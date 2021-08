Rogers Sugar : Q3 2021 Rapport 04/08/2021 | 23:07 Envoyer par e-mail :

Rogers Sugar présente ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 et maintient ses prévisions de volumes accrus pour l'exercice 2021 dans les secteurs du sucre et des produits de l'érable Rogers Sugar Inc. (« notre », « nos », « nous » ou « Rogers ») (TSX : RSI) présente aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 qui montrent qu'elle a dégagé un BAIIA ajusté consolidé de 17,2 millions de dollars et de 66,2 millions de dollars pour le trimestre à l'étude et les neuf premiers mois de l'exercice en cours, respectivement. Au cours du trimestre, nos clients ont pu compter de nouveau sur un approvisionnement fiable en produits de haute qualité pour répondre à leurs besoins changeants. Grâce à notre flexibilité opérationnelle, nous avons pu répondre à la demande qui s'est accentuée dans certains secteurs tout en gérant les répercussions entraînées par la réduction de volumes dans d'autres secteurs » a précisé John Holliday, président et chef de la direction de Rogers et Lantic Inc. « Nous avons réussi à atténuer l'effet défavorable de l'amenuisement des volumes de ventes de produits de consommation découlant essentiellement du moment auquel est survenue la volatilité de la demande qu'a suscitée la pandémie de COVID-19, en raison de la hausse des volumes de ventes des produits industriels et des produits liquides ainsi que des volumes d'exportations stimulée par la demande accrue du marché. Nous sommes d'avis que nous reviendrons à une composition des volumes plus habituelle au cours des prochains trimestres et que notre performance, dans l'ensemble, ressemblera à celle des exercices précédents. » Principaux résultats consolidés du T3 2021 T3 2020 CUM 2021 CUM 2020 troisième trimestre de l'exercice 2021 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 210 931 206 147 650 700 614 589 Marge brute ajustée1) 25 932 25 915 89 792 86 053 BAIIA ajusté1) 17 214 14 279 66 237 61 028 Bénéfice net 6 836 5 538 31 387 22 467 de base par action 0,07 0,05 0,30 0,22 dilué par action 0,07 0,05 0,29 0,22 Bénéfice net ajusté1) 4 247 2 560 24 246 20 694 Bénéfice net ajusté de base par action1) 0,04 0,02 0,23 0,20 Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 42 695 44 696 42 695 44 696 Dividendes par action 0,09 0,09 0,27 0,27 Volumes Sucre (en tonnes métriques) 190 563 172 054 564 752 535 659 Sirop d'érable (en milliers de livres) 11 471 14 313 40 578 39 999 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR.

Le BAIIA ajusté consolidé du troisième trimestre de 2021 s'est établi à 17,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 20,6 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté du secteur du sucre qui a été atténuée par le recul du BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable. Le BAIIA ajusté des neuf premiers mois de 2021 s'est établi à 66,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 8,5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2020 attribuable surtout à l'amélioration du BAIIA ajusté des deux secteurs.

Le BAIIA ajusté du secteur du sucre s'est établi à 14,3 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui constitue une hausse de 3,3 millions de dollars ou de 30,5 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent imputable en majeure partie à une hausse des volumes et des prix, à une baisse des charges administratives et de vente et à un recul des frais de distribution, ce qui a été atténué par l'augmentation des charges d'exploitation, des coûts de l'énergie et des frais d'entreposage. Les volumes de ventes du secteur du sucre ont augmenté de 10,8 % pour se situer à 190 563 tonnes métriques au troisième trimestre, étant donné que la hausse des volumes de ventes des produits industriels et des produits liquides ainsi que des volumes d'exportations a été annulée en partie par le recul des volumes de ventes des produits de consommation.

Le BAIIA ajusté du secteur des produits de l'érable s'est établi à 2,9 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui constitue une baisse de 0,4 million de dollars ou de 12,0 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent attribuable à une baisse des volumes de ventes qui s'explique avant tout par le moment pendant le trimestre à l'étude auquel est survenue la demande stimulée par la COVID-19, ce qui a été contrebalancé par la baisse des charges administratives et de vente et le recul des frais de distribution.

COVID-19, ce qui a été contrebalancé par la baisse des charges administratives et de vente et le recul des frais de distribution. Les flux de trésorerie disponibles pour la période de douze mois close le 3 juillet 2021 se sont chiffrés à 42,7 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2,0 millions de dollars en regard de la période correspondante de l'exercice précédent.

Le 30 avril 2021, Lantic a émis des billets de premier rang garantis dans le cadre d'un placement privé de 100 millions de dollars réalisé aux termes d'une convention d'achat de billets conclue avec certains investisseurs institutionnels. Le produit de l'émission a servi à rembourser la dette actuelle. Les billets portent intérêt à un taux de 3,49 % et échoiront le 30 avril 2031. Les intérêts sont payables semestriellement à terme échu.

