de nos employés demeurent primordiales pour nous. Nous suivons attentivement toutes les recommandations que les autorités de la santé publique émettent par rapport à la COVID-19 et nous avons mis en place des protocoles de protection rigoureux. Malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit, nos usines ont fonctionné jusqu'à présent sans arrêt. Cependant, il est difficile d'estimer les répercussions sur les volumes de ventes, nos activités ou nos résultats financiers en raison de l'incertitude et de la volatilité accrue de la demande. Nous surveillons de près la situation et nous demeurons prêts à nous adapter rapidement lorsque les circonstances changent. En dépit des résultats inférieurs aux attentes dans nos deux secteurs au premier trimestre, nous demeurons optimistes à l'égard des résultats de l'exercice en cours et nous nous attendons toujours à une amélioration de la performance financière en 2022 dans les deux secteurs, soutenue par la hausse des volumes et des marges au cours des trois prochains trimestres. Secteur du sucre Nous nous attendons toujours à une bonne performance du secteur du sucre au cours de l'exercice 2022. La demande intérieure sous-jacente demeure forte pour tous les segments de la clientèle, soutenue par le renouvellement des ententes avec des clients clés et par des ajustements de prix favorables. Taber, les volumes de betterave à sucre attendus pour la saison des récoltes ont été au rendez-vous; la campagne de transformation se déroule comme prévu et nous nous attendons à avoir terminé la campagne de coupe à la fin du mois de février. La production de sucre dans son ensemble devrait donner un rendement d'environ 120 000 tonnes métriques de sucre de betterave. Les attentes ayant trait aux volumes de ventes demeurent inchangées et nous prévoyons que le volume des ventes atteindra environ 770 000 tonnes métriques, soit une diminution de 9 500 tonnes métriques par rapport à 2021. Nous prévoyons toujours une croissance constante d'environ 2 % du volume des ventes au Canada, mais les occasions d'exportation ne devraient pas être aussi nombreuses qu'en 2021, ce qui entraînera une baisse des volumes. Dans l'ensemble, nous prévoyons les variations de volumes suivantes pour nos catégories de clients : Le secteur des produits industriels, qui est notre secteur le plus important, devrait connaître une croissance de 1 %, car la demande de produits contenant du sucre demeure stable au Canada et aux États-Unis.

États-Unis. Les volumes de ventes de produits liquides devraient progresser d'environ 2 % à 3 %, grâce à la demande continue des clients actuels.

Nous prévoyons également une croissance de 1 % de notre secteur des produits de consommation, ce qui correspond à la croissance normalisée que nous connaissions avant la pandémie de COVID-19.