Le 18 juin 2021, nous avons publié notre premier rapport sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le rapport fait état de nos efforts en faveur de la durabilité, que ce soit en matière de consommation d'énergie, de santé et sécurité des employés ou de renouvellement et de diversité du conseil d'administration. Le rapport peut être consulté sur SEDAR ou sur notre site Web, à l'adresse www.Lanticrogers.com.

Au cours du troisième trimestre de 2021, nous avons versé 0,09 $ par action à nos actionnaires, ce qui correspond à une somme de 9,3 millions de dollars.

Au cours du troisième trimestre, Lantic a pris part au cinquième réexamen des ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (« TCCE ») relatives aux mesures antidumping et aux droits compensateurs visant à protéger l'industrie canadienne du sucre contre les importations déloyales de sucre provenant des États-Unis et de l'Union européenne. Le TCCE devrait rendre une décision au quatrième trimestre de 2021.

États-Unis et de l'Union européenne. Le TCCE devrait rendre une décision au quatrième trimestre de 2021. Le 4 août 2021, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action, lequel sera payable le 12 octobre 2021. Secteur du sucre Principaux résultats du secteur du sucre pour T3 2021 T3 2020 CUM 2021 CUM 2020 le troisième trimestre de l'exercice 2021 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 161 237 144 173 476 656 442 597 Marge brute ajustée1) 21 714 20 724 74 204 70 709 Marge brute ajustée par tonne métrique ($/TM)1) 113,95 120,45 131,39 132,00 Charges administratives et de vente 8 163 9 008 21 202 20 156 Frais de distribution 3 747 4 844 12 439 12 069 BAIIA ajusté1) 14 265 10 928 54 007 50 895 Volumes (en tonnes métriques) Volume total 190 563 172 054 564 752 535 659 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Au cours du troisième trimestre, les produits ont augmenté de 11,8 % en comparaison de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des volumes et des prix. Les volumes de ventes du secteur du sucre au troisième trimestre de 2021 ont augmenté de 10,8 %, soit 18 509 tonnes métriques, par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, étant donné que la hausse des volumes de ventes des produits industriels et des produits liquides ainsi que des volumes d'exportations a été annulée en partie par le recul des volumes de ventes des produits de consommation. L'augmentation de l'ensemble des volumes est attribuable à une hausse des volumes de ventes des produits industriels et des produits liquides qui est le résultat d'une demande accrue du marché, contrebalancée en partie par l'amenuisement des volumes de ventes des produits de consommation qui s'explique par le fait que de plus grands volumes ont été achetés en 2020 par suite de l'empressement des consommateurs à garnir leur garde-manger au début de la pandémie de COVID-19 et le moment auquel les détaillants, qui ont constitué un stock important de sucre, ont effectué des achats. Les volumes d'exportations ont également augmenté au cours du trimestre considéré en raison de la hausse des ventes de sucre de betterave aux États-Unis et au Mexique. L'augmentation s'explique en majeure partie par la demande accrue, conjuguée à la plus grande quantité de sucre produite par notre usine à Taber qui a permis de remplir les commandes. Les ventes à l'exportation ont été réalisées aux termes du contingent prévu par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (« ACEUM ») et du processus de ventes occasionnelles supplémentaires effectuées sur les marchés américain et mexicain. La marge brute ajustée du trimestre considéré a augmenté de 1,0 million de dollars en regard de celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique surtout par l'accroissement de 3,6 millions de dollars de la marge sur les ventes du sucre en raison de l'augmentation des volumes et la hausse de 1,9 million de dollars de l'apport net des sous- produits. L'écart favorable a été contrebalancé en partie par la hausse de 4,7 millions de dollars des charges liées aux activités de transformation, qui s'explique principalement par l'augmentation des volumes de production de notre usine à Taber au cours du trimestre considéré et par l'augmentation des coûts de l'énergie et des frais d'entreposage. La marge brute ajustée par tonne métrique s'est établie à 113,95 $ pour le troisième trimestre, ce qui représente une baisse de 6,50 $ par tonne métrique par rapport à l'an dernier. La diminution s'explique avant tout par le repli de la marge occasionné par la modification de la composition des ventes, les produits industriels et d'exportations représentant une proportion plus grande que celle de produits de consommation. Le BAIIA ajusté du troisième trimestre a augmenté de 3,3 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui est essentiellement attribuable à une hausse de la marge brute ajustée, comme il a été susmentionné, et à une baisse des charges administratives et de vente, et des frais de distribution. Les charges administratives et de vente du trimestre ont diminué de 0,8 million de dollars par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent du fait surtout d'une baisse des frais liés aux mesures instaurées pour assurer la santé et la sécurité en raison de la COVID-19. Les frais de distribution ont reculé de 1,1 million de dollars étant donné que les frais contractés pour la reconfiguration de notre chaîne d'approvisionnement afin de mieux servir nos clients ont été inférieurs à ceux contractés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent en raison surtout de l'augmentation du volume de production de notre usine à Taber. Secteur des produits de l'érable Principaux résultats du secteur des produits de l'érable pour le troisième trimestre de T3 2021 T3 2020 CUM 2021 CUM 2020 l'exercice 2021 (non audité) Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 49 694 61 974 174 044 171 992 Marge brute ajustée1) 4 218 5 191 15 588 15 344 Marge brute ajustée exprimée en pourcentage des produits1) 8,5 % 8,4 % 9,0 % 8,9 % Charges administratives et de vente 2 563 2 810 7 078 8 392 Frais de distribution 529 839 1 864 2 511 BAIIA ajusté1) 2 949 3 351 12 230 10 133 Volumes (en milliers de livres) Volume total 11 471 14 313 40 578 39 999 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR. Les produits du troisième trimestre de l'exercice en cours ont reculé de 12,3 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent à cause de la baisse des commandes passées par les consommateurs. Le recul s'explique principalement par le fait que de plus grands volumes ont été achetés en 2020 par suite de l'empressement des gens à garnir leur garde-manger au début de la pandémie de COVID-19 et le moment auquel les grands détaillants, qui ont constitué un stock important de sirop d'érable en raison de la volatilité de la demande constatée tout au long de la pandémie, ont effectué des achats. Le pourcentage de la marge brute ajustée pour le trimestre à l'étude s'est fixé à 8,5 %, ce qui signifie une hausse de 10 points de base par rapport à l'an dernier. Compte tenu de l'amenuisement des volumes de ventes, la marge brute ajustée a diminué de 1,0 million de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté du troisième trimestre a reculé de 0,4 million de dollars par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui est essentiellement le résultat d'une baisse de la marge brute ajustée qui a été compensée en partie par le repli des charges administratives et de vente et la diminution des frais de distribution. Les charges administratives et de vente ont diminué de 0,2 million de dollars par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, par suite principalement d'une réduction des dépenses de vente et de commercialisation liées aux salons commerciaux et aux promotions, d'une diminution des frais liés à la COVID-19 ainsi que de la baisse des charges liées à la rémunération et aux avantages du personnel. Les frais de distribution ont reculé de 0,3 million de dollars en comparaison de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, par suite principalement d'un repli des charges nettes de transport imputable aux ententes favorables qui ont été négociées. PERSPECTIVES La santé et la sécurité de nos employés demeurent primordiales pour nous. Nous suivons attentivement toutes les recommandations que les autorités de la santé publique émettent par rapport à la COVID-19 et nous avons mis en place des protocoles de protection rigoureux. Malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit, nos usines ont fonctionné jusqu'à présent sans arrêt. Cependant, il est difficile d'estimer les répercussions sur les volumes de ventes, nos activités ou nos résultats financiers en raison de l'incertitude et de la volatilité accrue de la demande. Nous surveillons de près la situation et nous demeurons prêts à nous adapter rapidement lorsque les circonstances changent. Il convient de noter que l'exercice 2021 compte 52 semaines d'exploitation, contre 53 semaines pour l'exercice 2020, ce qui s'est traduit par des volumes de ventes supplémentaires pour l'exercice 2020 d'environ 14 000 tonnes métriques pour le secteur du sucre et d'environ 1 000 000 livres pour le secteur des produits de l'érable. Même si l'exercice 2020 comportait une semaine d'exploitation supplémentaire, nous nous attendons à ce que les volumes de ventes des deux secteurs soient supérieurs à ceux de l'exercice précédent. Secteur du sucre Nos prévisions relatives aux volumes de ventes pour l'intégralité de l'exercice 2021 demeurent inchangées à environ 776 000 tonnes métriques, ce qui représente une hausse de 15 000 tonnes métriques par rapport à l'exercice 2020, malgré une semaine d'exploitation supplémentaire en 2020. Les volumes de ventes sur le marché domestique devraient être semblables à ceux de l'exercice précédent. Cependant, la modification de la composition des ventes, selon laquelle les produits industriels représentaient une proportion plus grande que celle de produits de consommation, devrait entraîner une réduction de la marge globale du secteur du sucre. Nous nous attendons à ce que la baisse de la demande pour les produits de consommation ne soit que temporaire et revienne à ce qu'elle était avant la COVID-19 au cours des prochains trimestres. Les volumes de ventes à l'exportation devraient augmenter de 20 000 tonnes métriques en raison de la mise en œuvre de nouveaux contingents, notamment les contingents spéciaux prévus par l'ACEUM qui sont entrés en vigueur le 1 er juillet 