COVID-19. Nous nous attendons à une baisse des ventes sur les marchés d'exportation en 2022 en raison d'une conjoncture moins favorable du marché des ventes de produits haut de gamme. Malgré la réduction du volume total, les ajustements de prix favorables devraient accroître la rentabilité par rapport à 2021. Les programmes d'entretien des installations de Montréal et de Vancouver devraient suivre la tendance observée au cours des années précédentes et ne devraient entraîner qu'une légère augmentation des charges d'exploitation. Un retour à la normale et une amélioration de la qualité de la betterave à sucre par rapport à 2021 pour l'usine de Taber devraient permettre une amélioration du rendement et une diminution des charges d'exploitation. Les frais de distribution devraient augmenter de 5 % à 10 % globalement, rendant compte d'une hausse des prix sur le marché pour l'entreposage ainsi que pour le transport routier et ferroviaire. Les dépenses affectées aux projets d'immobilisations devraient aussi être semblables à celles des dernières périodes. Pour l'exercice 2022, nous prévoyons consacrer environ 25,0 millions de dollars à différents projets d'immobilisations, environ un quart de ce montant devant être affecté à des projets générant un rendement du capital investi. Secteur des produits de l'érable Pour l'exercice 2022, nous continuons à nous attendre à ce que les résultats du secteur des produits de l'érable surpassent les résultats de 2021, essentiellement en raison de l'amélioration des marges sur les ventes, en dépit des délais dans le transfert de la hausse des coûts subie au cours du trimestre considéré. Nous prévoyons que les nouvelles ententes négociées avec des clients nouveaux et existants déboucheront sur une augmentation des marges, tandis que les volumes demeureront stables, à environ 52 millions de livres. Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'optimisation continue de nos usines de fabrication et l'amélioration du fonctionnement découlant des investissements réalisés dans nos installations de Granby et de Dégelis devraient continuer à se traduire par une diminution des charges d'exploitation. Les dépenses d'investissement faites dans le secteur des produits de l'érable ont beaucoup diminué depuis 2021, étant donné que les dépenses engagées au cours des derniers exercices ont amélioré et accru notre capacité de production. Nous nous attendons toujours à une croissance stable de la demande visant les produits dérivés de l'érable, quoique plus modérée que celle qui a été observée durant la pandémie de COVID-19. Se reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Mesures non conformes aux PCGR ». Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour le premier trimestre de l'exercice 2022 peuvent être consultés sur www.LanticRogers.com. Audioconférence et webémission Rogers tiendra une audioconférence pour discuter des résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 le 10 février 2022 à 8 h (heure de l'Est). Si vous souhaitez y participer, veuillez composer le 1 888 400-2425. Pour écouter l'enregistrement de l'audioconférence qui sera disponible peu après sa conclusion, composez le 1 800 770-2030 suivi du code d'accès 9031006#. L'enregistrement sera disponible jusqu'au 24 février 2022. Il sera également possible d'écouter une émission audio webdiffusée en direct de l'audioconférence sur notre site à l'adresse www.LanticRogers.com À propos de Rogers Sugar Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Lantic exploite également une installation de mélange à sec sur mesure et d'empaquetage de même qu'un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce Lantic » dans l'Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre

glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage

Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable, le sucre d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont offerts par des distributeurs dans plus de 50 pays et sont également vendus au détail sous diverses marques, dont TMTC, Uncle Luke's, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rogers, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.LanticRogers.com. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Le présent rapport comporte des déclarations ou de l'information qui sont ou peuvent être des énoncés prospectifs ou de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent inclure notamment des énoncés et des renseignements qui reflètent nos prévisions actuelles à l'égard de la performance et d'événements futurs. L'utilisation de termes comme pouvoir », « devoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « supposer », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer » et d'autres expressions semblables, et/ou les tournures négatives de celles-ci, vise à signaler des énoncés prospectifs. Sans prétendre en faire la liste complète, nous prévenons les investisseurs que les énoncés portant sur les sujets suivants sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles d'en être : les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur nos activités,

COVID-19 sur nos activités, les prix futurs du sucre brut,

le prix du gaz naturel,

les prévisions sur la production de betteraves

la croissance de l'industrie acéricole et de l'industrie du sucre raffiné,

la situation à l'égard des contrats de travail et des négociations collectives,

le niveau des dividendes futurs,

l'état d'avancement des réglementations et des enquêtes gouvernementales. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations que nous avons faites et des hypothèses que nous avons posées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la conjoncture et d'événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons pertinents et raisonnables dans les circonstances, notamment en ce qui concerne la poursuite de nos activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, connus ou inconnus, et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées. La performance et les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs, des résultats passés ou des attentes au cours de la période considérée. Le lecteur est invité à se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » qui figure dans notre rapport de gestion du trimestre à l'étude pour obtenir plus d'informations sur les facteurs de risque et d'autres événements qui sont indépendants de la volonté de Rogers. Ces risques sont également décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit que ceux-ci se révéleront exacts. Les énoncés prospectifs aux présentes sont formulés à la date du présent communiqué de presse, et nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision de ces énoncés par suite d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que nous n'y soyons tenus en vertu de la loi. Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR Lors de l'analyse de nos résultats, en plus des mesures financières calculées et présentées conformément aux IFRS, nous recourons également un certain nombre de mesures financières non conformes aux PCGR. Par mesure financière non conforme aux PCGR, on entend une mesure numérique de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une société qui exclut (inclut) des montants, ou fait l'objet d'ajustements ayant pour effet d'exclure (d'inclure) des montants, qui sont inclus (exclus) dans la plupart des mesures directement comparables Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