2020, et d'autres ventes à l'exportation occasionnelles sur le marché américain et mexicain effectuées, ce qui devrait atténuer l'écart défavorable dont il a été question plus haut. La récolte de betteraves de 2020 a été menée à terme en dépit de la détérioration des betteraves à sucre occasionnée par les intempéries, ce qui devrait se traduire par une production de sucre de betterave estimée à 119 000 tonnes métriques, ce qui correspond à une hausse de 48 000 tonnes métriques par rapport à l'an dernier, mais à une baisse de l'ordre de 9 000 tonnes métriques par rapport à ce qui avait été prévu puisqu'il a fallu jeter des betteraves à sucre à la fin de la campagne de coupe parce qu'elles s'étaient gravement détériorées. Par conséquent, les charges liées aux activités de transformation menées à l'usine de Taber ont été plus élevées à cause de la qualité médiocre des betteraves à sucre à la fin de la campagne de coupe. Pour le reste de 2021, nous nous attendons à ce que les frais de distribution soient inférieurs à ceux de l'exercice précédent étant donné que l'incidence de l'insuffisance de la récolte de l'exercice en cours à Taber n'a pas été aussi grave que le problème en lien avec la récolte survenu pendant l'exercice précédent et, par conséquent, nous avons été moins dépendants de l'usine de Vancouver pour remplir les commandes des clients. Nos dépenses en immobilisations pour l'exercice devraient se situer entre 20 et 25 millions de dollars et environ un quart de la somme prévue sera affecté à des projets générant un rendement sur le capital investi. Nous poursuivons notre collaboration avec notre partenaire stratégique, Doux-Matok, afin de faire progresser la mise au point d'une solution exclusive de réduction du sucre à base de sucre de canne qui sera offerte aux entreprises alimentaires en Amérique du Nord. Même si cela ne représente qu'une petite fraction du marché des édulcorants, nous estimons que cette solution pourrait nous offrir un avantage concurrentiel dans ce créneau. Secteur des produits de l'érable Nous avons constaté une baisse de la demande de sirop d'érable au cours du troisième trimestre étant donné que les grands détaillants ont reporté la passation de commandes dans le but d'ajuster leurs stocks élevés de produits d'épicerie. Les stocks élevés des détaillants ont été constitués par suite essentiellement de la volatilité de la demande suscitée par la COVID-19. Nous nous attendons à ce que la demande de sirop d'érable augmente progressivement au cours des prochains trimestres à mesure que le marché se stabilise. Nous nous attendons à ce que l'amélioration des marges sur les ventes et l'efficacité opérationnelle accrue constatée au cours de la première partie de 2021 se poursuivent dans le futur. Nous nous attendons également à ce que les marges sur les ventes s'améliorent étant donné que l'effet des contrats conclus avec succès auprès des clients nouveaux et existants commence à se faire sentir. Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'optimisation continue de nos usines de fabrication et l'amélioration du fonctionnement de notre nouvelle usine située à Granby et de notre usine existante située à Dégelis vont nous permettre de continuer dans le futur à réduire nos charges d'exploitation. Nous estimons qu'en raison de la forte demande sous-jacente pour le sirop d'érable conjuguée à nos marges améliorées et à une diminution de nos dépenses, notre performance financière pour l'exercice 2021 sera meilleure que celle de 2020. Nous comptons réduire de manière importante les dépenses d'investissement faites dans le secteur des produits de l'érable en 2021, étant donné que les projets d'investissement qui se sont terminés en 2020 nous ont permis d'accroître notre capacité de production. Se reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Mesures non conformes aux PCGR ». Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 peuvent être consultés sur www.LanticRogers.com. Audioconférence et webémission Rogers tiendra une audioconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 le 4 août 2021 à 17 h 30 (heure de l'Est). Si vous souhaitez y participer, veuillez composer le 1 888 400-2425. Pour écouter l'enregistrement de l'audioconférence qui sera disponible peu après sa conclusion, composez le 1 800 770-2030 suivi du code d'accès 9031006#. L'enregistrement sera disponible jusqu'au 11 août 2021. Il sera également possible d'écouter une émission audio webdiffusée en direct de l'audioconférence sur notre site à l'adresse www.LanticRogers.com. À propos de Rogers Sugar Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Lantic exploite également une installation de mélange à sec sur mesure et d'empaquetage de même qu'un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable, le sucre d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont offerts par des distributeurs dans plus de 50 pays et sont aussi vendus au détail sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rogers, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.LanticRogers.com. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Le présent rapport comporte des déclarations ou de l'information qui sont ou peuvent être des énoncés prospectifs ou de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent

